Праздники закончились, а последствия начинаются: чем оборачивается новогодний отдых

После новогодних праздников в России традиционно возрастает риск ухудшения эпидемиологической обстановки и роста обращений к врачам. Массовые гуляния, застолья и снижение самодисциплины в вопросах здоровья могут обернуться всплеском сезонных заболеваний и обострением хронических проблем. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования РАН Геннадий Онищенко.

Риск всплеска ОРВИ после праздников

По словам специалиста, продолжительные выходные сопровождаются активными контактами между людьми. Праздничные мероприятия, катки, уличные гуляния и поездки создают условия для быстрого распространения вирусных инфекций. Особенно опасной становится ситуация, когда люди выходят в общественные места, уже имея признаки болезни.

"Вынужденный новогодний отдых будет связан с большим количеством праздничных мероприятий при массовом скоплении людей. Гуляния, катки, пребывание на открытом воздухе — это хорошо. Но многое зависит от всех нас", — отметил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что посещение общественных мест с температурой и симптомами простуды повышает вероятность всплеска ОРВИ.

Последствия праздничного рациона

Отдельное внимание Онищенко уделил питанию в праздничный период. Обилие жирной и калорийной пищи, которая значительно превышает потребности организма, а также чрезмерное употребление алкоголя негативно сказываются на здоровье. По его словам, такие привычки могут привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и печени.

"Чрезмерное поглощение жирной и энергетически перенасыщенной пищи, алкоголь в избытке тоже приводят к различным проблемам со здоровьем", — пояснил специалист.

Он отметил, что последствия переедания нередко проявляются уже после окончания праздников.

Ответственность за своё здоровье

Эпидемиолог призвал россиян сохранять разумный подход к отдыху и помнить не только о собственном самочувствии, но и об окружающих. По его словам, соблюдение простых мер может снизить риски для здоровья в период после праздников.

Геннадий Онищенко рекомендовал одеваться по погоде, соблюдать умеренность в питании и не злоупотреблять алкоголем. Такой подход, по мнению специалиста, поможет избежать как инфекционных заболеваний, так и проблем, связанных с перегрузкой организма.