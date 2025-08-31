Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Усталость после тренировки: сигнал силы или тревожный знак для организма

Восстановление после тренировки требует 48 часов отдыха — American Council on Exercise

После интенсивной тренировки многие замечают усталость и болезненность мышц уже на следующий день. Это естественная реакция организма, но при правильном подходе её можно смягчить и сократить время восстановления. Ключевыми факторами здесь становятся грамотное питание, корректировка программы занятий и полноценный сон.

Почему возникает усталость после тренировки

Когда вы выкладываетесь на максимум, организм нуждается во времени, чтобы восстановиться. В процессе работы мышцы расходуют запасы гликогена — основного источника энергии, хранящегося в мышцах и печени. Если их не восполнить, уровень глюкозы в крови падает, и появляется ощущение разбитости.

Ещё один фактор — недостаток белка в рационе. Именно он отвечает за восстановление и построение мышечной ткани. Недостаточное количество белка в сочетании с истощёнными запасами углеводов приводит к тому, что организм работает "в минус", и вы чувствуете сильную усталость.

Отсроченная мышечная боль

По данным Cedars-Sinai, часто на следующий или второй день после нагрузки появляется так называемая отсроченная мышечная боль (DOMS). Её причина — микроповреждения волокон, особенно при эксцентрической нагрузке, когда мышца удлиняется под напряжением. Классические примеры — спуск с горы, прыжки или опускание веса при жиме.

Американский совет по упражнениям (ACE) отмечает, что облегчить боль можно с помощью массажа, льда, точечного воздействия или обезболивающих средств. Но такие методы лишь уменьшают дискомфорт, а не ускоряют восстановление. Для заживления мышцам нужен отдых.

Сон как главный помощник

Часто сон недооценивают, хотя именно во время отдыха и особенно ночью происходит активное восстановление тканей. Мышцы не растут в зале — они укрепляются, пока вы спите. Недостаток сна приводит к вялости и снижению энергии, потому что организм не успевает завершить процессы регенерации. Чтобы чувствовать себя бодрым, важно спать достаточно и без частых пробуждений.

Как уменьшить усталость и боль

Существует несколько простых, но эффективных способов ускорить восстановление:
• уделять время растяжке после тренировки, особенно после длительных или необычно тяжёлых занятий;
• употреблять небольшую порцию углеводов и белка в течение первых 45 минут после нагрузки — в этот период мышцы максимально восприимчивы к питательным веществам;
• через несколько часов повторить приём пищи с упором на качественный белок и сложные углеводы;
• давать мышцам минимум 48 часов отдыха перед повторной нагрузкой на ту же группу. Если мышцы всё ещё болят, тренироваться преждевременно не стоит.

Усталость и болезненность после занятий — это сигнал организма, что ему требуется восстановление. Баланс полноценного сна, правильного питания и разумных пауз между тренировками позволяет быстрее вернуться в форму и избежать выгорания. Прислушивайтесь к телу, заботьтесь о нём — и каждая следующая тренировка будет проходить с новыми силами.

