Отпуск в Сочи за полцены: как авиакомпании стимулируют спрос после праздников

После новогоднего ажиотажа перелеты в южные регионы России могут резко подешеветь — и сильнее всего это, как ни странно, касается одного из самых популярных курортов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса по продаже авиабилетов "Авиасейлс". По данным компании, после каникул цены на билеты в Сочи в среднем снизятся сразу на 40%, а январь вновь станет периодом, когда путешествия по стране обходятся заметно дешевле, чем в праздничный пик.

Сочи — лидер по снижению цен после праздников

В "Авиасейлс" отмечают, что именно рейсы в Сочи окажутся в числе маршрутов с самым ощутимым падением стоимости. Курорт остается ключевым туристическим центром Краснодарского края, и на новогодние даты спрос на него традиционно высок. Однако уже после завершения каникул ситуация меняется: поток поездок снижается, и перевозчики начинают корректировать тарифы.

Среднее снижение в 40% делает Сочи одним из самых выгодных направлений в январе. При этом речь идет не о единичных акциях, а о тенденции, которую сервис фиксирует по динамике средних цен после праздников.

Внутренние перелеты могут подешеветь в среднем на 23%

По оценке компании, общий тренд затронет и другие направления по России. В январе средняя стоимость перелетов внутри страны, согласно данным "Авиасейлс", снизится примерно на 23%. Это заметный показатель для рынка, который в декабре обычно переживает пик бронирований и повышение тарифов на фоне предновогоднего спроса.

В компании объясняют изменение цен сезонной логикой: после длинных выходных число туристов сокращается, поэтому авиакомпании активнее используют ценовые инструменты, чтобы стимулировать загрузку рейсов. В результате именно январь нередко становится одним из наиболее выгодных месяцев для путешествий, особенно на юг.

Зарубежные направления тоже "остынут": минус 29%

Снижение затронет не только внутренние рейсы. По данным "Авиасейлс", по зарубежным направлениям средняя стоимость перелетов в январе может упасть на 29%. Это подтверждает: сезонный спад спроса после новогодних праздников работает практически для всего рынка.

Одновременно сервис отмечает, что для тех, кто планирует поездку в Краснодарский край или на Черноморское побережье, такой период открывает возможность сэкономить без потери комфорта и инфраструктуры. Именно поэтому Сочи сохраняет высокий статус востребованного направления даже после Нового года.

Какие еще города попадут в список выгодных рейсов

Среди других внутренних маршрутов, где ожидается заметное снижение стоимости, названы Минеральные Воды, Пермь, Челябинск и Махачкала. Однако по масштабу удешевления Сочи выделяется сильнее: падение цен на 40% делает его одним из самых заметных примеров январской корректировки тарифов.

Таким образом, рынок фактически возвращается к привычной модели: после праздников спрос резко уменьшается, а авиаперевозчики и сервисы продаж фиксируют снижение средних цен. Для туристов это означает, что поездка на юг России вскоре может стоить существенно дешевле, чем в новогодний период.