Путин назначил Верченко послом в Боливии, а Леденева - послом в Никарагуа

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых послов Российской Федерации в Боливии и Никарагуа. Дмитрий Верченко и Михаил Леденев соответственно займут эти посты, как сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с указами, Дмитрий Верченко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия. Это назначение является признанием его опыта и квалификации в области дипломатии.
Михаил Леденев, ранее занимавший пост посла в другой стране, теперь назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Никарагуа. Это назначение является результатом его успешной работы в предыдущих должностях и его способности эффективно представлять интересы России за рубежом.
Кроме того, президент России освободил Александра Хохоликова от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Никарагуа, а также от обязанностей по совместительству в Республике Гондурас и Республике Эль-Сальвадор. Это решение является частью кадровой политики российского правительства, направленной на укрепление и обновление состава дипломатического корпуса.
Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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