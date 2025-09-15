Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Самозанятый в коворкинге
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:29

Трудоголикам не поможет: психологи нашли лазейку от эмоционального выгорания

Психологи из Университета Буффало раскрыли метод борьбы с мыслями о работе после окончания дня

Каждый третий человек после окончания рабочего дня продолжает мысленно возвращаться к служебным задачам. Для многих это становится настоящим испытанием: отдых не приносит облегчения, а навязчивые мысли о незавершённых проектах мешают восстановить силы. Психологи из Школы менеджмента Университета Буффало попытались разобраться, можно ли с этим справиться с помощью простых приёмов, и пришли к интересным выводам.

Почему так сложно переключиться

Большинство сотрудников сталкиваются с одинаковой проблемой — невозможностью "отключиться" от работы. Даже когда дела остаются в офисе, в голове продолжают прокручиваться дедлайны, задачи и разговоры с начальством. Это явление получило название "руминация" — повторяющиеся навязчивые мысли. Чем дольше человек находится в таком состоянии, тем быстрее он теряет энергию, чувствует раздражение и в итоге рискует столкнуться с выгоранием.

"Многие работники признаются, что автоматические навязчивые мысли во время отдыха остаются их главной проблемой как сотрудников. Мы хотели решить эту насущную проблему, потому что когда сотрудники не могут "отключиться", стресс рабочего дня проникает в их вечера, истощает энергию, портит отношения и даже сказывается на здоровье", — сказала соавтор исследования, доцент кафедры организации и человеческих ресурсов Мин-Сюань Ту.

Простая практика для разума

Учёные проверили, может ли помочь стратегия, не связанная с работой. Более тысячи сотрудников и студентов MBA вечером пробовали думать не о задачах в офисе, а о своих личных целях — например, планах на отдых, хобби или учебу.

Эта методика показала хорошие результаты. Когда человек сознательно переключался на личные проекты, его уровень истощения снижался, а общее самочувствие становилось лучше. По сути, это небольшой психологический "тренинг", который позволяет дать мозгу сигнал: рабочий день закончен.

Почему трудоголикам труднее

Однако не всем оказалось просто использовать новый подход. Больше всего трудностей возникло у тех, кого называют трудоголиками. Эти сотрудники настолько погружены в рабочие процессы, что даже сознательные попытки отвлечься не дают эффекта.

"Трудоголики настолько сконцентрированы на рабочих задачах, что не могут мысленно переключаться. Поэтому стандартные методы помощи для них менее эффективны. Таким сотрудникам в первую очередь нужен особый, индивидуальный подход к восстановлению сил и эмоционального баланса", — подчеркнула Ту.

Что даёт практика

Для тех, кто не относится к трудоголикам, методика действительно оказалась полезной.

Осознанное размышление о личных целях:

  • снижает уровень тревожности;
  • помогает быстрее расслабиться;
  • улучшает качество сна;
  • укрепляет социальные связи и отношения с близкими.

Фактически, человек начинает жить более гармонично: работа остаётся в пределах офиса, а свободное время перестаёт быть продолжением служебных обязанностей.

Итоги исследования

Результаты трёх экспериментов готовятся к публикации в Journal of Applied Psychology. Авторы отмечают, что данная практика не требует специальных навыков или долгих тренировок — важно лишь регулярно выделять время вечером, чтобы сосредоточиться на себе.

Эта техника может стать хорошим инструментом профилактики эмоционального выгорания, особенно в условиях, когда границы между рабочим и личным временем размываются.

Три интересных факта

  1. Исследования показывают, что люди, умеющие "выключать" рабочие мысли, в среднем живут дольше и реже страдают от хронического стресса.
  2. В Японии существует термин "кароси" — смерть от переработки. Там уже десятилетиями ищут способы научить сотрудников балансировать жизнь и работу.
  3. Согласно опросам в Европе, сотрудники, умеющие чётко разграничивать работу и отдых, демонстрируют более высокую продуктивность в долгосрочной перспективе.

