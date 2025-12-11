Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Травма на тренировке
Травма на тренировке
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:35

Новая ткань — старые проблемы: регенерация создаёт зоны, которые могут болеть всю жизнь

Погодные колебания вызывают реакцию нервной системы в рубце — эксперт Лидов

Память организма о травмах сохраняется дольше, чем сами повреждения, и, как сообщает EcoSever, неприятные ощущения могут возвращаться спустя годы. Эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности РФ Пётр Лидов объясняет, что причина такой чувствительности лежит в особенностях восстановления тканей, которые после травмы уже не могут полностью повторить первоначальную структуру.

Почему боли сохраняются после заживления

По словам специалиста, процесс регенерации всегда проходит по сложному сценарию: повреждённые участки замещаются новыми клетками, формируются сосуды и нервные окончания, однако идеального совпадения с исходной анатомией не происходит. Вновь образующаяся ткань отличается по плотности и составу, что влияет на её восприятие организмом. Именно эта несовершенная структура создаёт предпосылки для периодических болевых ощущений.

"Когда у человека восстанавливаются или развиваются заново ткани, они растут, вместе с ними растут нервные окончания, сосуды… Регенерация — это разрастание новых сосудов, новых нервов и одновременно с этим возникновение ткани, которая сама по себе чужеродна, это соединительная ткань, которая формирует рубец, формирует структуру, которая замещает повреждённую часть", — рассказал эксперт.

Новая ткань выполняет опорную функцию, но её особенности становятся источником повышенной чувствительности.

Как изменённая ткань реагирует на внешние факторы

Эксперт подчёркивает, что нервы, интегрированные в рубцовую или изменённую ткань, часто располагаются иначе, чем в здоровом органе. Из-за этого организм воспринимает участок как менее стабильный и продолжает "отслеживать" его состояние. Любое увеличение нагрузки, изменение температуры или влажности может вызвать ответную реакцию в виде боли.

По словам Лидова, такие ощущения не должны вызывать удивления.

"Он сигнализирует о том, что система, которая вновь сформировалась, имеет изъяны. И эти изъяны могут реагировать, включая даже погоду… эта неидеальность даёт болезненность", — пояснил специалист.

Таким образом, влияние погоды — не мистический фактор, а отражение реакции нервной системы на особенности регенерации.

Почему важно учитывать особенности восстановления

Лидов отмечает, что понимание механизма посттравматических болей помогает правильнее воспринимать симптомы и снижает тревожность. В большинстве случаев речь идёт о естественной физиологической реакции, а не о повторном повреждении. Организм пытается компенсировать нестабильный участок, посылая сигналы, которые человек воспринимает как боль. Эти проявления могут сохраняться годами, хотя структура тканей остаётся стабильной.

Такая динамика — часть нормального процесса восстановления, и осознание этого помогает адаптировать нагрузку, своевременно обращаться за консультацией и избегать действий, способных усилить дискомфорт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обследование выявило четыре вида рака у пациента из Тайваня — Mustsharenews сегодня в 13:53
Спортсмен снаружи — рак внутри: редчайший случай четырёх опухолей у одного пациента потряс врачей

Тайваньский врач рассказал о редком случае: у спортсмена выявили сразу четыре вида рака, и история показала, как долгие вредные привычки перекрывают внешнее здоровье.

Читать полностью » Симптомы гонконгского гриппа отличили от обычного — Софья Субботина сегодня в 13:34
Гонконгский грипп идёт по России, как пожар по сухой траве: врачи в тревоге

Медики фиксируют рост случаев гонконгского гриппа в Псковской области и предупреждают: вирус отличается внезапным началом и высокой заразностью.

Читать полностью » Пальмовое масло не представляет угрозы при здоровом ЖКТ — диетолог Сюракшина сегодня в 13:23
Сладкая ловушка на тарелке: еда, от которой страдает даже здоровое сердце

Пальмовое масло признано безопасным, но при определённых заболеваниях может стать фактором риска. Диетолог объяснила, кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Кардиохирурги Тюмени провели редкую операцию Борста — Комсомольская правда сегодня в 12:27
Сердце остановили, чтобы вернуть к жизни: как тюменские врачи обманули смерть

Тюменские врачи провели редкую операцию Борста, спасшую жизнь пациенту с аневризмой аорты. Семь часов на грани между риском и победой медицины.

Читать полностью » Число взрослых с диабетом удвоилось с 1990 года — ВОЗ сегодня в 12:21
Болезнь без боли и симптомов: как диабет подкрадывается к миллионам

Число больных диабетом растёт, но предотвратить заболевание реально. Как вовремя распознать преддиабет, изменить привычки и сохранить здоровье.

Читать полностью » В России растёт число заболевших гриппом A H3N2 — иммунолог Жемчугов сегодня в 12:18
Грипп возвращается, как старый знакомый: вирус из прошлого снова идёт по России

В России растёт число случаев заболевания гриппом, но врачи уверяют — паниковать не стоит: вирус знаком медицине уже более полувека.

Читать полностью » Курение вызвало рак мочевого пузыря у мужчины 38 лет — онкоуролог Гадзиян сегодня в 12:10
Сигарета длиною в жизнь: как привычка превратила тридцатилетие в последнюю черту

История 38-летнего мужчины показывает, как безобидная привычка и промедление с визитом к врачу могут привести к фатальным последствиям.

Читать полностью » Метеозависимым людям стоит быть осторожными в период магнитной бури — АБН24 сегодня в 11:45
Магнитная буря на подходе: как солнечные удары отразятся на самочувствии метеозависимых людей

Магнитная буря, вызванная солнечными вспышками, достигает пика 11 декабря. Метеозависимым людям следует быть осторожными из-за возможных проблем с самочувствием.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Венесуэльский турбизнес предложил российским компаниям крупные скидки — АТОР
Авто и мото
Долгая работа двигателя без движения ускоряет износ — автоспециалисты
Красота и здоровье
Рисовая вода разглаживает мелкие морщины — косметологи
Авто и мото
За нарушение ПДД на электросамокате теперь выписывают штраф — Денис Балакирев
Еда
Виноград формирует баланс сладости и солёности в салатах — кулинары
Туризм
Около полумиллиона туристов выберут горные курорты на Новый год — Ромашкин
Туризм
В Симферополе открылась новогодняя почта для туристов и жителей — Минкурорт РК
Наука
Камни разного состава в пищеводе исключили их попадание после смерти — Palaeontologica Electronica
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet