Девушка встает с кровати
Девушка встает с кровати
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:14

После праздников тело работает в аварийном режиме: детокс, который реально помогает

Детокс после праздников снизил чувство усталости — диетологи

Праздничные выходные нередко заканчиваются одинаково: сбитый режим, вялость и ощущение, что организму требуется пауза. После затяжного отдыха тело и психика оказываются перегружены, даже если каникулы проходили без излишеств. Об этом сообщает канал 360. ru со ссылкой на рекомендации специалистов Роспотребнадзора.

Эксперты подчёркивают: резкие меры не работают, а восстановление лучше начинать с простых и последовательных шагов. Речь идёт не о жёстких ограничениях, а о возвращении к базовым привычкам, которые поддерживают нормальный ритм жизни. Такой подход позволяет мягко выйти из праздничного режима и снизить нагрузку на организм.

Перезагрузка питания без крайностей

После обилия праздничных блюд специалисты советуют пересмотреть рацион и сделать его более лёгким. В приоритете — овощи, фрукты и свежая зелень, которые помогают восстановить ощущение лёгкости и упорядочить питание. Такой выбор не требует сложных схем и воспринимается организмом спокойно.

При этом рекомендуется на время отказаться от сладостей, фастфуда, жареной и солёной пищи. Речь идёт именно о временной мере, а не о жёстком запрете. Смысл подхода — дать организму передышку, а не создавать дополнительный стресс через резкие ограничения.

Сон как основа восстановления

Отдельное внимание эксперты уделяют режиму сна, который чаще всего страдает в праздничные дни. Ключевым фактором бодрости называют привычку ложиться и вставать в одно и то же время. Это правило сохраняет актуальность не только в будни, но и в выходные.

Даже небольшие отклонения от графика могут усиливать чувство усталости. Постепенное возвращение к стабильному режиму сна помогает быстрее восстановить концентрацию и общее самочувствие. Такой шаг не требует дополнительных ресурсов, но даёт заметный эффект.

Движение без перегрузок

Физическая активность после праздников должна быть умеренной и регулярной. Специалисты отмечают, что изнуряющие тренировки в этот период не обязательны. Гораздо эффективнее работают прогулки, лёгкая зарядка и растяжка.

Такой формат движения помогает вернуть тонус без перегрузки и давления на организм. Регулярность здесь важнее интенсивности, поскольку задача — мягко включиться в привычный ритм, а не форсировать восстановление.

