Ошибки в спортзале
Ошибки в спортзале
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Фитнес сушит мышцы, но надувает живот: парадокс спортзала

Врачи Mayo Clinic указали на роль обезвоживания в вздутии после тренировок

Вы когда-нибудь задумывались, почему после тренировки живот будто "раздувает"? Кажется парадоксом: спорт помогает держать себя в форме, но иногда результат — неприятное ощущение вздутия. Причины могут быть разными: от питания и обезвоживания до приёма лекарств. Но хорошая новость в том, что чаще всего этот дискомфорт можно устранить простыми шагами.

Когда виновато питание

Учёные из Turkish Journal of Gastroenterology ещё в 2017 году выяснили, что активные нагрузки ускоряют выведение газов из организма. Логично было бы ожидать облегчения, но субъективно многие люди продолжают чувствовать вздутие. Всё дело в том, что во время интенсивных тренировок кровь отходит от кишечника к мышцам, и пища переваривается хуже. Если вы перекусили за час до зала или выбрали продукты, которые раздражают кишечник (например, жирные или богатые клетчаткой), это может спровоцировать вздутие.

Дополнительно нагрузка способна "подсветить" уже имеющиеся проблемы — например, синдром раздражённого кишечника. В таких случаях важно наблюдать за реакцией организма и корректировать рацион.

Вода: слишком мало или слишком много

Одной из самых частых причин вздутия после тренировки оказывается водно-солевой дисбаланс. Mayo Clinic отмечает, что уровень натрия должен соответствовать объёму плазмы крови. Когда мы обезвожены, организм перестаёт выделять пот и начинает удерживать жидкость — живот кажется "надутым". Но и обратная крайность опасна: избыточное питьё, особенно у марафонцев, приводит к перенасыщению организма водой и относительному снижению натрия.

Интересный факт: люди, которые сильно потеют и оставляют белые следы на одежде, относятся к категории "солёных потеющих" (salty sweaters). Они теряют больше натрия, чем остальные, и их организм чаще задерживает воду.

Лекарства и скрытые факторы

Бывает, что виноваты вовсе не спорт и не вода. Некоторые препараты (например, содержащие лактулозу или сорбитол) вызывают вздутие сами по себе. Антидепрессанты и обезболивающие могут усиливать потоотделение или мочеиспускание, заставляя организм запасать жидкость. Контрацептивы с высоким содержанием эстрогена также нередко провоцируют задержку воды.

Не стоит исключать и хронические состояния. Гормональные сбои, гипертиреоз, ПМС или болезни ЖКТ могут приводить к регулярным проблемам с вздутием. А в редких случаях причиной становятся серьёзные патологии — от панкреатической недостаточности до онкологии.

Как помочь организму

Чтобы снизить риск неприятных ощущений:

  • ешьте за 2 часа до тренировки, делая упор на углеводы и белки;
  • избегайте перед спортом кофеина, газировки, жирной пищи и больших доз витамина C;
  • пейте воду по жажде или используйте спортивные напитки с электролитами;
  • если сильно теряете соль, допустим небольшой перекус с высоким содержанием натрия (например, солёные крекеры) — но предварительно лучше обсудить это с врачом.

И главный сигнал: если вздутие сохраняется более двух недель или сопровождается болью, головокружением и слабостью — пора обращаться к специалисту.

