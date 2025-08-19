Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
заминка
заминка
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Как несколько минут после тренировки меняют тело сильнее, чем сама нагрузка

Эксперт Пит Макколл объяснил, как подбирать заминку после разных видов тренировок

Представьте, что всего несколько минут после тренировки могут решить, насколько быстро вы восстановитесь и будете ли готовы к следующему занятию без неприятных сюрпризов вроде боли или травм. Многие спортсмены и любители фитнеса недооценивают важность заминки — а ведь она играет ключевую роль в нашем прогрессе.

Почему заминка обязательна

Американский совет по упражнениям (ACE) отмечает, что завершение тренировки без заминки повышает риск травм. После нагрузок в мышцах образуются микроповреждения, которые организм восстанавливает, делая их сильнее. Однако часто этот процесс сопровождается отсроченной мышечной болью (DOMS). Лёгкая активность в конце занятия помогает улучшить кровоток, снизить болезненность и ускорить восстановление.

Кроме того, именно после тренировки мышцы особенно эластичны, что делает этот момент идеальным для растяжки. Регулярное выполнение посттренировочных упражнений на гибкость постепенно расширяет диапазон движений, улучшает технику и снижает вероятность травм в будущем.

Сколько времени нужно на заминку

Единой "золотой цифры" нет, подчёркивает специалист по силовой и функциональной подготовке и автор книги Ageless Intensity Пит Макколл. Всё зависит от интенсивности и продолжительности тренировки. В среднем достаточно 4-6 минут структурированной заминки, но ориентироваться лучше на собственное дыхание и пульс: после заминки они должны вернуться к комфортному уровню, а разговор не вызывать одышки.

Как заминаться в зависимости от вида тренировки

Силовые тренировки. Сосредоточьтесь на мышцах, которые работали больше всего. Например, после "дня ног" стоит растянуть квадрицепсы, бицепсы бедра, икры и мышцы бёдер. Эффективно добавить самомассаж с помощью ролика или массажного пистолета.

Кардионагрузки. После бега или езды на велосипеде полезно несколько минут пройтись в медленном темпе. Это мягко снизит пульс и поможет мышцам восстановиться, избегая резкого перехода от максимальной активности к полному покою.

Высокоинтенсивные тренировки (HIIT). Такие занятия обычно сочетают силовые и кардиоупражнения. Здесь важно сначала плавно уменьшить нагрузку, как после бега, а затем — растянуть и промассировать мышцы, когда дыхание стабилизируется.

Интересный факт

Исследования показывают, что заминка не только ускоряет восстановление, но и может улучшить показатели на следующей тренировке. Даже несколько дополнительных минут, потраченных сегодня, способны сделать вас сильнее завтра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренеры США указали оптимальное время отдыха между подходами для разных целей сегодня в 5:50

Самая недооценённая часть тренировки: паузы, которые меняют результат

Отдых во время тренировки может быть важнее самих упражнений. Сколько нужно отдыхать для силы, выносливости и восстановления?

Читать полностью » Эксперт Брендон Абрам назвал упражнения йоги для снижения тревожности сегодня в 5:10

Йога в кресле: секрет спокойствия, о котором не расскажут в фитнес-клубах

Как несколько минут йоги способны снять тревогу в разгар праздников — комплекс из 4 упражнений, который можно сделать, не вставая со стула.

Читать полностью » Эксперт Гарри Пино объяснил, как дыхание влияет на выносливость при беге сегодня в 4:50

Бег портит здоровье чаще, чем думают: ошибка, которую делают все

Хотите бежать быстрее и без боли? Ошибки в технике часто мешают прогрессу. Узнайте простые советы экспертов, которые меняют пробежку навсегда.

Читать полностью » Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки сегодня в 4:26

Эта программа сочетает скакалку и силовые — мышцы горят, а результат удивляет

Интенсивная тренировка с акцентом на выносливость: прыжки, отжимания в стойке, работа у стены и прыжки на тумбу. Советы по масштабированию и стратегия успеха.

Читать полностью » Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA сегодня в 4:10

Когда тренировка становится опасной: тревожные сигналы сердца

Почему сердце во время тренировки бьётся быстрее и как рассчитать свою целевую зону пульса, чтобы укрепить здоровье и избежать перегрузки.

Читать полностью » Основные причины болей в пояснице у спортсменов, по данным Cleveland Clinic сегодня в 3:50

Обычное упражнение, которое делает спину уязвимой на годы вперёд

Лёгкая усталость после тренировки — норма. Но если боль в спине становится хронической, это тревожный сигнал. Как отличить одно от другого и помочь себе?

Читать полностью » Кроссфит-тренировка сегодня в 3:26

Всего три упражнения — и тело горит: кроссфит-комплекс, который рушит силы на 12-й минуте

12 минут, три простых движения и постоянно растущая нагрузка — этот комплекс кроссфита превращает обычную разминку в серьёзное испытание.

Читать полностью » Медики объяснили, как тренировать руки без увеличения объёма мышц сегодня в 3:10

Тело помнит всё: почему жир уходит не там, где вы этого ждёте

Хотите подтянутые руки без "бодибилдерского" объёма? Узнайте, как сочетать кардио, силовые и питание для стройных и рельефных рук.

Читать полностью »

Новости
Еда

Готовим куриные отбивные с ананасом: ингредиенты и процесс приготовления
Красота и здоровье

В России введут расширенный медосмотр для детей 6 лет с проверкой репродуктивной системы
Дом

Настольная техника для кухни: что реально экономит место и время в быту
Наука и технологии

Солнечная активность идет на спад: прогноз ученых
Дом

Как посудомоечная машина экономит до 12 часов в месяц семье из трёх человек
Наука и технологии

Камчатка: Ключевская Сопка закончила извержение 13 августа 2025 года - что дальше
Еда

Почему домашний Наполеон крошится – ошибки в приготовлении по мнению шеф-повара
Авто и мото

Какие автомобили можно купить за 500 тысяч рублей на вторичном рынке — мнение экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru