Не выдавливал — а пятно осталось: дерматолог объяснила, почему так бывает

Иногда кажется, что главный враг чистой кожи — это наши собственные руки. Врачи твердят: не выдавливайте прыщи, не трогайте лицо. Но обидно, когда даже без прикосновений воспаление проходит, а на его месте остаётся тёмное пятно, которое не спешит исчезать. Почему так происходит, рассказала дерматолог Сьюзан С. Тейлор, профессор дерматологии Пенсильванского университета.

Что происходит с кожей во время воспаления

Когда в порах скапливаются кожное сало, ороговевшие клетки и бактерии, организм реагирует как на угрозу. В зоне воспаления активизируются защитные клетки, повышается кровоток, и кожа "включает" свою систему самозащиты.

"Во время воспаления организм выделяет клетки-меланоциты, которые производят пигмент меланин, чтобы защитить повреждённую область", — объяснила профессор Сьюзан Тейлор.

Если воспаление лёгкое, как при чёрных точках или мелких высыпаниях, кожа справляется без последствий. Но когда воспаление глубокое или длительное — например, при кистозных акне, укусах насекомых или раздражениях после процедур — защитная реакция становится избыточной. Организм вырабатывает слишком много меланина, и на коже появляется след — то самое пятно, называемое поствоспалительной гиперпигментацией (PIH).

Почему одни люди подвержены гиперпигментации больше других

Склонность к появлению тёмных пятен зависит не только от силы воспаления, но и от цвета кожи. Люди с более тёмным фототипом (африканского, азиатского, латиноамериканского происхождения) имеют больше активных меланоцитов, которые быстрее реагируют на раздражение.

"У людей с тёмной кожей меланоциты изначально работают активнее, поэтому при воспалении они вырабатывают больше пигмента", — отметила Сьюзан Тейлор.

Кроме того, воздействие солнца усиливает процесс. Под действием ультрафиолета кожа снова вырабатывает меланин — и существующее пятно становится темнее. Поэтому защита от солнца — ключевой фактор профилактики PIH.

Почему нельзя выдавливать прыщи

Многие думают: если пятно всё равно останется, то можно просто "ускорить" процесс, выдавив воспаление. Это большая ошибка.

"Выдавливание делает пятно темнее, шире и заметнее, а также может привести к инфицированию", — предупредила дерматолог Сьюзан Тейлор.

Сдавливание нарушает целостность кожи, усиливает воспаление и вызывает ещё больший выброс меланина. В результате пятно становится не просто коричневым, а синевато-серым и может держаться месяцами.

Таблица "Сравнение" — почему появляются пятна

Тип воспаления Глубина поражения Реакция меланоцитов Вероятность пятна Белые угри, чёрные точки Поверхностная Низкая Минимальная Папулы, пустулы Средняя Умеренная Средняя Кистозные прыщи Глубокая Высокая Очень высокая

Советы шаг за шагом: как уменьшить поствоспалительные пятна

Используйте солнцезащиту ежедневно. Средства с SPF 30 и выше должны быть в утреннем уходе круглый год. Выбирайте осветляющие ингредиенты. Витамин C, ниацинамид, экстракт солодки, койевая и транексамовая кислоты помогают уменьшить активность меланоцитов. Снижайте воспаление. При появлении нового прыща приложите холодный компресс — он уменьшит отёк и риск избыточной пигментации. Регулярно обновляйте кожу. Мягкие пилинги с молочной или миндальной кислотой ускоряют обновление клеток, помогая пятнам светлеть быстрее. Не трогайте воспалённые участки. Даже легкое касание может вызвать раздражение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить агрессивные отбеливающие кремы с гидрохиноном без назначения врача.

Последствие: раздражение, шелушение, усиление пигментации.

Альтернатива: мягкие осветляющие средства с витамином C или арбутином.

Ошибка: пропускать солнцезащиту в пасмурные дни.

Последствие: пятна становятся ярче.

Альтернатива: лёгкий дневной крем с SPF, который не оставляет белого налёта.

А что если пятна уже появились?

Не стоит ожидать мгновенного результата — кожа восстанавливается медленно. Обычно пятна светлеют за 3-6 месяцев, но у некоторых людей этот процесс занимает дольше. В таких случаях дерматолог может предложить профессиональные методы: лазерную терапию, химический пилинг или микродермабразию.

Таблица "Плюсы и минусы" средств от пигментации

Средство Плюсы Минусы Витамин C Осветляет, укрепляет сосуды Может вызывать покраснение Транексамовая кислота Снижает активность меланоцитов Требует регулярного применения Ретиноиды Ускоряют обновление клеток Повышают чувствительность к солнцу Лазер Быстрый результат Дорогая процедура, риск раздражения

FAQ

Как отличить поствоспалительное пятно от рубца?

Пятно — это просто изменение цвета, без изменения текстуры кожи. Рубец же ощущается как неровность — углубление или бугорок.

Сколько времени нужно, чтобы пятна исчезли полностью?

От трёх месяцев до года, в зависимости от глубины воспаления, фототипа кожи и ухода.

Можно ли использовать домашние средства вроде лимонного сока?

Не рекомендуется. Кислота в лимоне может вызвать ожог и усугубить пигментацию. Лучше использовать аптечные препараты с контролируемым pH.

Мифы и правда

Миф: тёмные пятна — это грязь, которую можно "смыть".

Правда: это избыток меланина внутри кожи, а не поверхностное загрязнение.

Миф: если не трогать прыщи, пятен не будет.

Правда: даже без выдавливания сильное воспаление способно вызвать гиперпигментацию.

Миф: солнце помогает "выровнять" тон кожи.

Правда: ультрафиолет только усиливает пятна и замедляет их исчезновение.

3 интересных факта

• Тёмные пятна чаще появляются на участках с тонкой кожей — щеках и подбородке.

• Гормональные колебания, особенно у женщин, усиливают склонность к PIH.

• Средства с SPF не только предотвращают новые пятна, но и ускоряют исчезновение старых.