Банковская карта, паспорт и пропуск в одном — и всё это под защитой от атак: смарт-карта от Thales не боится взлома из будущего

Французский технологический холдинг Thales Group объявил о выпуске первой в мире смарт-карты, защищённой от атак с использованием квантовых компьютеров. Новое решение получило название MultiApp 5.2 Premium PQC и прошло сертификацию Национального агентства безопасности компьютерных систем Франции (ANSSI).

Квантовая защита в привычном формате

На вид MultiApp 5.2 Premium PQC ничем не отличается от обычной пластиковой карты с микрочипом. Однако внутри скрыта система нового поколения — микропроцессор с собственным ПО и постквантовой криптографией (PQC, Post-Quantum Cryptography), устойчивой к вычислительным атакам даже со стороны квантовых машин.

Такие карты можно использовать как:

платёжные инструменты ;

удостоверения личности ;

пропуска и устройства контроля доступа.

По словам разработчиков, решение Thales обладает высоким уровнем защиты данных и подходит для сценариев, где требуется максимально надёжная аутентификация — например, для электронных паспортов, медицинских карт или водительских удостоверений.

Уровень безопасности EAL 6+2

MultiApp 5.2 Premium PQC стала первым сертифицированным продуктом с уровнем безопасности EAL 6+2 по международному стандарту Common Criteria. Это один из самых высоких уровней защиты, используемый в критически важных инфраструктурах, включая банковские системы, государственные базы данных и военные сети.

В основу защиты положены новые алгоритмы цифровой подписи, утверждённые Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) в рамках программы стандартизации постквантовой криптографии.

"MultiApp 5.2 Premium PQC — это шаг вперёд к защите цифровых идентификаторов и платёжных систем в эпоху квантовых вычислений", — отметили в Thales.

Как работает постквантовая криптография

Современные методы шифрования, включая RSA и ECC, могут быть взломаны достаточно мощными квантовыми компьютерами, использующими алгоритм Шора. Постквантовые методы защиты, напротив, основаны на математических задачах, которые остаются сложными даже для квантовых систем - например, на решении многочленных решёток.

Thales применяет комбинацию таких алгоритмов для создания цифровых подписей и обмена ключами, которые невозможно расшифровать даже при доступе к квантовым вычислительным ресурсам.

Почему это важно

Развитие квантовых технологий создаёт угрозу существующим методам шифрования: уже сегодня ведущие исследователи предупреждают, что через 10-15 лет многие криптографические системы могут стать уязвимыми.

MultiApp 5.2 Premium PQC — первая попытка перенести постквантовую защиту на уровень массовых потребительских устройств, таких как банковские и идентификационные карты.

"Thales инвестирует в постквантовые решения, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность граждан и организаций, когда квантовые компьютеры станут реальностью", — говорится в заявлении компании.

Где могут применяться квантово-устойчивые карты

Банковские и платёжные системы - защита транзакций и цифровых кошельков. Госуслуги и цифровые паспорта - безопасная идентификация граждан. Медицина - хранение персональных данных и истории пациентов. Транспорт и логистика - электронные водительские удостоверения и пропуска. Корпоративная безопасность - контроль доступа и защита корпоративных сетей.

Другие новости в области постквантовой криптографии

На фоне релиза Thales компания Signal анонсировала внедрение компонента Sparse Post Quantum Ratchet (SPQR) - обновления в протоколе защищённой связи, обеспечивающего постквантовое сквозное шифрование.

"SPQR защитит весь сеанс общения, включая будущие сообщения, даже если в распоряжении злоумышленника окажется квантовый компьютер", — заявили разработчики Signal.

Таким образом, рынок кибербезопасности постепенно переходит к технологиям постквантового уровня, где акцент делается не только на классическую криптографию, но и на долгосрочную устойчивость систем.

Сравнение с другими решениями

Компания Продукт Тип защиты Уровень безопасности Область применения Thales MultiApp 5.2 Premium PQC Постквантовая цифровая подпись EAL 6+2 (Common Criteria) Карты, ID, финансы Entrust nShield Post-Quantum HSM Аппаратная защита ключей FIPS 140-3 Серверные центры Signal SPQR Protocol Постквантовое шифрование сообщений - Мессенджеры IBM Quantum Safe Key Management Квантово-устойчивая PKI - Корпоративные сети

Преимущества MultiApp 5.2 PQC

Преимущества Потенциальные ограничения Защита от квантовых атак Высокая стоимость внедрения Совместимость с существующими системами Ограниченная производительность микрочипа Многофункциональность (платежи, ID, доступ) Требуется поддержка инфраструктуры PQC Сертификация международного уровня Пока только пилотное использование

Исторический контекст

Thales уже более десяти лет исследует постквантовую криптографию. В 2018 году компания одной из первых протестировала обмен ключами на основе квантово-безопасных алгоритмов, а к 2024 году представила серию модулей Thales Luna PQ, предназначенных для банков и госструктур.

Выход MultiApp 5.2 Premium PQC знаменует переход от лабораторных исследований к массовым коммерческим решениям, готовым к внедрению в реальных условиях.