Симптом, из-за которого спорт перестаёт быть полезным

Вы когда-нибудь ощущали головокружение или тошноту сразу после тренировки? Такое состояние способно всерьёз испортить впечатление от спорта и даже отбить желание продолжать занятия. Причины могут быть разными — от банального обезвоживания до нарушений работы сердца, и важно уметь их распознать.

Когда стоит насторожиться

Лёгкое головокружение после интенсивной нагрузки часто связано с нехваткой крови и кислорода в мозге. Но бывают и более опасные варианты: заболевания сердца или лёгких, резкое падение давления, что в тяжёлых случаях может привести к шоку. Если к этому добавляются боли в груди, одышка или боли в суставах — лучше немедленно обратиться к врачу.

Основные причины недомогания

Пропуск заминки

Если резко остановиться после кардио, кровь может застояться в ногах, а давление — упасть. Именно для этого существует заминка: 5-10 минут лёгкой ходьбы и растяжки позволяют сердцу и сосудам плавно вернуться к обычному ритму.

Обезвоживание или гипонатриемия

При потере жидкости организм теряет и электролиты, в частности натрий. Недостаток воды вызывает слабость, а избыток — при длительной нагрузке — способен привести к опасному разбавлению крови. Оптимально пить воду небольшими порциями каждые 10-20 минут тренировки.

Чрезмерная нагрузка

Сильное перенапряжение не только вызывает головокружение, но и нарушает работу ЖКТ. Кровь отходит от желудка, и нередко возникает тошнота. Постепенное повышение интенсивности и контроль пульса помогут избежать перегрузки.

Низкий уровень сахара

Гликоген — основной источник энергии при тренировках. Если не поесть за пару часов до занятия, уровень сахара в крови может резко упасть, что вызовет слабость и раздражительность. Особенно это опасно для людей с диабетом.

Постуральная ортостатическая тахикардия (POTS)

Редкое, но неприятное состояние, при котором сердце резко учащает ритм даже от лёгкой нагрузки, особенно при резком вставании. Чаще встречается у молодых женщин.

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)

Состояние, связанное с перемещением крошечных кристаллов во внутреннем ухе. Вызывает резкое головокружение при определённых движениях головы, но поддаётся лечению у специалистов.

Как помочь себе сразу

При появлении симптомов лучше остановиться, присесть или лечь, подняв ноги выше головы, чтобы восстановить кровоток. Медленно выпейте немного воды или напитка с электролитами, но избегайте больших объёмов за раз. Если подобные состояния повторяются, стоит обсудить с врачом план тренировок и обследоваться.