Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2023 : 69,1263
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2023 : 75,3348
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:07

Посольство Азербайджана в Иране подверглось атакам

На посольство Азербайджана в Иране напали неизвестные. Есть погибший и раненый. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

"На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Во время нападения один человек погиб и один получил ранения", — говорится в сообщении азербайджанских дипломатов.

Подробности происшествия уточняются.

Мир

Россия и Белоруссия взаимно признали визы

Теперь иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительных документов.

Читать полностью

Le Monde: Французские танки Leclerc потребуют от ВСУ особого технического обеспечения

Минобороны Франции не видит смысла поставлять на Украину 13 танков, ради которых придется несколько месяцев обучать украинских военных.

Читать полностью

Общество

Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ

Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ

В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.

Читать полностью

Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии

Артиста могут признать иностранным агентом.

Читать полностью

Новости