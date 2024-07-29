Ситуация в Бангладеш продолжает оставаться нестабильной из-за непрекращающихся студенческих выступлений, как указано в сообщении на Telegram-канале посольства России в Дакке.

В публикации отмечается, что обстановка в стране остается нестабильной, с продолжающимися акциями протеста среди студенчества, наиболее масштабные из которых наблюдались в городах Дакка, Читтагонг, Силхет, Раджшахи, Барисал и Савар. Обеспечение безопасности в зоне протестов осуществляется силами вооруженных сил и полиции.

Посольство рекомендует своим гражданам, находящимся в Бангладеш, сохранять бдительность и избегать посещения мест, где могут собираться большие группы людей, особенно в столичных районах Мирпур-10, Найя Палтан, Сегун Багича и Рамна.

Протесты против системы квот на государственные должности идут в Бангладеш уже несколько недель и усилились на прошлой неделе после того, как 15 июля на территории университета Дакки вспыхнули столкновения между протестующими, полицией и студенческими активистами, поддерживающими правительство. После гибели шести человек во вторник правительство Бангладеш потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела операцию в штаб-квартире основной оппозиционной партии.

Фото: commons.wikimedia.orgРахат Чоудхури( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)