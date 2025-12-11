Больничный догоняет даже после увольнения — как деньги находят хозяина

Некоторые уволившиеся россияне узнают о праве на больничный уже после прекращения трудовых отношений, хотя формально связь с работодателем к этому моменту прерывается. Об этом сообщает "Газета.Ru", на которую ссылается кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Право на выплату после увольнения

Экономист поясняет, что пособие сохраняется для тех, кто заболел в течение 30 дней после расторжения договора. Такая возможность встроена в систему обязательного социального страхования, поэтому оформление доступно даже при отсутствии нового места работы. Он подчеркивает, что страховой стаж в этой ситуации во внимание не принимается, а расчет привязан только к среднедневному заработку за два предыдущих календарных года.

В формуле используется фиксированная пропорция: заработок за день умножается на 60%. Первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает бывший работодатель, а последующие — Социальный фонд России. Выплата относится к облагаемым НДФЛ, что уменьшает итоговую сумму, поступающую получателю.

Как рассчитывается больничный

Для наглядности Балынин приводит пример, в котором гражданин зарабатывал по 85 тыс. рублей в 2023 году и по 90 тыс. рублей в 2024-м, уволился 5 декабря 2025 года и заболел спустя пять дней. Экономист отмечает, что 30-дневный период позволяет такому человеку претендовать на выплаты, поскольку право сохраняется до завершения этого срока.

Он указывает, что суммарный доход за два года в подобной ситуации составляет 2,1 млн рублей. Среднедневной показатель равен 2 876,71 рубля, а дневная выплата с учетом установленного коэффициента — 1 726,03 рубля. Эти цифры демонстрируют механику расчета и дают представление о дальнейшем распределении денег между работодателем и фондом.

Итоговая сумма пособия

Балынин уточняет, что при длительности болезни в 12 дней общий размер начислений достигает 20 712 рублей. Бывший работодатель перечисляет около 5,2 тыс. рублей, поскольку обязан оплатить первые три дня. Оставшаяся часть — примерно 15,5 тыс. рублей — относится к зоне ответственности Социального фонда России.

Экономист подчеркивает, что обе выплаты проходят через механизм налогообложения НДФЛ, поэтому гражданин фактически получает сумму за вычетом установленного налога. Такая схема, по его словам, едина для всех случаев болезни, наступившей в пределах 30 дней после увольнения.