Грипп прошёл, а проблемы остались: россияне массово жалуются на страшное осложнение после болезни

Поствирусные осложнения всё чаще проявляются не сразу, а спустя несколько дней после заражения. В последние недели россияне, перенёсшие грипп А, стали жаловаться на резкое ухудшение зрения — от "тумана" в глазах до двоения и потери фокуса. Об этом сообщает издание "База".

Симптомы после перенесённого гриппа

По данным издания, у заболевших гриппом А осложнения со зрением нередко возникают на 3-5-й день болезни. Люди отмечают расфокусировку, замедленную адаптацию зрения и сложности с ориентацией в условиях слабого освещения. В ряде случаев ухудшение происходит стремительно, буквально за несколько суток.

Одна из пациенток, 24-летняя москвичка Юлия (имя изменено), рассказала, что до болезни имела стопроцентное зрение, однако после заражения ситуация резко изменилась.

"Я начала видеть всё "в мыле", яркие надписи стали двоиться, а фокусировка на предмете занимала до пяти секунд", — рассказала жительница Москвы.

Диагностика и выводы врачей

Обеспокоенная ухудшением состояния, девушка обратилась в МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Фёдорова, где ей провели полную диагностику. По результатам обследования врачи поставили диагноз "синдром сухого глаза в результате перенесённой инфекции".

Специалисты объяснили, что иссушение роговицы после вирусного заболевания способно вызывать все описанные симптомы. Медики подтвердили, что внезапное падение зрения в данном случае стало именно осложнением после гриппа, а не самостоятельным офтальмологическим заболеванием.

Не единичные случаи и прогноз

Врачи также сообщили, что подобные обращения перестали быть редкостью. По их словам, с середины ноября в клиниках фиксируется рост числа пациентов с аналогичными жалобами после перенесённых вирусных инфекций. Осложнение может проявляться как в ходе самой болезни — в течение нескольких дней, так и спустя 1-3 недели на фоне аутоиммунной реакции организма.

Всем пациентам назначают интенсивную терапию с использованием специальных глазных капель. Юлии, по её словам, пообещали, что при соблюдении рекомендаций зрение должно восстановиться в течение нескольких недель.