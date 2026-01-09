Раскрыта причина усталости после праздников — и дело далеко не в лени

Возвращение к работе после новогодних праздников часто сопровождается усталостью и снижением концентрации, и это связано не с отсутствием мотивации, а с физиологическими процессами в организме. Во время длительного отдыха мозг и гормональная система перестраиваются, что делает резкий выход в рабочий режим стрессовым. Об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ Сергей Солодников.

Как отдых влияет на нервную систему

По словам эксперта, в период каникул снижается уровень кортизола, адреналина и норадреналина — гормонов, отвечающих за мобилизацию и внимание. Одновременно усиливается действие тормозных медиаторов, из-за чего человек ощущает расслабление и снижение напряжения.

"Во время сна и полноценного отдыха в мозге также активируется система "очистки": межклеточное пространство расширяется, а спинномозговая жидкость вымывает продукты обмена, накопившиеся за период нагрузки", — комментирует Сергей Солодников.

Он добавляет, что в это же время восстанавливаются миелиновые оболочки нервных волокон, влияющие на скорость передачи сигналов.

Почему сложно включиться в работу

Обратной стороной отдыха становится сбой биологических часов. Длительный сон и смещение режима приводят к тому, что аденозин, сигнализирующий об усталости, продолжает подавлять активность нервной системы даже после пробуждения. Это снижает внимание и ухудшает когнитивные функции.

Дополнительный стресс возникает при выходе на работу, когда падает уровень дофамина, отвечающего за мотивацию, а серотонин, связанный с расслаблением, остаётся повышенным. В результате резкое возвращение к задачам и дедлайнам даётся организму тяжело.

Как снизить стресс после праздников

Солодников подчёркивает, что нервной системе сложнее всего переносить именно резкий переход от расслабленного режима к высокой концентрации. Полностью пассивный отдых на длинных каникулах может усилить этот эффект.

Специалисты ПНИПУ считают более эффективной смену деятельности — сочетание умеренной физической активности, умственной разгрузки и периодов спокойного бездействия. Такой подход помогает мягче восстановить мотивацию и облегчить возвращение к рабочему ритму.