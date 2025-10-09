Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:50

Американское исследование показало: вернуть форму после родов сложнее, чем пройти армию

Исследование Martin Army Community Hospital показало: восстановление физической формы после родов занимает до трёх лет

Беременность и роды — одно из самых серьёзных испытаний для женского организма. Девять месяцев тело работает на пределе, обеспечивая жизнь другому человеку, и после этого закономерно требует времени на восстановление. Тем не менее, во многих культурах до сих пор живёт миф о "мгновенном возвращении в форму". Новое исследование американских военных медиков показало: путь к прежней физической подготовке может занять несколько лет.

Что показало исследование из Martin Army Community Hospital

Учёные из госпиталя имени Мартина в штате Джорджия изучили, как быстро женщины-военнослужащие возвращают физическую форму после родов. Все участницы до беременности находились в отличном состоянии, ведь служба в армии требует регулярных тренировок.

Оценка проходила по стандартному армейскому тесту физической подготовки (US Army Physical Fitness Test, APFT). Он включает три упражнения:

  • две минуты отжиманий;

  • две минуты подъёмов корпуса (пресс);

  • двухмильный (3,2 км) забег.

Результаты оказались наглядными. Через год после родов лишь 30% женщин смогли показать те же результаты, что и до беременности. Для 75% путь к прежним показателям занял около трёх лет.

"Наиболее частой причиной несдачи теста в течение 30 месяцев после родов оказался двухмильный забег", — говорится в исследовании.

"Женщины быстрее восстанавливали результаты в отжиманиях, чем в упражнениях на пресс и беге", — добавили авторы работы.

Почему восстановление идёт так долго

Даже если женщина занималась спортом до беременности, вынашивание ребёнка и роды изменяют мышцы, связки и гормональный фон. Во время беременности растягиваются мышцы живота, изменяется положение таза, увеличивается нагрузка на спину и колени. После родов добавляются недосып, гормональные колебания и постоянная усталость.

Поэтому ожидать, что организм "вернётся на прежний уровень" за несколько месяцев, просто нереалистично. Особенно если речь идёт не о лёгкой гимнастике, а о полноценной физической выносливости.

Таблица "Этапы восстановления после родов"

Этап Период Основные рекомендации
Ранний (0-6 недель) Первые дни и недели после родов Лёгкая ходьба, дыхание, упражнения Кегеля
Средний (6 недель — 6 месяцев) Постепенное подключение лёгкой гимнастики, растяжки Укрепление пресса и таза
Поздний (6 месяцев — 3 года) Постепенное возвращение к бегу, силовым нагрузкам Контроль у врача и плавное увеличение интенсивности

Мнение эксперта

Персональный тренер Кристофер Баркер, специализирующийся на послеродовом фитнесе, подчёркивает: важно не спешить и слушать тело.

"Всегда нужно получить разрешение врача перед возвращением к физической активности, но упражнения Кегеля можно начинать почти сразу после родов", — сказал Баркер.

Он объяснил, что эти упражнения укрепляют мышцы тазового дна и помогают предотвратить недержание мочи — распространённую проблему после беременности.

Также Баркер советует женщинам, которые занимались бегом до родов, начинать с длительных прогулок и лишь потом постепенно возвращаться к пробежкам.

"Если вам не терпится вернуться к тренировкам, делайте это медленно и постепенно, избегая высоких нагрузок и резких движений", — отметил эксперт.

Советы шаг за шагом: безопасное возвращение к спорту

  1. Сначала — отдых и сон. Полное восстановление невозможно без нормального сна. Не чувствуйте вины за то, что отдыхаете.

  2. Начните с упражнений Кегеля. Они укрепляют мышцы таза, повышают контроль над телом и подготавливают к нагрузке.

  3. Через 6-8 недель добавьте лёгкую йогу или пилатес под наблюдением инструктора.

  4. Через 3-6 месяцев можно подключать плавание и кардио на низком пульсе.

  5. Через год - возвращение к силовым тренировкам, но без фанатизма и с контролем дыхания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком раннее возвращение к спорту.
    Последствие: расхождение шва, диастаз, боль в спине.
    Альтернатива: консультация гинеколога и постепенное увеличение нагрузки.

  • Ошибка: Игнорировать упражнения Кегеля.
    Последствие: ослабление мышц таза, риск недержания.
    Альтернатива: ежедневная тренировка тазового дна 5-10 минут.

  • Ошибка: Нехватка сна и питание "на бегу".
    Последствие: выгорание и снижение иммунитета.
    Альтернатива: дробное питание, отдых при первой возможности.

Таблица "Физическая нагрузка: до и после родов"

Параметр До беременности После родов
Выносливость Высокая Снижается из-за гормонов и усталости
Мышцы пресса Сильные Ослаблены, возможен диастаз
Вес тела Норма +10-15 кг, восстановление занимает месяцы
Время восстановления после нагрузки Короткое Увеличивается в 2-3 раза

FAQ

Когда можно начинать тренироваться после родов?
При естественных родах — через 6 недель, после кесарева — через 8-10, но только после разрешения врача.

Какие упражнения самые безопасные?
Кегеля, лёгкая растяжка, ходьба, дыхательная гимнастика. Без прыжков и тяжестей.

Можно ли бегать через 3 месяца после родов?
Только если нет боли, диастаза и врач разрешил. Лучше начать с быстрых прогулок.

Как восстановить пресс после беременности?
Сначала укрепите внутренние мышцы — упражнения "вакуум", "кошка", "мостик". Затем можно добавлять планку.

Мифы и правда

Миф 1. Фигура "возвращается" через пару месяцев.
Правда. У большинства женщин полное восстановление формы занимает до трёх лет.

Миф 2. Спорт помогает быстрее прекратить лактацию.
Правда. Умеренные тренировки не влияют на выработку молока.

Миф 3. После кесарева нельзя заниматься фитнесом.
Правда. Можно — но только после разрешения врача и с осторожностью.

Сон и психология

После родов важно не только восстановить тело, но и стабилизировать эмоциональное состояние. Недосып и усталость часто вызывают апатию и чувство вины за "недостаточную активность". Помните: отдых — тоже часть восстановления. Лучше уделить время себе и малышу, чем гнаться за нереалистичными стандартами из соцсетей.

Три интересных факта

  1. По данным NHS, упражнения Кегеля выполняют лишь 40% женщин, хотя они значительно ускоряют восстановление.

  2. Женщины, занимающиеся йогой после родов, на 60% реже жалуются на боли в спине.

  3. Умеренные тренировки снижают риск послеродовой депрессии на треть.

Исторический контекст

Ещё в древнем Китае существовал обычай "цзо юэ цзы" — 30 дней полного покоя после родов. Женщинам запрещалось выходить из дома, чтобы организм полностью восстановился. В Европе же с XIX века начали поощрять лёгкие физические упражнения для матерей, считая их профилактикой осложнений. Сегодня медицина подтверждает: постепенность и терпение — ключ к безопасному возвращению формы.

