Сразу в зал — плохая идея: как праздники ломают привычный ритм тренировок

Резкий переход от праздничного режима к интенсивным тренировкам может обернуться стрессом для организма и повысить риск травм. После перерыва в занятиях фитнесом важно не форсировать нагрузки и дать телу время на адаптацию, обращает внимание эксперт. Об этом рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев в комментарии изданию MosTimes.

Почему нельзя возвращаться к спорту резко

По словам специалиста, стратегия возобновления тренировок напрямую зависит от длительности и характера перерыва. Если человек не занимался всего одну-две недели, организм, как правило, быстрее адаптируется к привычным нагрузкам. Но при более продолжительном отсутствии физической активности требуется осторожный и продуманный подход.

Мосалев подчёркивает, что универсального сценария не существует, однако главный принцип остаётся неизменным — постепенность. Даже при хорошем самочувствии первая тренировка после паузы должна быть щадящей, чтобы оценить реакцию организма и избежать перегрузки.

Кардио как безопасная отправная точка

Эксперт рекомендует начинать возвращение к занятиям с лёгких кардиоупражнений. Такой формат позволяет "прощупать" текущее состояние сердечно-сосудистой системы и понять, готов ли организм к более сложным нагрузкам.

"В любом случае, к нагрузкам нужно возвращаться поэтапно. Сначала на первой тренировке проверить свое спортивное самочувствие и начать с легкого кардио. Если организм "отзывчив" и дает сигналы, что готов к усложнениям, тогда уже переходить к функциональным и силовым тренировкам", — отметил фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев.

Сигналы организма и выбор формата занятий

Готовность к увеличению нагрузки, по словам специалиста, проще всего определить по реакции сердца. Если даже при лёгком темпе частота сердечных сокращений резко возрастает, это сигнал, что организму требуется больше времени на восстановление. В такой ситуации лучше ограничиться спокойными форматами занятий.

Хорошим стартом после перерыва могут стать пилатес, йога или растяжка. Эти направления помогают мягко вернуть подвижность, улучшить кровообращение и подготовить мышцы и связки к более интенсивным тренировкам. Усложнять программу следует постепенно, ориентируясь на самочувствие.

Роль активности в праздники

Отдельно Мосалев отметил, что скорость возвращения в тренировочный ритм во многом зависит от того, как человек провёл праздничные дни. Наличие хотя бы минимальной физической активности — прогулок, катания на лыжах или других зимних развлечений — значительно упрощает процесс адаптации.

Если же перерыв сопровождался полным отсутствием движения, организму потребуется более щадящий режим и аккуратное наращивание нагрузки. Такой подход, по словам эксперта, позволяет снизить стресс и сделать возвращение к спорту безопасным и эффективным.