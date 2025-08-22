Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:49

"Газпром-Арена" затаила дыхание: кого ждут в ноябре тысячи фанатов

SHOT: Post Malone может дать концерт в России на "Газпром-Арене"

Неожиданная новость для российских поклонников: один из самых ярких представителей мировой рэп-сцены готовится впервые выступить в России. Речь идёт о Post Malone — артисте, чьи треки неоднократно занимали верхние строчки мировых чартов.

Переговоры и детали концерта

По информации Life со ссылкой на SHOT, переговоры между российскими организаторами и командой исполнителя уже близки к завершению. Предварительно шоу запланировано на середину ноября — в период с 14 по 18 число. Место выбрали знаковое: "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, крупнейшая концертная площадка города.

SHOT уточняет, что дополнительных концертов в рамках российского визита пока не предусмотрено. Пост Малон приедет только на несколько дней и сосредоточится на единственном выступлении.

Где остановится артист

Визит звезды будет сопровождаться особыми условиями проживания. Рэпера разместят в элитном Trezzini Palace Hotel. Для музыканта уже забронирован президентский люкс с видом на Неву. Стоимость такого номера начинается от 100 тысяч рублей за ночь.

