Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилая больная в маске
Пожилая больная в маске
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:21

Он не простужен, но не дышит: главный симптом постковида, который все игнорируют

COVID-19 вызывает хроническую заложенность носа у россиян — Карпович

После пандемии COVID-19 многие россияне продолжают сталкиваться с проблемами, которые на первый взгляд не связывают с перенесённой инфекцией. Об этом сообщает "Газета.Ru". По словам пластического хирурга и ринопластика Сергея Карповича, всё чаще пациенты приходят к врачам с жалобами на стойкое нарушение носового дыхания и ощущение "поломки" носа, хотя цель визита обычно не связана с эстетикой. Специалист отмечает, что даже спустя несколько лет поток таких обращений остаётся стабильным.

Карпович связывает ситуацию с тем, что коронавирус затрагивает не только дыхательные пути, но и сосудистую систему, слизистые, нервные клетки. У части людей развиваются хронические изменения в полости носа, которые не проходят после стандартного лечения. При этом многие пациенты узнают о своей анатомической предрасположенности только после болезни: раньше организм компенсировал небольшие особенности, но после COVID-19 механизм "ломается".

Почему нос перестаёт дышать после перенесённого COVID-19

Врач рассказал, что вирус поражает эндотелий — внутреннюю выстилку сосудов и слизистых. В носовой области это нередко проявляется хроническим постковидным ринитом и стойким сосудистым отёком, который не уходит ни от спреев, ни от стандартных схем лечения. Параллельно, по его словам, страдают обонятельный эпителий и нервные клетки: рецепторы и поддерживающие структуры повреждаются, а восстановление часто происходит не полностью.

"Поток пациентов после инфекции стабилен, которые приходят не за красивой формой носа, а потому что не могут нормально дышать", — рассказал пластический хирург, ринопластик Сергей Карпович.

Он подчеркнул, что проблема нередко сохраняется долго и воспринимается как затяжной насморк, хотя причина может быть глубже. Даже если обоняние частично возвращается, слизистая остаётся уязвимой, а её реакция на нагрузку становится более выраженной.

Реснитчатый эпителий и хроническое воспаление

По словам Карповича, от COVID-19 страдает и реснитчатый эпителий, который отвечает за самоочищение носа. Вирус нарушает его работу, из-за чего слизь застаивается, а воспаление и отёк становятся постоянными. Это создаёт ощущение заложенности, которое не зависит от сезонности и часто не проходит даже при длительном использовании привычных средств.

Врач отмечает, что на таком фоне ухудшается качество дыхания и усиливается дискомфорт в быту. У человека формируется ощущение, что нос "не справляется" даже без видимой причины — особенно в условиях сухого воздуха или лёгкой простуды. Постоянный отёк становится ключевым фактором, который усиливает любые анатомические особенности и может приводить к выраженному сужению носовых ходов.

Почему ковид обостряет анатомические особенности

Карпович объяснил, что у многих людей есть небольшое искривление перегородки, немного увеличенные носовые раковины или узкие носовые ходы. До перенесённой инфекции организм компенсировал эти особенности, и человек мог не знать о них. Однако после COVID-19, на фоне хронического отёка, система компенсации перестаёт работать.

"У огромного количества людей есть небольшое искривление перегородки, немного увеличенные носовые раковины, узкие носовые ходы. До ковида организм справлялся, человек мог даже не знать о своих анатомических особенностях, — объяснил собеседник издания. — После инфекции на фоне хронического отека эта система компенсации просто ломается", — рассказал Сергей Карпович.

Врач добавил, что просвет и без того суженных ходов становится критическим, и то, что раньше воспринималось как лёгкое посапывание при простуде, превращается в ситуацию, когда нос не дышит совсем.

Почему лечение не помогает и когда нужна операция

Как правило, пациенты сначала пытаются решить проблему консервативно. Они используют сосудосуживающие капли, спреи, промывания, физиотерапию. По словам Карповича, облегчение приходит, но обычно краткосрочное: препараты снимают отёк, но не устраняют механическую причину, если она связана с анатомией.

"Если базовая причина в анатомии, лекарства снимают отек, но не могут физически расширить дыхательный просвет, — отметил хирург. — Как только действие препарата заканчивается, все возвращается. Люди ходят по кругу и в какой-то момент понимают, что дело не в насморке, как они думают, а в механическом препятствии", — отметил Сергей Карпович.

В этот момент, по его словам, пациенты приходят к выводу, что им нужна более серьёзная помощь, и обращаются к хирургу.

Во время операции специалист выпрямляет перегородку, уменьшает объём носовых раковин и формирует более широкий канал для прохождения воздуха. Карпович пояснил, что вмешательство направлено на устранение главного препятствия, чтобы даже при сохранении части постковидного отёка дыхание не перекрывалось полностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Татьяна Гудожникова связала тягу к морепродуктам с дефицитом йода — Life.ru вчера в 13:58
Полюбила креветки и морскую капусту — и вскрылась причина: щитовидка тут ни при чём… почти

Пищевые предпочтения могут быть связаны с дефицитом важных витаминов и минералов в организме. Узнайте, какие продукты помогут определить недостающие вещества и как сбалансировать своё питание.

Читать полностью » 17 лекарств вызывают тяжёлые поражения печени и госпитализации — клиника Майо вчера в 13:53
Принимают годами — а печень не выдерживает: привычные лекарства оказались опаснее, чем думали

Международное исследование выявило препараты из повседневной практики, приём которых может привести к тяжёлым поражениям печени и экстренной госпитализации.

Читать полностью » Никитина заявила, что холод и ветер нарушают защитный барьер кожи — Вечерняя Москва вчера в 11:17
Катание и прогулки превращаются в сушилку для лица: мороз ломает барьер, а воздух в квартире добивает

Мороз и отопление сушат кожу быстрее, чем кажется. Косметолог объяснила, какие компоненты спасают зимой и почему важно восстановление барьера.

Читать полностью » Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости вчера в 10:04
Хронические болезни лёгких превращают грипп в угрозу: гонконгский штамм опаснее для этой группы

Врач объяснила, кто особенно рискует при гонконгском гриппе: хронические болезни лёгких, иммунодефицит и временное ослабление организма.

Читать полностью » Розмарин усиливает кровообращение кожи головы — трихологи вчера в 9:23
Волосы стали выглядеть гуще — добавила в уход два простых растения

Натуральный отвар с розмарином и имбирём используют для поддержки роста волос и ухода за кожей головы. Как приготовить средство и применять его правильно.

Читать полностью » Васильева связала содержание тревоги и бреда с контекстом эпохи — ДП вчера в 3:45
Кризис будто собирает людей в кулак — а потом накрывает второй волной: как работает эффект отложенного стресса

Как меняются психические расстройства вместе с эпохами: от тревог 2000 года до цифровых отшельников и гиперконтроля сегодня — взгляд психиатра.

Читать полностью » Розмарин усилил кровообращение кожи головы и рост волос — Correio Braziliense вчера в 1:30
Волосы редеют — а на кухне лежит спасение: это растение будит корни и останавливает обвал

Розмарин всё чаще называют натуральным помощником для роста и укрепления волос. Почему это растение ценят в уходе за кожей головы и как его используют дома.

Читать полностью » Учёные связали регулярное потребление кофе со снижением риска цирроза — Food & Function 04.01.2026 в 20:58
Пью 2 чашки кофе — и организм получает защиту: всё дело в веществах, о которых никто не говорит

Учёные выяснили, как регулярное употребление кофе связано со снижением риска болезней печени и почек. Узнайте, какие вещества в напитке играют ключевую роль в его полезных свойствах.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
РФС заявил о поддержке возвращения России в еврокубки странами — Дюков
Общество
Обеспеченность врачами в России составила 43,45 на 10 тысяч человек — Минздрав
Общество
Соцдоплата пенсионерам назначается автоматически без заявлений — Балынин
Туризм
Туристы отметили рост цен в ресторанах Дубая и Абу-Даби зимой — ТурПром
Общество
Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
ПФО
Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet