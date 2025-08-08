Роза Сябитова объяснила, зачем Паулине Андреевой нужно полтора года тишины

Развод — не всегда конец истории, но и не повод стремглав бросаться в новый роман. Именно об этом напомнила известная сваха и телеведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова, обратившись к актрисе Паулине Андреевой. Поводом для комментария стал недавний развод звезды сериала "Метод" с режиссёром Фёдором Бондарчуком, о котором стало известно в 2025 году.

Совет от опытной свахи

Сябитова уверена, что актрисе стоит взять паузу и посвятить время себе.

"Я бы вообще рекомендовала ей пока просто передохнуть, как минимум полтора года, прийти в себя от этих отношений, сделать определённые выводы. Что ж сразу кидаться-то, искать другого?", — заявила Сябитова.

По словам телеведущей, торопиться с новым выбором партнёра не стоит: внутреннее восстановление, переоценка приоритетов и ясное понимание, каким должен быть следующий спутник, гораздо важнее скорых знакомств. Сябитова добавила, что готова лично помочь Паулине найти "того самого" — но только при условии, что актриса чётко определит, какого мужчину она ищет.

История отношений

Роман Андреевой и Бондарчука начался в 2015 году. Четыре года спустя, в сентябре 2019-го, пара сыграла свадьбу. В марте 2021 года у них родился сын Иван. При этом супруги всегда тщательно оберегали личную жизнь и ни разу не показывали ребёнка публике.

Спустя почти шесть лет после свадьбы актриса официально подтвердила развод. Для многих поклонников эта новость стала неожиданностью, ведь внешне семья казалась прочной.