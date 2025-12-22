После полёта вниз — дорога наверх: девочка из Уфы завершила лечение в федеральной клинике

История, которая в октябре потрясла Уфу своей жестокостью, получила осторожно обнадёживающее продолжение. Трёхлетняя девочка, выброшенная из окна собственным отцом, завершила лечение в федеральной клинике и вернулась домой для дальнейшего восстановления. Об этом сообщает ТАСС.

Возвращение из федеральной клиники

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ребёнок прошёл лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России и был переведён в Уфу для реабилитации. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей по месту жительства.

"Трехлетняя девочка <…> вернулась в Уфу после лечения в Российской детской клинической больнице и проходит реабилитацию", — написал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, для ребёнка уже запланированы плановые консультации профильных специалистов, в том числе невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга. Медики оценивают дальнейший процесс восстановления как длительный и поэтапный.

Трагедия, произошедшая в Уфе

Инцидент произошёл утром 9 октября. В одной из квартир на улице Ульяновых в Уфе 34-летний мужчина выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. Девочку в крайне тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали, ей потребовалось хирургическое вмешательство.

После первичной стабилизации состояния ребёнка спецбортом доставили в Москву, где лечение продолжили специалисты Российской детской клинической больницы. Врачи на протяжении длительного времени боролись за её жизнь.

Ход расследования и состояние отца

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего — по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Отец девочки был заключён под стражу. Как ранее сообщали ТАСС в правоохранительных органах, при задержании мужчина вёл себя неадекватно и не мог связно говорить.

По предварительным данным, около 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, однако на диспансерном учёте не состоял. Следственные органы продолжают разбираться во всех обстоятельствах трагедии.

Реабилитация и дальнейшее наблюдение

Возвращение девочки в Уфу означает переход к новому этапу — реабилитации и длительного медицинского наблюдения. Специалисты подчёркивают, что последствия перенесённых травм требуют комплексного подхода и постоянного контроля состояния ребёнка.

История остаётся на контроле региональных властей и медицинского сообщества, а дальнейшее восстановление девочки будет зависеть от результатов реабилитации и динамики её состояния.