Поспешность в спорт может навредить: как безопасно вернуться к физической активности после каникул

После новогодних праздников многие стремятся вернуться к привычной физической активности, однако поспешность в этом вопросе может навредить здоровью. Врачи предупреждают: для безопасного возвращения к нагрузкам важно дать организму время для восстановления.

Как безопасно вернуться к физической активности

По словам врача-кардиолога Александра Рогачёва, возвращаться к тренировкам можно только после того, как алкоголь полностью выведется из организма, а самочувствие нормализуется. Он рекомендует начинать с лёгкой активности — прогулок, растяжек и дыхательных упражнений. Также важно восстановить водно-электролитный баланс, обеспечить себе полноценный сон и сбалансированное питание.

"Возвращаться к физической активности рекомендуется только после полного выведения алкоголя и нормализации самочувствия. Оптимально начать с лёгкой нагрузки: прогулки, растяжки, дыхательных упражнений", — отметил врач в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Постепенность в возвращении к тренировкам

Фитнес-тренер Юлия Смирновская также подчеркнула важность постепенности при возвращении к привычным тренировкам. Она советует первую неделю посвятить подготовке организма, начиная с лёгкого кардио (например, ходьбы или бега трусцой) на 10-15 минут, а также делать растяжку и суставную гимнастику. Важно не перегружать тело и помнить, что умеренность в нагрузках — залог долгосрочного здоровья.

"Помните, что умеренность — ключ к вашему благополучию, а также постепенно сокращайте употребление быстрых углеводов: мучного, сладкого", — подчеркнула тренер.

Очищение ЖКТ: миф или реальность?

Существуют распространённые практики "очищения" желудочно-кишечного тракта после праздников, однако, как отмечают врачи, такая практика не только бессмысленна, но и может быть опасной для здоровья.

Вместо этого оптимальным решением является увеличение потребления клетчатки с овощами и фруктами, что поможет поддержать нормальное функционирование ЖКТ.