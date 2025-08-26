Грипп отступил, но спортзал может снова свалить вас в постель

Когда грипп наконец отступает, первым делом хочется вернуться к привычным тренировкам. Но спешка здесь может сыграть злую шутку: организм, ослабленный болезнью, требует осторожного и постепенного восстановления. Медики отмечают, что преждевременные нагрузки способны затянуть реабилитацию, а иногда даже вернуть симптомы обратно.

Когда можно снова тренироваться?

Жёстких сроков нет: каждый организм реагирует по-своему. Однако врачи советуют воздержаться от спорта, пока сохраняются температура, ломота в мышцах или сильный кашель. Только после того как все неприятные проявления уйдут, можно начинать двигаться. И начинать лучше с лёгких упражнений, а не с интенсивных тренировок.

Физиотерапевт и тренер по силовой подготовке Мелисса Гарсия рекомендует особый комплекс длительностью всего 20 минут. Он сочетает в себе мягкие силовые упражнения и элементы на подвижность суставов. Главное правило — слушать своё тело и при необходимости делать паузы.

Подготовка: динамическая разминка

Разогрев перед нагрузкой особенно важен после болезни. Гарсия советует начать с так называемого "лучшего в мире растяжения" (World's Greatest Stretch). Оно сочетает наклон, выход в планку и глубокий выпад с разворотом корпуса. Такая последовательность задействует сразу несколько групп мышц и помогает вернуть телу гибкость.

Второе упражнение — динамическая растяжка задней поверхности бедра из положения выпада. Она мягко разогревает ноги и снимает напряжение.

Силовой блок для восстановления

В основе программы — простые, но эффективные упражнения с собственным весом:

Ягодичный мостик помогает активировать мышцы таза и поясницы.

Приседания без утяжелений возвращают силу ногам.

Медвежья планка укрепляет пресс и стабилизирует корпус.

Планка с касанием плеча развивает координацию и баланс.

Каждое упражнение выполняется по 3 подхода. Но если появляется сильная усталость — нагрузку лучше сократить.

Завершаем тренировку: мобилизация

После силовых упражнений — комплекс на подвижность. Он включает имитацию движения "лук и стрела" из полувыпада, растяжку сгибателей бедра с боковым наклоном, упражнение "стеклоочистители" лёжа и динамическую растяжку приводящих мышц. Эти движения возвращают суставам свободу и уменьшают скованность после болезни.

Интересный факт

Исследования показывают: умеренные физические нагрузки после перенесённой инфекции могут ускорять восстановление иммунной системы. Однако чрезмерная активность, напротив, повышает риск осложнений. Поэтому грамотный выбор упражнений играет решающую роль.