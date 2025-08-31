Выжившие в огне: история черепах, которые переждали конец света в раковине

Учёные нашли ответ, изучая новый вид древних рептилий, который процветал сразу после глобальной катастрофы.

Обнаружен новый древний вид

Международная команда палеонтологов открыла неизвестный ранее род и вид черепах, обитавших на территории современных США 65-66 млн лет назад. Исследование останков показало, что именно рацион и среда обитания позволили этим животным выжить во время массового вымирания видов.

Новый вид получил название Tavachelydra stevensoni. Его ископаемые останки — части панциря, таза и черепа — были обнаружены в знаменитом местонахождении Корал-Блаффс у подножия горы Пайкс-Пик в Колорадо.

Размер панциря достигал 45-50 см, а строение челюстей указывало на дурофагию — способность питаться организмами с твёрдым панцирем, такими как моллюски и крабы. Это и стало их главным преимуществом в тяжёлые времена.

Среда обитания и значение открытия

Черепахи обитали в стоячих водоёмах пойменных зон, где и находили свою пищу. В отличие от травоядных видов, их рацион позволил им не только выжить, но и успешно существовать в раннем палеоцене.

Вид был отнесён к семействам Chelydridae (каймановые черепахи) и Kinosternoidea (иловые черепахи).