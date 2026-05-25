Когда эффект отпуска исчезает за пару дней: психолог советует запланировать одну неожиданную вещь

Чтобы максимально долго сохранить положительный эффект от летнего или зимнего отпуска, необходимо грамотно спланировать период адаптации и обеспечить себе так называемое "послевкусие" отдыха, рассказала руководитель Центра психологии жизненных переходов "Время сиять", кандидат психологических наук Софья Сулим. В беседе с NewsInfo она назвала основные способы как можно дольше продлить послевкусие от отпуска.

Основная стратегия заключается в том, чтобы дать организму возможность максимально плавно и спокойно войти в привычный рабочий цикл, отметила эксперт. Специалист рекомендует по возможности минимизировать нагрузку в первые семь дней после возвращения, избегая постановки амбициозных задач, если того не требует экстренная производственная необходимость. Эксперты отмечают, что постотпускной синдром часто сопровождается снижением продуктивности из-за резкой смены обстановки.

"Нужно запланировать послевкусие. Первую неделю не назначать никаких важных дел, если работа не требует, минимизировать активность, на которую нужно затратить много сил и выделять гораздо больше времени, чем обычно", — отметила психолог.

По словам специалиста, не менее важным аспектом является фокус на приятных вещах. Необходимо внедрить практику "трех радостей": сознательно фиксировать внимание на чем-то положительном утром, днем и вечером. Регулярные прогулки на свежем воздухе помогают организму справиться с эмоциональным выгоранием. Важно учитывать, что состояние ментального здоровья напрямую коррелирует с качеством ежедневной активности.

"Ничегонеделание это второй момент. А третий — выделить время и запланировать или сделать список приятных вещей. Это всегда работает. В бассейн, в кино, встретиться с другом или с подругой, которую давно не видел. Написать в свободной форме, вот на этой неделе две активности, или хотя бы одну", — пояснила эксперт.

Для закрепления результата психолог советует совершать действия, на которые раньше не хватало времени или внутренней готовности. Это могут быть походы в кино, бассейн или встречи с близкими друзьями. Уделяя время себе, человек снижает уровень хронического стресса, который часто сопровождает возвращение в офис. Эксперты подчеркивают, что грамотный тайм-менеджмент способствует сохранению жизненного ресурса на долгий срок. Также стоит помнить о важности полноценной перезагрузки, так как дефицит сна существенно ухудшает адаптационные возможности психики.

