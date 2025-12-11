Новая ткань — старые проблемы: регенерация создаёт зоны, которые могут болеть всю жизнь

Память организма о травмах сохраняется дольше, чем сами повреждения, и, как сообщает EcoSever, неприятные ощущения могут возвращаться спустя годы. Эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности РФ Пётр Лидов объясняет, что причина такой чувствительности лежит в особенностях восстановления тканей, которые после травмы уже не могут полностью повторить первоначальную структуру.

Почему боли сохраняются после заживления

По словам специалиста, процесс регенерации всегда проходит по сложному сценарию: повреждённые участки замещаются новыми клетками, формируются сосуды и нервные окончания, однако идеального совпадения с исходной анатомией не происходит. Вновь образующаяся ткань отличается по плотности и составу, что влияет на её восприятие организмом. Именно эта несовершенная структура создаёт предпосылки для периодических болевых ощущений.

"Когда у человека восстанавливаются или развиваются заново ткани, они растут, вместе с ними растут нервные окончания, сосуды… Регенерация — это разрастание новых сосудов, новых нервов и одновременно с этим возникновение ткани, которая сама по себе чужеродна, это соединительная ткань, которая формирует рубец, формирует структуру, которая замещает повреждённую часть", — рассказал эксперт.

Новая ткань выполняет опорную функцию, но её особенности становятся источником повышенной чувствительности.

Как изменённая ткань реагирует на внешние факторы

Эксперт подчёркивает, что нервы, интегрированные в рубцовую или изменённую ткань, часто располагаются иначе, чем в здоровом органе. Из-за этого организм воспринимает участок как менее стабильный и продолжает "отслеживать" его состояние. Любое увеличение нагрузки, изменение температуры или влажности может вызвать ответную реакцию в виде боли.

По словам Лидова, такие ощущения не должны вызывать удивления.

"Он сигнализирует о том, что система, которая вновь сформировалась, имеет изъяны. И эти изъяны могут реагировать, включая даже погоду… эта неидеальность даёт болезненность", — пояснил специалист.

Таким образом, влияние погоды — не мистический фактор, а отражение реакции нервной системы на особенности регенерации.

Почему важно учитывать особенности восстановления

Лидов отмечает, что понимание механизма посттравматических болей помогает правильнее воспринимать симптомы и снижает тревожность. В большинстве случаев речь идёт о естественной физиологической реакции, а не о повторном повреждении. Организм пытается компенсировать нестабильный участок, посылая сигналы, которые человек воспринимает как боль. Эти проявления могут сохраняться годами, хотя структура тканей остаётся стабильной.

Такая динамика — часть нормального процесса восстановления, и осознание этого помогает адаптировать нагрузку, своевременно обращаться за консультацией и избегать действий, способных усилить дискомфорт.