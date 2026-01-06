Он не простужен, но не дышит: главный симптом постковида, который все игнорируют

После пандемии COVID-19 многие россияне продолжают сталкиваться с проблемами, которые на первый взгляд не связывают с перенесённой инфекцией. Об этом сообщает "Газета.Ru". По словам пластического хирурга и ринопластика Сергея Карповича, всё чаще пациенты приходят к врачам с жалобами на стойкое нарушение носового дыхания и ощущение "поломки" носа, хотя цель визита обычно не связана с эстетикой. Специалист отмечает, что даже спустя несколько лет поток таких обращений остаётся стабильным.

Карпович связывает ситуацию с тем, что коронавирус затрагивает не только дыхательные пути, но и сосудистую систему, слизистые, нервные клетки. У части людей развиваются хронические изменения в полости носа, которые не проходят после стандартного лечения. При этом многие пациенты узнают о своей анатомической предрасположенности только после болезни: раньше организм компенсировал небольшие особенности, но после COVID-19 механизм "ломается".

Почему нос перестаёт дышать после перенесённого COVID-19

Врач рассказал, что вирус поражает эндотелий — внутреннюю выстилку сосудов и слизистых. В носовой области это нередко проявляется хроническим постковидным ринитом и стойким сосудистым отёком, который не уходит ни от спреев, ни от стандартных схем лечения. Параллельно, по его словам, страдают обонятельный эпителий и нервные клетки: рецепторы и поддерживающие структуры повреждаются, а восстановление часто происходит не полностью.

"Поток пациентов после инфекции стабилен, которые приходят не за красивой формой носа, а потому что не могут нормально дышать", — рассказал пластический хирург, ринопластик Сергей Карпович.

Он подчеркнул, что проблема нередко сохраняется долго и воспринимается как затяжной насморк, хотя причина может быть глубже. Даже если обоняние частично возвращается, слизистая остаётся уязвимой, а её реакция на нагрузку становится более выраженной.

Реснитчатый эпителий и хроническое воспаление

По словам Карповича, от COVID-19 страдает и реснитчатый эпителий, который отвечает за самоочищение носа. Вирус нарушает его работу, из-за чего слизь застаивается, а воспаление и отёк становятся постоянными. Это создаёт ощущение заложенности, которое не зависит от сезонности и часто не проходит даже при длительном использовании привычных средств.

Врач отмечает, что на таком фоне ухудшается качество дыхания и усиливается дискомфорт в быту. У человека формируется ощущение, что нос "не справляется" даже без видимой причины — особенно в условиях сухого воздуха или лёгкой простуды. Постоянный отёк становится ключевым фактором, который усиливает любые анатомические особенности и может приводить к выраженному сужению носовых ходов.

Почему ковид обостряет анатомические особенности

Карпович объяснил, что у многих людей есть небольшое искривление перегородки, немного увеличенные носовые раковины или узкие носовые ходы. До перенесённой инфекции организм компенсировал эти особенности, и человек мог не знать о них. Однако после COVID-19, на фоне хронического отёка, система компенсации перестаёт работать.

"У огромного количества людей есть небольшое искривление перегородки, немного увеличенные носовые раковины, узкие носовые ходы. До ковида организм справлялся, человек мог даже не знать о своих анатомических особенностях, — объяснил собеседник издания. — После инфекции на фоне хронического отека эта система компенсации просто ломается", — рассказал Сергей Карпович.

Врач добавил, что просвет и без того суженных ходов становится критическим, и то, что раньше воспринималось как лёгкое посапывание при простуде, превращается в ситуацию, когда нос не дышит совсем.

Почему лечение не помогает и когда нужна операция

Как правило, пациенты сначала пытаются решить проблему консервативно. Они используют сосудосуживающие капли, спреи, промывания, физиотерапию. По словам Карповича, облегчение приходит, но обычно краткосрочное: препараты снимают отёк, но не устраняют механическую причину, если она связана с анатомией.

"Если базовая причина в анатомии, лекарства снимают отек, но не могут физически расширить дыхательный просвет, — отметил хирург. — Как только действие препарата заканчивается, все возвращается. Люди ходят по кругу и в какой-то момент понимают, что дело не в насморке, как они думают, а в механическом препятствии", — отметил Сергей Карпович.

В этот момент, по его словам, пациенты приходят к выводу, что им нужна более серьёзная помощь, и обращаются к хирургу.

Во время операции специалист выпрямляет перегородку, уменьшает объём носовых раковин и формирует более широкий канал для прохождения воздуха. Карпович пояснил, что вмешательство направлено на устранение главного препятствия, чтобы даже при сохранении части постковидного отёка дыхание не перекрывалось полностью.