Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина с раздражёнными глазами
Женщина с раздражёнными глазами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:54

Грипп прошёл, а проблемы остались: россияне массово жалуются на страшное осложнение после болезни

Россияне после гриппа А жалуются на резкое ухудшение зрения — База

Поствирусные осложнения всё чаще проявляются не сразу, а спустя несколько дней после заражения. В последние недели россияне, перенёсшие грипп А, стали жаловаться на резкое ухудшение зрения — от "тумана" в глазах до двоения и потери фокуса. Об этом сообщает издание "База".

Симптомы после перенесённого гриппа

По данным издания, у заболевших гриппом А осложнения со зрением нередко возникают на 3-5-й день болезни. Люди отмечают расфокусировку, замедленную адаптацию зрения и сложности с ориентацией в условиях слабого освещения. В ряде случаев ухудшение происходит стремительно, буквально за несколько суток.

Одна из пациенток, 24-летняя москвичка Юлия (имя изменено), рассказала, что до болезни имела стопроцентное зрение, однако после заражения ситуация резко изменилась.

"Я начала видеть всё "в мыле", яркие надписи стали двоиться, а фокусировка на предмете занимала до пяти секунд", — рассказала жительница Москвы.

Диагностика и выводы врачей

Обеспокоенная ухудшением состояния, девушка обратилась в МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Фёдорова, где ей провели полную диагностику. По результатам обследования врачи поставили диагноз "синдром сухого глаза в результате перенесённой инфекции".

Специалисты объяснили, что иссушение роговицы после вирусного заболевания способно вызывать все описанные симптомы. Медики подтвердили, что внезапное падение зрения в данном случае стало именно осложнением после гриппа, а не самостоятельным офтальмологическим заболеванием.

Не единичные случаи и прогноз

Врачи также сообщили, что подобные обращения перестали быть редкостью. По их словам, с середины ноября в клиниках фиксируется рост числа пациентов с аналогичными жалобами после перенесённых вирусных инфекций. Осложнение может проявляться как в ходе самой болезни — в течение нескольких дней, так и спустя 1-3 недели на фоне аутоиммунной реакции организма.

Всем пациентам назначают интенсивную терапию с использованием специальных глазных капель. Юлии, по её словам, пообещали, что при соблюдении рекомендаций зрение должно восстановиться в течение нескольких недель.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полипрагмазия повышает риск осложнений у пожилых — врач Ткачёва вчера в 17:34
Праздники сбивают режим — и таблетки начинают мстить: пожилые в зоне особого риска

Пожилые люди входят в группу повышенного риска при приёме лекарственных препаратов из-за хронических заболеваний и полипрагмазии. О типичных ошибках, последствиях самолечения и опасных лекарственных взаимодействиях рассказала Ольга Ткачева.

Читать полностью » Случаи проказы впервые за десятилетия фиксируются в ЕС вчера в 17:17
Забытая болезнь вернулась в Европу: в ЕС вновь зафиксированы случаи проказы

В Румынии и Хорватии впервые за десятилетия выявлены случаи проказы — власти уверяют, что угрозы для населения нет.

Читать полностью » Норма мандаринов в сутки не превышает 2–3 плода — Белоусова вчера в 17:03
Новогодний символ с подвохом: когда мандарины начинают вредить здоровью

Эндокринолог объяснила, сколько мандаринов в день безопасно есть и кому стоит сократить цитрусовые, чтобы не навредить здоровью.

Читать полностью » Перегрузка стала самым частым сценарием травм сухожилий — Андаравис-Пури вчера в 14:57
Сначала просто скованность, потом — боль: этот сигнал сухожилий нельзя игнорировать

Скованность суставов может оказаться признаком серьезных повреждений сухожилий. Узнайте, как распознать и предотвратить травмы, соблюдая простые советы.

Читать полностью » Пневмония составляет 65% всех осложнений гриппа — Мухаметзянов вчера в 12:48
Болезнь ускорилась: почему грипп в Башкирии стал опаснее обычного

В Башкирии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, а врачи предупреждают: самые опасные осложнения могут развиваться стремительно.

Читать полностью » В России растёт заболеваемость гриппом из-за штамма H3N2 — Малинникова вчера в 12:43
Грипп не пугает, но берёт своё: чем оборачивается нынешняя волна заболеваемости

В России растёт заболеваемость гонконгским гриппом, однако врачи отмечают преимущественно лёгкое и средне-тяжёлое течение болезни.

Читать полностью » Алкоголь в конфетах вызывает резкие скачки глюкозы — нарколог Тюрин вчера в 12:25
Не рюмка, но тот же эффект: что происходит с организмом после безобидных конфет

Нарколог предупредил, почему конфеты с алкоголем опаснее, чем кажутся, и как они могут повлиять на здоровье и отношение к спиртному.

Читать полностью » Запущенные кисты почек могут достигать 20 сантиметров — уролог Геворкян вчера в 12:07
Растут молча и бьют внезапно: кисты почек годами прячутся без симптомов

Кисты почек часто развиваются незаметно: уролог объяснил, почему важна диспансеризация и как образ жизни влияет на риск осложнений.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Эксперты зафиксировали рост атак на Android через поддельные фотофайлы — Российская газета
Экономика
Аксаков: цифровой рубль и единый QR-код упростят расчёты с 2026 года
Происшествия
Фейерверк на 100 залпов подожгли в квартире Глазова — ГУ МЧС Удмуртии
Общество
Верховный суд разрешил лишать прав за рамку для скрытия номера — Верховный суд РФ
ПФО
Девочка после лечения в федеральной клинике вернулась домой — Айрат Рахматуллин
Экономика
В Госдуме обсудили снижение ставок по семейной ипотеке — Анатолий Аксаков
Мир
Минюст США отказался скрывать имена влиятельных фигур в деле Эпштейна — ТАСС
Общество
Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы в расчёте на служебный роман — опрос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet