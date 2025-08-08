Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Роза Сябитова
Роза Сябитова
© commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:35

Роза Сябитова объяснила, зачем Паулине Андреевой нужно полтора года тишины

Сваха Роза Сябитова рекомендовала Паулине Андреевой полтора года воздержаться от новых отношений

Развод — не всегда конец истории, но и не повод стремглав бросаться в новый роман. Именно об этом напомнила известная сваха и телеведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова, обратившись к актрисе Паулине Андреевой. Поводом для комментария стал недавний развод звезды сериала "Метод" с режиссёром Фёдором Бондарчуком, о котором стало известно в 2025 году.

Совет от опытной свахи

Сябитова уверена, что актрисе стоит взять паузу и посвятить время себе.

"Я бы вообще рекомендовала ей пока просто передохнуть, как минимум полтора года, прийти в себя от этих отношений, сделать определённые выводы. Что ж сразу кидаться-то, искать другого?", — заявила Сябитова.

По словам телеведущей, торопиться с новым выбором партнёра не стоит: внутреннее восстановление, переоценка приоритетов и ясное понимание, каким должен быть следующий спутник, гораздо важнее скорых знакомств. Сябитова добавила, что готова лично помочь Паулине найти "того самого" — но только при условии, что актриса чётко определит, какого мужчину она ищет.

История отношений

Роман Андреевой и Бондарчука начался в 2015 году. Четыре года спустя, в сентябре 2019-го, пара сыграла свадьбу. В марте 2021 года у них родился сын Иван. При этом супруги всегда тщательно оберегали личную жизнь и ни разу не показывали ребёнка публике.

Спустя почти шесть лет после свадьбы актриса официально подтвердила развод. Для многих поклонников эта новость стала неожиданностью, ведь внешне семья казалась прочной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Lionsgate начала съёмки приквела сегодня в 4:02

"Голодные игры" снова в деле — Lionsgate запускает продолжение легенды

Lionsgate начала съемки приквела "Голодные игры: Рассвет жатвы" — история Хеймитча и самой опасной жатвы с 48 трибутами выйдет в 2026 году.

Читать полностью » Variety: Кей Джей Апа сыграет Джимми Стюарта в новом биографическом фильме сегодня в 3:57

"Ривердэйл" меняет декорации: Кей Джей Апа примерит образ легенды золотого Голливуда

Кей Джей Апа сыграет Джимми Стюарта в новом байопике. Фильм охватит путь актёра от "Оскара" до службы в армии.

Читать полностью » Ванесса Кирби изучала квантовую физику для роли Сью Шторм в сегодня в 2:53

Звезда "Фантастической четвёрки" ушла в квантовую физику так глубоко, что коллеги не выдержали

Ванесса Кирби настолько увлеклась квантовой физикой ради роли в "Фантастической четвёрке", что коллеги на площадке могли устать от ее научных разговоров.

Читать полностью » Qatar Airways внедрит музыку Ханса Циммера на борту и в аэропортах сегодня в 1:37

Мелодии уровня "Оскар" теперь в салоне самолёта: Циммер заходит на борт

Оскароносный Ханс Циммер сочинит музыку для Qatar Airways. Как его композиции станут частью бренда авиакомпании — и почему это больше, чем просто саундтрек.

Читать полностью » Сценарий сегодня в 0:25

Пять лет тишины — и тьма возвращается: что готовит новый "Бэтмен"

Продолжение "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном стартует в 2026 году, но за пять лет многое изменилось — DC делает ставку на глубину, а не на спешку.

Читать полностью » Бывший автомобиль Елизаветы II продадут на фестивале Silverstone за 50–70 тысяч фунтов вчера в 23:13

Королева ездила сама: внедорожник Елизаветы II выставили на торги — но кое-что в нём скрыли

Личный внедорожник королевы Елизаветы II — с перегородкой для корги и фигуркой лабрадора — уйдёт с молотка. Что делает его таким особенным?

Читать полностью » Джордж Клуни: Адам Сэндлер — не комик, а выдающийся драматический актёр вчера в 22:06

Был клоуном — стал зеркалом: как Сэндлер обогнал самого Клуни

В новом фильме Ноа Баумбаха Адам Сэндлер показывает драматическую глубину, а Джордж Клуни — сомневается в себе. И всё это — на фоне европейского поезда и забытой славы.

Читать полностью » Московская неделя кино пройдёт с 23 по 27 августа — ожидается участие десятков стран вчера в 21:58

Москву на пять дней превратят в мировую киностолицу — вот что нас ждёт

Москва на пять дней станет центром мирового кино: десятки стран, сотни фильмов, встречи с экспертами и "Ночь кино" — всё это на Московской неделе кино.

Читать полностью »

Новости
Дом

Столешница пошла волнами: я не стал менять её целиком, а использовал секретный прием
Еда

Рецепт салата с треской, картофелем и яйцами
Авто и мото

Россиянин взял в каршеринг Baic X55 и описал фразой «сделали красиво, но неудобно»
Авто и мото

Цены на ремонт и автомойку в России растут: что именно подорожало и почему
Красота и здоровье

Гинеколог Мария Ростова: как миома матки влияет на шанс забеременеть и способы лечения
Питомцы

Ученые выяснили, что собаки понимают более 250 слов
Спорт и фитнес

Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ с доходом 161,72 миллиона долларов
Садоводство

Какие самосевные цветы сажать в августе для цветения весной и летом — советы садоводов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru