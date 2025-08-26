Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
приседания
приседания
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Грипп отступил, но спортзал может снова свалить вас в постель

Физиотерапевт Мелисса Гарсия рекомендовала комплекс упражнений после простуды

Когда грипп наконец отступает, первым делом хочется вернуться к привычным тренировкам. Но спешка здесь может сыграть злую шутку: организм, ослабленный болезнью, требует осторожного и постепенного восстановления. Медики отмечают, что преждевременные нагрузки способны затянуть реабилитацию, а иногда даже вернуть симптомы обратно.

Когда можно снова тренироваться?

Жёстких сроков нет: каждый организм реагирует по-своему. Однако врачи советуют воздержаться от спорта, пока сохраняются температура, ломота в мышцах или сильный кашель. Только после того как все неприятные проявления уйдут, можно начинать двигаться. И начинать лучше с лёгких упражнений, а не с интенсивных тренировок.

Физиотерапевт и тренер по силовой подготовке Мелисса Гарсия рекомендует особый комплекс длительностью всего 20 минут. Он сочетает в себе мягкие силовые упражнения и элементы на подвижность суставов. Главное правило — слушать своё тело и при необходимости делать паузы.

Подготовка: динамическая разминка

Разогрев перед нагрузкой особенно важен после болезни. Гарсия советует начать с так называемого "лучшего в мире растяжения" (World's Greatest Stretch). Оно сочетает наклон, выход в планку и глубокий выпад с разворотом корпуса. Такая последовательность задействует сразу несколько групп мышц и помогает вернуть телу гибкость.
Второе упражнение — динамическая растяжка задней поверхности бедра из положения выпада. Она мягко разогревает ноги и снимает напряжение.

Силовой блок для восстановления

В основе программы — простые, но эффективные упражнения с собственным весом:

  • Ягодичный мостик помогает активировать мышцы таза и поясницы.
  • Приседания без утяжелений возвращают силу ногам.
  • Медвежья планка укрепляет пресс и стабилизирует корпус.
  • Планка с касанием плеча развивает координацию и баланс.
  • Каждое упражнение выполняется по 3 подхода. Но если появляется сильная усталость — нагрузку лучше сократить.

Завершаем тренировку: мобилизация

После силовых упражнений — комплекс на подвижность. Он включает имитацию движения "лук и стрела" из полувыпада, растяжку сгибателей бедра с боковым наклоном, упражнение "стеклоочистители" лёжа и динамическую растяжку приводящих мышц. Эти движения возвращают суставам свободу и уменьшают скованность после болезни.

Интересный факт

Исследования показывают: умеренные физические нагрузки после перенесённой инфекции могут ускорять восстановление иммунной системы. Однако чрезмерная активность, напротив, повышает риск осложнений. Поэтому грамотный выбор упражнений играет решающую роль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роб Сулавер объяснил, как выполнять отжимания для роста мышц сегодня в 5:50

Отжимания, которые превращаются в замену спортзалу: секрет, о котором молчат тренеры

Можно ли накачать мышцы, делая только отжимания? Эксперты раскрывают секреты правильной техники, прогрессии и подводные камни этого базового упражнения.

Читать полностью » Врачи Управления по охране здоровья женщин: ограничения для спорта во время менструации отсутствуют сегодня в 5:10

Менструация против спорта: кто на самом деле выигрывает в этой битве

Можно ли тренироваться во время менструации? Узнайте, какие упражнения реально помогают облегчить симптомы и когда лучше дать телу отдых.

Читать полностью » Мэтт Чэн назвал червячок одним из самых эффективных комплексных упражнений сегодня в 16:50

Упражнение с детским названием скрывает секрет мощных тренировок

Необычное упражнение с забавным названием укрепляет корпус, развивает гибкость и легко усложняется — и вот почему его стоит включить в тренировку.

Читать полностью » Программа круговых тренировок: 5 раундов прыжков и становой тяги с отдыхом 1 минута сегодня в 4:11

Эта круговая тренировка на выносливость выжимает все силы, но эффект стоит того

Комплекс из прыжков и становой тяги проверит силу и выносливость. Узнайте, как адаптировать тренировку под свой уровень и избежать ошибок.

Читать полностью » Тренер Морит Саммерс назвала главные цели тренировок, не связанные с внешностью сегодня в 4:10

Семь фитнес-целей, которые реально меняют жизнь, а не только фигуру

Фитнес-цели, не связанные с внешностью, могут изменить вашу жизнь: от уверенности в себе до крепкого здоровья и радости от движения.

Читать полностью » Дерматолог Энни Гонсалес предупредила о риске акне и инфекций из-за спортивной одежды сегодня в 3:50

Как спортивная форма влияет на интимное здоровье и кожу: неожиданный факт

После тренировки хочется отдохнуть, но задержка с душем и переодеванием может обернуться акне, грибком и даже интимными инфекциями.

Читать полностью » Кроссфит-комплекс с бегом и толчками рассчитан на выполнение за 5–6 минут сегодня в 3:11

400 метров, 30 толчков и снова бег: тренировка сводит с ума даже профи

Взрывная комбинация бега и толчков проверит пределы выносливости: выдержите ли вы темп, чтобы пройти этот комплекс быстрее, чем за 5 минут?

Читать полностью » Сэм Чан назвал пять упражнений для укрепления рук и корпуса сегодня в 3:10

Обычные гантели устарели: новое оружие для сильных рук

Устали от скучных сгибаний рук? Эти пять малоизвестных упражнений для рук и спины помогут прокачаться быстрее и сделают тренировку интереснее.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Сорняки-удобрения: как использовать нежелательные травы для подкормки огорода
Культура и шоу-бизнес

Блогеры заметили изменение внешности в YouTube Shorts — Google признала тесты ИИ
Еда

Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке
Садоводство

Ленивый сад в Смоленской области: эффективные советы по уходу и выбору растений
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения
Питомцы

Ветеринары: манул, саванна и чаузи не подходят для домашнего разведения
Туризм

Свободные для россиян страны Европы: куда можно поехать
Садоводство

Озимый чеснок в средней полосе сажают в сентябре–октябре на глубину 6–8 см
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru