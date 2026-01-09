Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:41

Праздники закончились, а тяжесть осталась: мягкий способ перезагрузить тело

Дробное питание снижает нагрузку на пищеварение — врач-терапевт Елина

Новогодние каникулы для организма часто становятся испытанием: плотные застолья, поздние отходы ко сну и дефицит движения сбивают привычные биоритмы. Возвращение к рабочему режиму нередко сопровождается усталостью и дискомфортом, однако восстановление может пройти мягко, если подойти к нему осознанно. Об этом рассказала врач-терапевт клиники "Будь Здоров" в Уфе Альбина Елина. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Щадящее питание вместо резких ограничений

По словам специалиста, после праздников не стоит прибегать к строгому голоданию, которое само по себе является стрессом для организма. Гораздо эффективнее выбрать режим щадящего питания с небольшими, но частыми приёмами пищи — до пяти-шести раз в день. Такой подход помогает постепенно восстановить работу желудочно-кишечного тракта.

Оптимальной основой рациона в этот период становятся овощные супы-пюре, тушёные овощи, каши на воде и натуральные кисломолочные продукты. Эти блюда легко усваиваются и снижают нагрузку на пищеварительную систему, позволяя ей вернуться к нормальному ритму без резких сбоев.

Водный баланс и роль клетчатки

Врач подчёркивает важность достаточного потребления жидкости. Утро рекомендуется начинать со стакана тёплой воды, который мягко стимулирует пищеварение. В течение дня желательно выпивать от 1,5 до 2 литров чистой воды, что способствует ускорению обменных процессов.

Одновременно следует сделать акцент на продуктах, богатых клетчаткой. Свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши помогают устранить ощущение тяжести и наладить регулярную работу кишечника. Для восстановления микрофлоры полезно включить в рацион ферментированные продукты — йогурт без добавок, кефир или квашеную капусту.

Временный отказ от тяжёлой пищи

На первые дни после каникул специалист рекомендует исключить из меню жареные и жирные блюда, копчёности, консервы и полуфабрикаты. Также стоит сократить потребление сахара и соли, которые задерживают жидкость и усиливают нагрузку на организм.

Альбина Елина отмечает, что такие ограничения носят временный характер и направлены не на жёсткую диету, а на восстановление внутренних процессов после праздничного переедания.

Сон и движение как основа восстановления

Физическую активность после каникул также стоит возвращать постепенно. Врач советует начинать с простых форм движения — прогулок, утренней зарядки, йоги или лёгкой растяжки. Даже умеренная активность улучшает кровообращение, повышает тонус и способствует улучшению самочувствия.

Не менее важен и полноценный сон. По словам специалиста, именно качественный ночной отдых продолжительностью семь-девять часов помогает снизить уровень стресса и нормализовать работу всех систем организма.

