После долгой паузы Вильнюс подаёт сигнал Минску: найден неожиданный формат контактов

Литва впервые за длительный период допускает политический формат контактов с Минском, отходя от прежней линии полного дистанцирования. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр иностранных дел республики Кестутис Будрис, обозначив возможный механизм диалога по одному из самых чувствительных направлений.

Предложение о формате переговоров

Вильнюс готов обсуждать вопросы пограничного урегулирования с Белоруссией на уровне послов по особым поручениям. По словам главы МИД, речь идёт не о восстановлении полноценного политического диалога, а о целевом формате, ориентированном на решение конкретных проблем.

"Для решения проблем с пограничным урегулированием мы предлагаем диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям, перед которым была бы поставлена именно такая задача", — сказал министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в эфире LRT.

Отказ от политических контактов в прошлом

До настоящего момента Литва последовательно избегала любых контактов с Минском на политическом уровне. Вильнюс исходил из того, что возникающие разногласия можно урегулировать в так называемом техническом формате — через взаимодействие профильных ведомств без участия дипломатов высокого уровня.

Литовские власти подчёркивали, что такой подход позволяет решать практические вопросы, не придавая им политического значения. Однако накопление нерешённых проблем постепенно показало ограниченность подобной модели взаимодействия.

Проблемные точки на границе

Среди вопросов, требующих урегулирования, Вильнюс называет запуск с территории Белоруссии метеозондов с контрабандой, а также задержки с пропуском литовских грузовиков. Эти темы ранее обсуждались именно на уровне служб и ведомств, в первую очередь пограничных.

Переход к формату переговоров через посла по особым поручениям может означать попытку придать процессу большую управляемость. При этом Литва по-прежнему не заявляет о пересмотре общей линии в отношении Белоруссии, ограничивая инициативу рамками пограничной повестки.