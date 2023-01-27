На посольство Азербайджана в Иране напали неизвестные. Есть погибший и раненый. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

"На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Во время нападения один человек погиб и один получил ранения", — говорится в сообщении азербайджанских дипломатов.

Подробности происшествия уточняются.