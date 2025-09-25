Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:11

Пробежка закончилась? Не садитесь! Эти движения важнее дивана

Физиотерапевт Брандо Лейкс заявил, что растяжка после бега удлиняет мышцы и ускоряет восстановление

После пробежки чаще всего хочется упасть на стул или диван и дать ногам покой. Но всего несколько минут растяжки помогут снять напряжение, ускорить восстановление и снизить риск травм. Эти упражнения не требуют коврика или оборудования и легко выполняются прямо на улице или в раздевалке.

Почему растяжка важна именно после бега

Во время бега мышцы работают циклично и напрягаются, постепенно укорачиваясь. Особенно это касается задней поверхности бедра, икр и квадрицепсов. Без растяжки повышается риск проблем, знакомых многим бегунам:

  • воспаление ахиллова сухожилия;

  • синдром подвздошно-большеберцового тракта (боль снаружи колена или бедра);

  • плантарный фасциит (дискомфорт в пятке и стопе);

  • боли в передней части бедра и паха.

"Растяжка после бега помогает мышцам удлиняться и восстанавливаться", — пояснил физиотерапевт Брандо Лейкс.

Сравнение: без растяжки и с растяжкой

Состояние Без растяжки С растяжкой
Мышцы Сжатые, укороченные Удлинённые, эластичные
Самочувствие Скованность, тяжесть Лёгкость, меньше боли
Риски Травмы, воспаления Снижение вероятности проблем
Восстановление Дольше Быстрее

Советы шаг за шагом

  1. После пробежки не садитесь сразу — выполните три упражнения.

  2. Начните с динамической растяжки задней поверхности бедра.

  3. Перейдите к выпадy для раскрытия бедра и растяжки квадрицепса.

  4. Завершите растяжкой для трицепсов и плеч.

  5. Удерживайте каждую позицию 30 секунд или выполняйте 15-20 повторений в динамике.

  6. Повторите цикл при необходимости, если есть время.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сразу садиться → замедление кровообращения → лёгкая растяжка стоя.

  • Пропуск упражнений → скованность, микротравмы → три быстрых упражнения по 2-3 минуты.

  • Слишком сильное натяжение → риск растяжения мышц → мягкое ощущение дискомфорта без боли.

А что если…

…сделать эти три упражнения привычкой? Они займут не больше пяти минут, но дадут ощущение лёгкости и подготовят тело к следующей пробежке. А если выполнять динамические версии — можно использовать их и как разминку.

Плюсы и минусы короткой растяжки

Плюсы Минусы
Быстро и без оборудования Может показаться "недостаточной" после длинного забега
Снижение риска травм Требует дисциплины, чтобы не пропускать
Улучшает осанку и подвижность Не заменяет полноценного комплекса
Можно делать в любом месте Иногда нужно больше времени для глубокого восстановления

FAQ

Сколько времени нужно уделять растяжке после бега?
Минимум 5 минут. Достаточно трёх упражнений по 30-60 секунд каждое.

Можно ли делать эти растяжки до пробежки?
Да, но лучше в динамической форме — тогда они работают как разминка.

Нужно ли использовать коврик или инвентарь?
Нет, все упражнения выполняются стоя, их удобно делать даже на улице.

Мифы и правда

  • Миф: растяжка нужна только новичкам.
    Правда: профессиональные спортсмены делают её регулярно для профилактики травм.

  • Миф: если мышцы болят, лучше пропустить.
    Правда: мягкая растяжка снимает часть боли и ускоряет заживление.

  • Миф: достаточно потянуть только ноги.
    Правда: при беге активно работают руки и плечи, их тоже важно растягивать.

Сон и психология

Короткая растяжка после пробежки помогает снизить уровень кортизола и ускоряет расслабление. Это особенно полезно вечером: лёгкая серия упражнений работает как подготовка к спокойному сну.

Три интересных факта

  1. Икры и бицепс бедра — самые "короткие" мышцы после пробежки, именно они сильнее всего реагируют на растяжку.

  2. Растяжка улучшает осанку: за счёт расслабления спины уменьшается сутулость.

  3. Даже трёх минут упражнений хватает, чтобы снизить частоту травм у бегунов-любителей.

Исторический контекст

  • В 1970-х растяжка после пробежки считалась необязательной.

  • В 1990-х начали появляться исследования о её влиянии на профилактику травм.

  • Сегодня большинство программ подготовки к марафону включают короткий комплекс упражнений сразу после финиша.

