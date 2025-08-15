Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес выгорание
Фитнес выгорание
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Симптом, из-за которого спорт перестаёт быть полезным

Причины головокружения и тошноты после тренировки названы врачами

Вы когда-нибудь ощущали головокружение или тошноту сразу после тренировки? Такое состояние способно всерьёз испортить впечатление от спорта и даже отбить желание продолжать занятия. Причины могут быть разными — от банального обезвоживания до нарушений работы сердца, и важно уметь их распознать.

Когда стоит насторожиться

Лёгкое головокружение после интенсивной нагрузки часто связано с нехваткой крови и кислорода в мозге. Но бывают и более опасные варианты: заболевания сердца или лёгких, резкое падение давления, что в тяжёлых случаях может привести к шоку. Если к этому добавляются боли в груди, одышка или боли в суставах — лучше немедленно обратиться к врачу.

Основные причины недомогания

Пропуск заминки

Если резко остановиться после кардио, кровь может застояться в ногах, а давление — упасть. Именно для этого существует заминка: 5-10 минут лёгкой ходьбы и растяжки позволяют сердцу и сосудам плавно вернуться к обычному ритму.

Обезвоживание или гипонатриемия

При потере жидкости организм теряет и электролиты, в частности натрий. Недостаток воды вызывает слабость, а избыток — при длительной нагрузке — способен привести к опасному разбавлению крови. Оптимально пить воду небольшими порциями каждые 10-20 минут тренировки.

Чрезмерная нагрузка

Сильное перенапряжение не только вызывает головокружение, но и нарушает работу ЖКТ. Кровь отходит от желудка, и нередко возникает тошнота. Постепенное повышение интенсивности и контроль пульса помогут избежать перегрузки.

Низкий уровень сахара

Гликоген — основной источник энергии при тренировках. Если не поесть за пару часов до занятия, уровень сахара в крови может резко упасть, что вызовет слабость и раздражительность. Особенно это опасно для людей с диабетом.

Постуральная ортостатическая тахикардия (POTS)

Редкое, но неприятное состояние, при котором сердце резко учащает ритм даже от лёгкой нагрузки, особенно при резком вставании. Чаще встречается у молодых женщин.
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)
Состояние, связанное с перемещением крошечных кристаллов во внутреннем ухе. Вызывает резкое головокружение при определённых движениях головы, но поддаётся лечению у специалистов.

Как помочь себе сразу

При появлении симптомов лучше остановиться, присесть или лечь, подняв ноги выше головы, чтобы восстановить кровоток. Медленно выпейте немного воды или напитка с электролитами, но избегайте больших объёмов за раз. Если подобные состояния повторяются, стоит обсудить с врачом план тренировок и обследоваться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Комплекс кроссфита 21-15-9 с подъёмами гантели и подтягиваниями киппингом сегодня в 2:17

Гантель в одной руке — и за 15 минут прорабатываются сразу несколько групп мышц

Интенсивная тренировка 21-15-9 с акцентом на механику киппинга поможет развить силу, координацию и освоить ключевой гимнастический навык.

Читать полностью » Жим над головой: рекомендации тренеров по безопасным альтернативам вчера в 22:01

Жим над головой без боли: секрет, который меняет правила тренировки

Как тренировать силу жима над головой без боли в плечах и спине — лучшие упражнения и советы для здоровья и эффективности.

Читать полностью » Питьевой режим и питание при нагрузках — как не навредить организму во время тренировок вчера в 21:16

Выпил сок — потерял выносливость: как "полезные" продукты мешают прогрессу

Можно ли пить кофе перед фитнесом? А энергетики? Что есть до и после тренировки, чтобы не навредить? Фитнес-эксперт Елена Рябинкова — о самых частых ошибках и правильном режиме.

Читать полностью » Сколько нужно спать перед спортом — рекомендации вице-президента фитнес-сообщества вчера в 20:17

Не позже и не раньше: идеальное время для спорта и сна

Можно ли тренироваться сразу после пробуждения? А ночью? Фитнес-эксперт Елена Рябинкова рассказывает, как грамотно совмещать спорт и сон, чтобы не навредить организму.

Читать полностью » Силовые стандарты жима лёжа для мужчин от Национальной академии спортивной медицины вчера в 19:50

Поднять и не сорваться: где проходит реальная граница мужской выносливости

Как вес тела и опыт влияют на жим лёжа? Узнайте, какие показатели считаются средними и как они соотносятся с вашим уровнем подготовки.

Читать полностью » Альтернативы подтягиваниям для укрепления верхней части тела по данным фитнес-инструкторов вчера в 19:10

Подтягивания без турника: упражнения, о которых знают немногие

Подтягивания не даются с первого раза? Узнайте, как тренировать спину и руки с помощью лат-пулдауна, резиновых петель и других эффективных упражнений.

Читать полностью » Лор МакСпадден-Уокер представила упражнения для подвижности ног и спины вчера в 18:50

Офисная привычка, которая убивает гибкость — и как её обмануть

Простые движения из йоги и мобилизации, которые можно делать даже в офисе, помогут вернуть суставам свободу и снять напряжение за пару минут.

Читать полностью » Почему начинающим рекомендуют укреплять корпус перед выполнением sit-up — данные тренеров вчера в 18:10

Одно упражнение, способное изменить работу всего вашего корпуса

Почему подъёмы корпуса не лучший выбор для новичков и какие мышцы они действительно тренируют. Разбираем технику, ошибки и альтернативы.

Читать полностью »

Новости
Мир

Американские СМИ раскритиковали Трампа за теплый прием Путина на Аляске
Спорт и фитнес

Cleveland Clinic назвала безопасные упражнения при боли от седалищного нерва
Садоводство

Эксперты назвали признаки качественных луковиц тюльпанов для осенней посадки
Авто и мото

Toyota представила обновлённый Corolla Cross 2025
Еда

Рецепт сырников: как добиться пышной текстуры с помощью разрыхлителя
Еда

Как приготовить картофельную запеканку в духовке: проверенный рецепт
Культура и шоу-бизнес

Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся в новую часть "Очень страшного кино"
Еда

Италия изымает партии брокколи Bel Sapore и Vittoria из-за вспышки ботулизма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru