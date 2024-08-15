Путин назначил Верченко послом в Боливии, а Леденева - послом в Никарагуа

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых послов Российской Федерации в Боливии и Никарагуа. Дмитрий Верченко и Михаил Леденев соответственно займут эти посты, как сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

В соответствии с указами, Дмитрий Верченко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия. Это назначение является признанием его опыта и квалификации в области дипломатии.

Михаил Леденев, ранее занимавший пост посла в другой стране, теперь назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Никарагуа. Это назначение является результатом его успешной работы в предыдущих должностях и его способности эффективно представлять интересы России за рубежом.

Кроме того, президент России освободил Александра Хохоликова от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Никарагуа, а также от обязанностей по совместительству в Республике Гондурас и Республике Эль-Сальвадор. Это решение является частью кадровой политики российского правительства, направленной на укрепление и обновление состава дипломатического корпуса.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)