Черепаха мата-мата в Амазонке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:40

Выжившие в огне: история черепах, которые переждали конец света в раковине

Ученые выяснили, как черепахи пережили массовое вымирание динозавров

Учёные нашли ответ, изучая новый вид древних рептилий, который процветал сразу после глобальной катастрофы.

Обнаружен новый древний вид

Международная команда палеонтологов открыла неизвестный ранее род и вид черепах, обитавших на территории современных США 65-66 млн лет назад. Исследование останков показало, что именно рацион и среда обитания позволили этим животным выжить во время массового вымирания видов.

Новый вид получил название Tavachelydra stevensoni. Его ископаемые останки — части панциря, таза и черепа — были обнаружены в знаменитом местонахождении Корал-Блаффс у подножия горы Пайкс-Пик в Колорадо.

Размер панциря достигал 45-50 см, а строение челюстей указывало на дурофагию — способность питаться организмами с твёрдым панцирем, такими как моллюски и крабы. Это и стало их главным преимуществом в тяжёлые времена.

Среда обитания и значение открытия

Черепахи обитали в стоячих водоёмах пойменных зон, где и находили свою пищу. В отличие от травоядных видов, их рацион позволил им не только выжить, но и успешно существовать в раннем палеоцене.

Вид был отнесён к семействам Chelydridae (каймановые черепахи) и Kinosternoidea (иловые черепахи).

