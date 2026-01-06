Финансовый эксперт раскрыл схему: как выйти из минуса и снова откладывать 10% уже в этом месяце

Январь для многих становится месяцем финансового "отрезвления": после декабрьских трат на подарки, поездки и праздничные покупки личный бюджет часто оказывается в минусе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на специалиста по финансовому планированию платежного сервиса "Апельсин" Александра Писарева. Он отмечает, что именно в начале года важно не пытаться "затянуть пояс" резко, а выстроить понятный план восстановления — от разбора расходов до возобновления накоплений. По его словам, ключевая ошибка — ориентироваться на идеальный бюджет, который существует только на бумаге и не учитывает реальные колебания трат.

Эксперт предложил пять шагов, которые помогают вернуть контроль над финансами уже за несколько недель. Среди них — анализ декабрьских расходов, составление реалистичного бюджета на ближайший месяц-полтора, ограничение импульсивных покупок и постепенный возврат к накоплениям. Писарев подчёркивает: в январе сохраняется инерция декабрьских распродаж и "потребительского импульса", поэтому важно заранее заложить в план и обязательные платежи, и непредвиденные траты.

Шаг первый: разобрать траты и увидеть причину перерасхода

По словам Писарева, восстановление бюджета начинается с того, что многие откладывают — с честного анализа расходов. Он рекомендует выделить на это 20-30 минут и разобрать траты за декабрь и начало января. Расходы, по его мнению, стоит разделить на обязательные и импульсивные, чтобы понять, где именно возник перерасход.

Такой подход помогает не просто "зафиксировать" цифры, а увидеть повторяющиеся сценарии. Эксперт объясняет, что именно анализ позволяет учесть подобные ситуации в дальнейшем планировании и избежать иллюзии, что перерасход был случайностью. Если не понять, на какие категории ушло больше всего, то новый бюджет окажется построенным на предположениях, а не на фактах.

Шаг второй: составить реалистичный план на 4-6 недель

Следующий этап — формирование бюджета на ближайшие четыре-шесть недель. Писарев подчёркивает, что он должен включать обязательные платежи, комфортный уровень переменных расходов и резерв на непредвиденные ситуации. Он советует планировать по верхней границе и оставлять пространство для манёвра, чтобы бюджет не "ломался" от первого же отклонения.

"Идеальный бюджет, который существует только на бумаге, не работает. Гораздо эффективнее учитывать реальные траты и возможные колебания. Для этого полезно посмотреть детализацию расходов за прошлый год и помнить, что с начала года часть товаров и услуг может подорожать", — пояснил Александр Писарев.

Он обращает внимание, что январь часто сопровождается повышением цен на часть товаров и услуг, и это нужно учитывать заранее, а не корректировать постфактум.

Шаг третий: отделить реальные потребности от "навязанных" покупок

Писарев считает, что после праздников многие продолжают тратить по декабрьской инерции. По его словам, акции и распродажи формируют повышенный потребительский импульс, который сохраняется и в январе. В этот период важно отделять реальные потребности от навязанных покупок — тех, что совершаются под влиянием скидок, рекламы и привычки "позволить себе ещё немного".

Эксперт подчёркивает, что эта стадия требует не отказа от всех удовольствий, а осознанности. Если человек заранее понимает, какие расходы действительно необходимы, а какие являются спонтанными, ему проще удерживать бюджет в рамках. Такой подход помогает не загонять себя в режим запретов, но при этом не продолжать тратить так, будто праздники ещё не закончились.

Шаг четвертый: временно ограничить спонтанные расходы

Четвёртым шагом Писарев называет временное ограничение спонтанных расходов. В эту категорию он включает возврат лимитов на кафе, подписки и развлечения, а также установку недельного бюджета на продукты. По его словам, это помогает "перезагрузить" финансовые привычки и вернуть дисциплину без жёсткой экономии.

Эксперт подчёркивает, что речь идёт о временной мере. Такой подход позволяет стабилизировать траты и постепенно вернуть ощущение контроля. В условиях, когда январский бюджет часто слабее из-за декабрьского перерасхода, именно сокращение необязательных расходов даёт быстрый эффект и создаёт финансовый "зазор" для обязательных платежей.

Шаг пятый: снова начать копить хотя бы 5-10% дохода

Последним пунктом Писарев предлагает восстановить регулярные накопления. Он рекомендует начинать хотя бы с 5-10% дохода: даже небольшие суммы, откладываемые системно, снижают тревожность и формируют ощущение устойчивости. По его словам, важна не величина первой суммы, а сам факт возвращения к привычке откладывать.

Эксперт добавил, что январь также подходит для пересмотра долгосрочных целей — отпуска, крупных покупок, образования или развития хобби. Он считает, что привязка таких целей к накоплениям помогает сохранять дисциплину в течение года.