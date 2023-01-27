На посольство Азербайджана в Иране напали неизвестные. Есть погибший и раненый. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
"На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Во время нападения один человек погиб и один получил ранения", — говорится в сообщении азербайджанских дипломатов.
Подробности происшествия уточняются.
Россия и Белоруссия взаимно признали визы
Теперь иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительных документов.
Le Monde: Французские танки Leclerc потребуют от ВСУ особого технического обеспечения
Минобороны Франции не видит смысла поставлять на Украину 13 танков, ради которых придется несколько месяцев обучать украинских военных.
Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ
В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.