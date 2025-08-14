Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес выгорание
Фитнес выгорание
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

После тренировки вы теряете силы? Причина может быть опаснее, чем кажется

Учёные из Университета Юты объяснили, как обезвоживание влияет на усталость после тренировок

Почему после тренировки вас накрывает усталость, хотя, казалось бы, спорт должен заряжать энергией? Этот вопрос волнует многих. Лёгкая усталость после нагрузки — нормальное явление, но если вы буквально "выключаетесь" и мечтаете только о кровати, стоит разобраться в причинах.

Чувство истощения или сонливости после физической активности может иметь разные корни — от банального нарушения режима питания до серьёзных проблем со здоровьем. Разобравшись в этом, можно не только вернуть бодрость, но и повысить эффективность тренировок.

Почему возникает усталость после тренировки

1. Чрезмерная нагрузка

Слишком интенсивные занятия истощают запасы энергии организма. Во время тренировки мышцы используют молекулу АТФ (аденозинтрифосфат) как основной источник топлива. Если нагрузка чрезмерна, организм не успевает восполнить эти запасы, и усталость накатывает сильнее.

2. Ошибки в питании

Неправильное питание до и после тренировки замедляет восстановление и провоцирует упадок сил. Специалисты советуют за 1-2 часа до занятия съедать лёгкие углеводы (банан, овсянка), а после — сочетание белка и сложных углеводов (омлет с овощами, творог с фруктами).

3. Обезвоживание

Даже лёгкая дегидратация ухудшает работу мышц и общее самочувствие. Потеря жидкости во время потоотделения требует регулярного восполнения воды. В среднем рекомендуется выпивать 2,7-3,7 литра в день, включая порцию жидкости до и во время тренировки.

4. Медицинские причины

Сонливость и усталость могут быть симптомами заболеваний — от анемии и проблем с щитовидной железой до диабета и синдрома хронической усталости. Если изменения режима и рациона не помогают, стоит обратиться к врачу.

Почему появляется сонливость

— Время суток

Наши циркадные ритмы влияют на реакцию организма на нагрузку. "Сова" после вечерней пробежки может чувствовать себя бодро, а "жаворонок" — готовым лечь спать.

— Недостаток сна

Качество и длительность сна напрямую связаны с уровнем энергии. Если накануне вы спали меньше нормы (7-9 часов), организм быстрее "сдастся" после нагрузки.

— Лекарства и диагнозы

Некоторые препараты, а также заболевания, например апноэ сна, усиливают сонливость. В этом случае важно корректировать не только тренировки, но и общий режим.

Как избежать посттренировочной усталости

  • Слушайте тело — не загоняйте себя в изнеможение.
  • Ешьте правильно — обеспечьте энергию до и восстановление после тренировки.
  • Пейте достаточно воды — особенно в жару или при интенсивных нагрузках.
  • Налаживайте сон — ложитесь и вставайте в одно время.
  • Проверяйте здоровье — исключите скрытые заболевания.

Интересный факт: исследования Университета Юты показали, что даже небольшое обезвоживание (1-2% массы тела) может заметно снизить выносливость и увеличить чувство усталости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джек Ниденстайн назвал частые поломки беговых дорожек ProForm и способы их устранения сегодня в 15:50

Когда спорт становится опасным: неожиданные сбои беговых дорожек ProForm

Что делать, если беговая дорожка ProForm сломалась? От простых проверок до скрытых проблем — разберём частые поломки и способы их устранения.

Читать полностью » Мышцы задней цепи помогают снизить риск травм и улучшить осанку сегодня в 15:10

Секрет быстрого прогресса в спорте — в мышцах, о которых вы забыли

Сильная задняя цепь — секрет скорости, силы и здоровья суставов. Узнайте, как тренировать эти мышцы и избежать типичных ошибок.

Читать полностью » Фитнес-тренер Роман Овчаров назвал упражнения для укрепления кора и плоского живота сегодня в 14:20

Плоский живот начинается не с диеты: вот с чего на самом деле стоит начать

Хотите плоский живот без изнурительных диет? Тренер Роман Овчаров делится простыми, но эффективными упражнениями для прокачки кора — даже дома и без зала.

Читать полностью » Румынская тяга и обратная планка вошли в базовый комплекс для мужчин 45+ сегодня в 13:16

Силы есть, но тело уже другое: как тренироваться в зрелом возрасте без вреда

Какие упражнения действительно нужны мужчинам после 45 лет? Эксперт делится списком базовых движений, которые укрепят здоровье и помогут избежать травм.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что для эффективных тренировок не нужен абонемент в клуб сегодня в 12:10

Заниматься дома, а выглядеть как после зала: как работает фитнес без фитнеса

Можно ли поддерживать форму без фитнес-клуба и дорогого оборудования? Да! Вот виды спорта и активности, которые не требуют ни копейки, но дают результат.

Читать полностью » Тренер Эми Уиндерл назвала 7 базовых упражнений, необходимых для эффективных тренировок сегодня в 11:06

Тренировки, которые не выглядят круто, но делают тебя сильным

Соцсети превратили тренировки в шоу, но за реальным результатом не туда. Мы собрали 17 лайфхаков, которые помогут выбраться из фитнес-хаоса и начать по-настоящему.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Милославский: прогресс зависит от баланса интенсивности, объема и частоты сегодня в 10:16

Меньше подходов, больше прогресса: фитнес-правило, о котором забывают

Чем чаще тренируешься — тем меньше должен «жать»? Эксперт объяснил, почему для прогресса в фитнесе важен баланс, а не максимальная нагрузка.

Читать полностью » Физиотерапевт Винни Ю перечислила пять упражнений для стабилизации лопатки сегодня в 9:50

Плечи без боли: простая техника, о которой не расскажут в зале

Пять простых, но эффективных упражнений помогут укрепить плечи, улучшить осанку и снизить риск травм — даже если вы никогда не получали повреждений.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: что нужно знать и как действовать
Дом

Ванная комната с плесенью: сода, вода и масло чайного дерева вернут чистоту
Питомцы

Эксперты рассказали, как подготовить кошку к первой прогулке в парке
Спорт и фитнес

Что выбрать в спортзале: сравнение беговой дорожки, эллипса и велотренажёра по эффективности
Садоводство

Садовод Тэмми Сонс назвала способы применения кукурузного крахмала на участке
Туризм

Блогер рассказал о самостоятельной поездке по Белоруссии с семьёй — маршрут и расходы
Красота и здоровье

Удивительные факты о гвоздике: как она влияет на интимную жизнь мужчины
Наука и технологии

Собаки ледникового периода питались сырой рыбой и мясом медведя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru