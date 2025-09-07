Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беременность и курение
Беременность и курение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:25

Этот симптом считают нормой, а врачи бьют тревогу — кто прав в споре о кашле

Последствия вейпов для беременных: исследование выявило тератогенный эффект

Курильщики нередко недооценивают частый кашель, считая его привычным спутником многолетнего стажа, однако врачи всё чаще подчёркивают его опасность. Медики напоминают: затяжной кашель может быть первым сигналом серьёзных патологий, включая хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) и рак дыхательных путей.

Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Александр Карабиненко отметил, что игнорировать такие симптомы крайне опасно. Он советует регулярно проходить флюорографию и при малейших подозрениях обращаться к врачу.

"Надо курильщикам делать флюорографические исследования, чтобы исключить ранние признаки опухолевого поражения. Если кашель длительный и сопровождается кровохарканьем или удушьем, требуется детальное обследование", — сказал Карабиненко.

Почему кашель курильщика нельзя игнорировать

По статистике, около 75% людей, имеющих привычку к табаку, сталкиваются с хроническим кашлем. Многие воспринимают его как неизбежное следствие курения, хотя на деле он может сигнализировать о начальных стадиях тяжёлых заболеваний.

Профессор Сергей Бабак пояснил, что главным отличием ХОБЛ от хронического бронхита является наличие обструкции — сужения дыхательных путей. Для выявления патологии требуются специальные исследования, так как на ранних стадиях симптомы могут маскироваться под обычный бронхит.

Опасность для курильщиков со стажем

Особенно уязвимы курильщики, чей стаж превышает десять лет. У таких людей риск развития ХОБЛ и злокачественных новообразований значительно выше. При этом болезнь нередко прогрессирует скрытно и обнаруживается уже на поздних стадиях.

Пульмонолог Александр Пальман сравнил развитие ХОБЛ с "гусарской рулеткой". По его словам, заболевание может проявиться даже спустя годы после того, как человек бросил курить.

"Хотя полностью вылечить ХОБЛ невозможно, своевременная терапия позволяет замедлить прогрессирование болезни и сохранить качество жизни", — отметил Пальман.

Новые риски: вейпы и ингаляторы

Современные попытки отказаться от сигарет не всегда оказываются безопасными. Всё больше молодых людей переходят на тайские ингаляторы и вейпы, считая их безвредной альтернативой табаку. Однако исследования показывают обратное: электронные устройства для курения также несут серьёзные риски.

Учёные выяснили, что аэрозоли электронных сигарет могут оказывать тератогенное воздействие, то есть вызывать врождённые пороки развития у детей. Особенно опасно употребление вейпов во время беременности. По данным последних исследований, воздействие компонентов аэрозоля может привести к формированию черепно-лицевых аномалий у новорождённых.

Таким образом, привычка, которую многие считают менее вредной, способна привести к тяжёлым последствиям не только для самого человека, но и для будущего ребёнка.

Как снизить риски

Врачи советуют не откладывать визит к специалисту при появлении тревожных симптомов: кашля, одышки, кровохарканья. Ранняя диагностика помогает не только выявить патологию, но и начать своевременное лечение. Кроме того, отказ от курения остаётся главным шагом на пути к сохранению здоровья лёгких и сердца.

Три интересных факта

  1. Первые описания хронического "кашля курильщика" встречаются ещё в медицинских трудах XIX века.
  2. По данным ВОЗ, ХОБЛ занимает третье место среди причин смертности в мире.
  3. У бывших курильщиков риск развития ХОБЛ снижается, но полностью не исчезает, даже спустя десятилетия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психиатр Денис Исмаилов: частые ночные кошмары ускоряют процессы старения сегодня в 1:13

Почему тревожные сны могут оказаться сигналом болезни

Почему тревожные сновидения могут ускорить старение организма и сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем — объяснение психиатра.

Читать полностью » Врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью сегодня в 0:11

Осень подкрадывается: вирусы уже рядом, а защита ещё не у всех

Осень — время задуматься о профилактике. Почему вакцинация против гриппа особенно важна для офисных работников, школьников и тех, кто заботится о пожилых.

Читать полностью » Development: калий из сладкого картофеля помогает регулировать давление и снижает нагрузку на сердце вчера в 23:46

Сладкий картофель: один секрет для поддержания здоровья и молодости

Сладкий картофель — это не только вкусно, но и полезно. Укрепите иммунитет, поддержите сердце и улучшите пищеварение с этим удивительным продуктом.

Читать полностью » Эксперты назвали антиоксиданты гречки, которые защищают сосуды и сердце вчера в 23:20

Скромная гречка, которая борется с воспалением и старением

Гречка не чудо-продукт, но её регулярное употребление помогает сердцу, сосудам, контролю сахара и работе кишечника. Разбираем, за что её ценят врачи.

Читать полностью » Врач объяснил, почему депрессия и изоляция ускоряют старение мозга вчера в 23:03

Старость не равна деменции: врач объяснил, как сохранить память до конца жизни

Почему когнитивные способности могут сохраняться до глубокой старости и какие привычки помогают тренировать мозг и защищать его от преждевременного старения

Читать полностью » Кардиологи рекомендовали ограничить соль до 2300 мг в день для снижения давления вчера в 22:44

Давление атакует молодых: болезнь перестала быть "возрастной"

Установлено, что гипертония перестала быть проблемой только пожилых. Новые рекомендации врачей выявляют тревожные факты о здоровье молодежи — узнайте больше.

Читать полностью » Врач Фернандес: подавленные эмоции ведут к бессоннице, усталости и снижению иммунитета 05.09.2025 в 22:26

Сдержанные эмоции возвращаются болезнями: врачи предупредили об опасности

Почему подавленные эмоции не исчезают и как слёзы помогают организму справляться со стрессом и снижать риск психических и физических нарушений

Читать полностью » Врачи назвали продукты и привычки, провоцирующие приступы подагры вчера в 22:16

Недуг королей возвращается: подагра поражает всё больше людей

Подагру называют «болезнью королей», но на самом деле она грозит многим. Разбираем, почему она возникает, кто в группе риска и как её держать под контролем.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Правила безопасности: как туристу ездить на скутере в Азии
Авто и мото

Доцент РНИМУ Татьяна Павлова объяснила опасность дальтонизма за рулём
Питомцы

Ветеринары: страх кошек перед собаками связан с разницей в размерах и опытом
Садоводство

5 вредителей сада, которые погубят все ваши растения — как с ними бороться народными средствами
Авто и мото

Warranty Solutions Group: Toyota Yaris и RAV4 вошли в тройку самых надёжных гибридов
Садоводство

Джеймс С. Масталер: оксалис с фиолетовыми листьями остаётся популярным осенним комнатным растением
Красота и здоровье

Чем опасны надкусанные слизнями фрукты: рекомендации эксперта Сергея Малоземова
Красота и здоровье

Врачи предупредили об опасности рыбных и грибных консервов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet