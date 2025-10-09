Банковская карта, паспорт и пропуск в одном — и всё это под защитой от атак: смарт-карта от Thales не боится взлома из будущего
Французский технологический холдинг Thales Group объявил о выпуске первой в мире смарт-карты, защищённой от атак с использованием квантовых компьютеров. Новое решение получило название MultiApp 5.2 Premium PQC и прошло сертификацию Национального агентства безопасности компьютерных систем Франции (ANSSI).
Квантовая защита в привычном формате
На вид MultiApp 5.2 Premium PQC ничем не отличается от обычной пластиковой карты с микрочипом. Однако внутри скрыта система нового поколения — микропроцессор с собственным ПО и постквантовой криптографией (PQC, Post-Quantum Cryptography), устойчивой к вычислительным атакам даже со стороны квантовых машин.
Такие карты можно использовать как:
-
платёжные инструменты;
-
удостоверения личности;
-
пропуска и устройства контроля доступа.
По словам разработчиков, решение Thales обладает высоким уровнем защиты данных и подходит для сценариев, где требуется максимально надёжная аутентификация — например, для электронных паспортов, медицинских карт или водительских удостоверений.
Уровень безопасности EAL 6+2
MultiApp 5.2 Premium PQC стала первым сертифицированным продуктом с уровнем безопасности EAL 6+2 по международному стандарту Common Criteria. Это один из самых высоких уровней защиты, используемый в критически важных инфраструктурах, включая банковские системы, государственные базы данных и военные сети.
В основу защиты положены новые алгоритмы цифровой подписи, утверждённые Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) в рамках программы стандартизации постквантовой криптографии.
"MultiApp 5.2 Premium PQC — это шаг вперёд к защите цифровых идентификаторов и платёжных систем в эпоху квантовых вычислений", — отметили в Thales.
Как работает постквантовая криптография
Современные методы шифрования, включая RSA и ECC, могут быть взломаны достаточно мощными квантовыми компьютерами, использующими алгоритм Шора. Постквантовые методы защиты, напротив, основаны на математических задачах, которые остаются сложными даже для квантовых систем - например, на решении многочленных решёток.
Thales применяет комбинацию таких алгоритмов для создания цифровых подписей и обмена ключами, которые невозможно расшифровать даже при доступе к квантовым вычислительным ресурсам.
Почему это важно
Развитие квантовых технологий создаёт угрозу существующим методам шифрования: уже сегодня ведущие исследователи предупреждают, что через 10-15 лет многие криптографические системы могут стать уязвимыми.
MultiApp 5.2 Premium PQC — первая попытка перенести постквантовую защиту на уровень массовых потребительских устройств, таких как банковские и идентификационные карты.
"Thales инвестирует в постквантовые решения, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность граждан и организаций, когда квантовые компьютеры станут реальностью", — говорится в заявлении компании.
Где могут применяться квантово-устойчивые карты
-
Банковские и платёжные системы - защита транзакций и цифровых кошельков.
-
Госуслуги и цифровые паспорта - безопасная идентификация граждан.
-
Медицина - хранение персональных данных и истории пациентов.
-
Транспорт и логистика - электронные водительские удостоверения и пропуска.
-
Корпоративная безопасность - контроль доступа и защита корпоративных сетей.
Другие новости в области постквантовой криптографии
На фоне релиза Thales компания Signal анонсировала внедрение компонента Sparse Post Quantum Ratchet (SPQR) - обновления в протоколе защищённой связи, обеспечивающего постквантовое сквозное шифрование.
"SPQR защитит весь сеанс общения, включая будущие сообщения, даже если в распоряжении злоумышленника окажется квантовый компьютер", — заявили разработчики Signal.
Таким образом, рынок кибербезопасности постепенно переходит к технологиям постквантового уровня, где акцент делается не только на классическую криптографию, но и на долгосрочную устойчивость систем.
Сравнение с другими решениями
|Компания
|Продукт
|Тип защиты
|Уровень безопасности
|Область применения
|Thales
|MultiApp 5.2 Premium PQC
|Постквантовая цифровая подпись
|EAL 6+2 (Common Criteria)
|Карты, ID, финансы
|Entrust
|nShield Post-Quantum HSM
|Аппаратная защита ключей
|FIPS 140-3
|Серверные центры
|Signal
|SPQR Protocol
|Постквантовое шифрование сообщений
|-
|Мессенджеры
|IBM
|Quantum Safe Key Management
|Квантово-устойчивая PKI
|-
|Корпоративные сети
Преимущества MultiApp 5.2 PQC
|Преимущества
|Потенциальные ограничения
|Защита от квантовых атак
|Высокая стоимость внедрения
|Совместимость с существующими системами
|Ограниченная производительность микрочипа
|Многофункциональность (платежи, ID, доступ)
|Требуется поддержка инфраструктуры PQC
|Сертификация международного уровня
|Пока только пилотное использование
Исторический контекст
Thales уже более десяти лет исследует постквантовую криптографию. В 2018 году компания одной из первых протестировала обмен ключами на основе квантово-безопасных алгоритмов, а к 2024 году представила серию модулей Thales Luna PQ, предназначенных для банков и госструктур.
Выход MultiApp 5.2 Premium PQC знаменует переход от лабораторных исследований к массовым коммерческим решениям, готовым к внедрению в реальных условиях.
