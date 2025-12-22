Последний звонок из салона: как автомобиль в пригороде Парижа стал смертельной капсулой

Ночная поездка в пригороде Парижа обернулась трагедией, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения. Молодая пара оказалась в ловушке внутри автомобиля, стремительно уходящего под воду, и, несмотря на экстренный звонок спасателям, выжить им не удалось. Об этом сообщает газета 20 Minutes.

Падение автомобиля в Сену

Инцидент произошёл в городе Пюто в ночь на 21 декабря. Автомобиль, в котором находилась семейная пара, был припаркован у береговой линии реки Сены. В какой-то момент машина неожиданно начала движение вперёд, съехала с парковочного места и упала в воду.

Происходящее попало в поле зрения камер видеонаблюдения. Запись зафиксировала, как транспортное средство без внешнего воздействия медленно катится в сторону реки, после чего исчезает под водой.

Экстренный звонок и борьба за спасение

В салоне находились 25-летняя женщина и её 26-летний спутник. Оказавшись заблокированными внутри погружающегося автомобиля, девушка успела связаться с экстренными службами. Она сообщила диспетчеру, что они не могут выбраться и машина быстро наполняется водой.

Спасательные подразделения прибыли на место в кратчайшие сроки. К операции привлекли водолазов, которым пришлось работать в условиях темноты и ограниченной видимости. Автомобиль удалось обнаружить на дне реки и извлечь пострадавших на берег.

Работа спасателей и действия полиции

После подъёма молодых людей из воды медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. Однако усилия врачей не принесли результата — была констатирована смерть обоих пострадавших.

В настоящее время полиция устанавливает причины произошедшего. Основной вопрос расследования — почему припаркованный автомобиль внезапно пришёл в движение. Следователи анализируют записи камер, техническое состояние машины и возможные факторы, которые могли привести к трагедии.

Обстоятельства трагедии

Правоохранительные органы рассматривают различные версии, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Дополнительные детали будут установлены по итогам экспертизы автомобиля и опроса возможных свидетелей.

Трагедия в Пюто стала ещё одним напоминанием об опасности, которую могут представлять даже на первый взгляд безопасные ситуации у водоёмов, особенно в ночное время.