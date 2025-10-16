Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в стрессе
Женщина в стрессе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:34

Не выдавливал — а пятно осталось: дерматолог объяснила, почему так бывает

Эксперт: выдавливание прыщей усиливает воспаление и делает пятна на коже темнее

Иногда кажется, что главный враг чистой кожи — это наши собственные руки. Врачи твердят: не выдавливайте прыщи, не трогайте лицо. Но обидно, когда даже без прикосновений воспаление проходит, а на его месте остаётся тёмное пятно, которое не спешит исчезать. Почему так происходит, рассказала дерматолог Сьюзан С. Тейлор, профессор дерматологии Пенсильванского университета.

Что происходит с кожей во время воспаления

Когда в порах скапливаются кожное сало, ороговевшие клетки и бактерии, организм реагирует как на угрозу. В зоне воспаления активизируются защитные клетки, повышается кровоток, и кожа "включает" свою систему самозащиты.

"Во время воспаления организм выделяет клетки-меланоциты, которые производят пигмент меланин, чтобы защитить повреждённую область", — объяснила профессор Сьюзан Тейлор.

Если воспаление лёгкое, как при чёрных точках или мелких высыпаниях, кожа справляется без последствий. Но когда воспаление глубокое или длительное — например, при кистозных акне, укусах насекомых или раздражениях после процедур — защитная реакция становится избыточной. Организм вырабатывает слишком много меланина, и на коже появляется след — то самое пятно, называемое поствоспалительной гиперпигментацией (PIH).

Почему одни люди подвержены гиперпигментации больше других

Склонность к появлению тёмных пятен зависит не только от силы воспаления, но и от цвета кожи. Люди с более тёмным фототипом (африканского, азиатского, латиноамериканского происхождения) имеют больше активных меланоцитов, которые быстрее реагируют на раздражение.

"У людей с тёмной кожей меланоциты изначально работают активнее, поэтому при воспалении они вырабатывают больше пигмента", — отметила Сьюзан Тейлор.

Кроме того, воздействие солнца усиливает процесс. Под действием ультрафиолета кожа снова вырабатывает меланин — и существующее пятно становится темнее. Поэтому защита от солнца — ключевой фактор профилактики PIH.

Почему нельзя выдавливать прыщи

Многие думают: если пятно всё равно останется, то можно просто "ускорить" процесс, выдавив воспаление. Это большая ошибка.

"Выдавливание делает пятно темнее, шире и заметнее, а также может привести к инфицированию", — предупредила дерматолог Сьюзан Тейлор.

Сдавливание нарушает целостность кожи, усиливает воспаление и вызывает ещё больший выброс меланина. В результате пятно становится не просто коричневым, а синевато-серым и может держаться месяцами.

Таблица "Сравнение" — почему появляются пятна

Тип воспаления Глубина поражения Реакция меланоцитов Вероятность пятна
Белые угри, чёрные точки Поверхностная Низкая Минимальная
Папулы, пустулы Средняя Умеренная Средняя
Кистозные прыщи Глубокая Высокая Очень высокая

Советы шаг за шагом: как уменьшить поствоспалительные пятна

  1. Используйте солнцезащиту ежедневно. Средства с SPF 30 и выше должны быть в утреннем уходе круглый год.

  2. Выбирайте осветляющие ингредиенты. Витамин C, ниацинамид, экстракт солодки, койевая и транексамовая кислоты помогают уменьшить активность меланоцитов.

  3. Снижайте воспаление. При появлении нового прыща приложите холодный компресс — он уменьшит отёк и риск избыточной пигментации.

  4. Регулярно обновляйте кожу. Мягкие пилинги с молочной или миндальной кислотой ускоряют обновление клеток, помогая пятнам светлеть быстрее.

  5. Не трогайте воспалённые участки. Даже легкое касание может вызвать раздражение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить агрессивные отбеливающие кремы с гидрохиноном без назначения врача.

  • Последствие: раздражение, шелушение, усиление пигментации.

  • Альтернатива: мягкие осветляющие средства с витамином C или арбутином.

  • Ошибка: пропускать солнцезащиту в пасмурные дни.

  • Последствие: пятна становятся ярче.

  • Альтернатива: лёгкий дневной крем с SPF, который не оставляет белого налёта.

А что если пятна уже появились?

Не стоит ожидать мгновенного результата — кожа восстанавливается медленно. Обычно пятна светлеют за 3-6 месяцев, но у некоторых людей этот процесс занимает дольше. В таких случаях дерматолог может предложить профессиональные методы: лазерную терапию, химический пилинг или микродермабразию.

Таблица "Плюсы и минусы" средств от пигментации

Средство Плюсы Минусы
Витамин C Осветляет, укрепляет сосуды Может вызывать покраснение
Транексамовая кислота Снижает активность меланоцитов Требует регулярного применения
Ретиноиды Ускоряют обновление клеток Повышают чувствительность к солнцу
Лазер Быстрый результат Дорогая процедура, риск раздражения

FAQ

Как отличить поствоспалительное пятно от рубца?
Пятно — это просто изменение цвета, без изменения текстуры кожи. Рубец же ощущается как неровность — углубление или бугорок.

Сколько времени нужно, чтобы пятна исчезли полностью?
От трёх месяцев до года, в зависимости от глубины воспаления, фототипа кожи и ухода.

Можно ли использовать домашние средства вроде лимонного сока?
Не рекомендуется. Кислота в лимоне может вызвать ожог и усугубить пигментацию. Лучше использовать аптечные препараты с контролируемым pH.

Мифы и правда

  • Миф: тёмные пятна — это грязь, которую можно "смыть".
    Правда: это избыток меланина внутри кожи, а не поверхностное загрязнение.

  • Миф: если не трогать прыщи, пятен не будет.
    Правда: даже без выдавливания сильное воспаление способно вызвать гиперпигментацию.

  • Миф: солнце помогает "выровнять" тон кожи.
    Правда: ультрафиолет только усиливает пятна и замедляет их исчезновение.

3 интересных факта

• Тёмные пятна чаще появляются на участках с тонкой кожей — щеках и подбородке.
• Гормональные колебания, особенно у женщин, усиливают склонность к PIH.
• Средства с SPF не только предотвращают новые пятна, но и ускоряют исчезновение старых.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Косметологи: тейпы улучшают лимфоток и уменьшают отёчность лица сегодня в 17:36
Ленты, которые поднимают лицо без операций: в чём секрет тейпов, покоривших косметологов

Мода на тейпы обещает мгновенный лифтинг без инъекций и боли. Но насколько это правда и можно ли с помощью липкой ленты действительно помолодеть?

Читать полностью » Профессор Лииса Галеа: чувствительность к гормональным колебаниям влияет на риск депрессии сегодня в 16:52
Один сбой — и жизнь теряет краски: как гормоны управляют мыслями и эмоциями

Узнайте, как гормоны влияют на настроение и психическое здоровье. Советы по балансировке гормонального фона, влияние эстрогена, кортизола и окситоцина.

Читать полностью » Дерматологи: увлажнение повышает стойкость макияжа на 30 % сегодня в 16:21
Макияж, который переживёт жару, стресс и даже слёзы: система, о которой молчат визажисты

Почему даже самый дорогой тон может поплыть через пару часов и как продлить свежесть макияжа до позднего вечера — 12 секретов, которые работают всегда.

Читать полностью » В 2025 году растёт спрос на прозрачные ароматы с нотами мускуса, озона и чая сегодня в 15:46
Чистый лист, свежая ткань, утро после дождя: идеальные духи для тех, кто не любит запахи

Узнайте, как выбрать прозрачные ароматы, создающие ощущение чистоты и легкости. Какие ноты искать и как правильно тестировать парфюм, чтобы подчеркнуть свою естественность, как правильно наносить "прозрачные" ароматы.

Читать полностью » Главные зимние тренды 2025 года: бини, чепчики и балаклавы снова в моде сегодня в 15:10
Зима без шапки? Модные головные уборы 2025 превращают холод в подиум

Зима 2025 диктует новые правила стиля: меховые детали, капоры и обновлённые бини заменяют скучные береты и помпоны. Узнай, какие головные уборы станут символом сезона.

Читать полностью » Диетологи отмечают: помидоры черри улучшают обмен веществ и поддерживают иммунитет сегодня в 14:43
Размер не главное: крошечные черри победили большие томаты по пользе

Помидоры черри — источник витаминов, антиоксидантов и яркого вкуса. Узнайте, чем они полезнее обычных томатов и как правильно их употреблять.

Читать полностью » Врач Екатерина Демьяновская рассказала, почему осенью в России растёт заболеваемость ветряной оспой сегодня в 14:03
Осенний вирус идёт по кругу: врачи предупреждают о новой вспышке ветрянки

Почему ветрянка снова активно распространяется среди россиян, какие факторы влияют на рост заболеваемости и как избежать заражения — рассказала врач Екатерина Демьяновская.

Читать полностью » Стакан сока на завтрак вызывает скачки сахара и перегружает поджелудочную железу сегодня в 13:43
Витамины на голодный желудок? Вот почему стакан сока утром работает против вас

Почему стакан сока утром — не лучший способ начать день: как сахар, кислотность и отсутствие клетчатки делают привычный напиток вредным для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Наука
NP: немецкие физики обнаружили 21-ю форму льда, способную существовать при комнатной температуре
Туризм
МВД России опровергло слухи о запрете на выезд мужчин призывного возраста
Спорт и фитнес
Men Today: преподаватель Анушка Шенн назвала "Лодочку" лучшим упражнением для пресса
Технологии
Microsoft продлит обновления антивируса Defender на Windows 10 до 2028 года
Культура и шоу-бизнес
Ники Минаж заявила о возможной отмене нового альбома после конфликта с Jay-Z и Roc Nation
Авто и мото
30% городских аварий происходят из-за нарушителей дистанции
Наука
Палеонтолог Дельклос: в Эквадоре нашли янтарь возрастом 112 миллионов лет
Авто и мото
Дилеры не имеют права навязывать допоборудование при продаже нового авто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet