Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мегалиты
мегалиты
© https://commons.wikimedia.org by Ardfern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:31

После апокалипсиса — вечеринка: зачем древние иорданцы собирались среди дольменов и костров

Археологи нашли древний мегалитический центр объединения племён в Иордании — Сюзанна Кернер

В горах центральной Иордании археологи из Копенгагенского университета сделали открытие, способное изменить наше представление о жизни древних ближневосточных обществ. На месте под названием Мурайгхат они нашли масштабный ритуальный комплекс, которому около пяти тысяч лет. Исследователи считают, что эти сооружения стали ответом древних людей на социальные и климатические потрясения, разрушившие привычный порядок.

Мир после упадка

Мурайгхат появился вскоре после исчезновения энеолитической культуры, существовавшей между 4500 и 3500 годами до н. э. Эта культура оставила после себя следы развитого общества — небольшие храмы, богатые медные артефакты и укрепленные поселения. Но внезапная засуха и общественные конфликты привели к её распаду.

"Вместо крупных поселений с домашними святилищами, как раньше, мы видим в Мурайгхате дольмены — каменные погребальные памятники, ряды стоящих камней и мегалитические площадки. Все это говорит о ритуальных собраниях и коллективных захоронениях, а не о повседневной жизни", — объясняет руководитель проекта Сюзанна Кернер.

Новые сообщества, лишившиеся прежних форм правления и хозяйства, создали пространство, где люди могли объединяться вокруг ритуала, памяти и традиции.

Мегалиты и общая память

На территории памятника археологи зафиксировали более 95 дольменов, окруженных стенами и скальными структурами с высеченными символами. Эти мегалиты располагались на вершинах холмов и хорошо просматривались издалека. Они не только служили местами обрядов, но и обозначали территорию, принадлежащую конкретному сообществу.

"Мурайгхат показывает, как ранние общества справлялись с потерей стабильности. Люди создавали новые формы коллективности, переопределяли социальные роли и строили монументы, которые объединяли их вокруг памяти и ритуала", — отмечает Кернер.

Таким образом, Мурайгхат стал не просто святилищем, а символом возрождения коллективного духа после упадка цивилизации.

Сравнение

Параметр Мурайгхат (Иордания) Энеолитические поселения (до 3500 г. до н. э.)
Тип сооружений дольмены, мегалиты, площадки дома, святилища, мастерские
Функция ритуалы, коллективные собрания повседневная жизнь, хозяйство
Материалы камень, известняк кирпич-сырец, медь
Расположение вершины холмов долины, близость к источникам воды
Символика память, принадлежность, общность власть, производство, семья

Советы шаг за шагом

  1. Анализ ландшафта. Исследователи начали с картирования плато, чтобы понять, почему именно эта зона была выбрана для строительства ритуальных объектов.

  2. Воздушное и лазерное сканирование. С помощью LiDAR и дронов они выявили скрытые под землей очертания стен и дольменов.

  3. Ручные раскопки. Каждая находка документировалась: от фрагментов керамики до следов костров.

  4. Датировка артефактов. Углеродный анализ позволил установить возраст комплекса — около 5000 лет.

  5. Интерпретация находок. Керамика и каменные жернова показали, что в Мурайгхате проходили коллективные пиршества.

  6. Публикация результатов. Данные исследования представлены в журнале Levant.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать мегалиты исключительно как погребальные памятники.
    Последствие: упускается их социальная и ритуальная роль.
    Альтернатива: рассматривать их как центры общения и коллективных обрядов.

  • Ошибка: недооценивать значение географического расположения.
    Последствие: можно не понять, почему место выбрали именно на возвышении.
    Альтернатива: учитывать визуальную доступность памятников, символизирующую власть и единство.

  • Ошибка: интерпретировать исчезновение энеолитической культуры как окончательный крах.
    Последствие: создается ложное впечатление культурного разрыва.
    Альтернатива: видеть в Мурайгхате пример адаптации и возрождения новых традиций.

А что если…

А что если Мурайгхат был не просто ритуальным центром, а местом, где происходили собрания племен для решения споров и обмена дарами? Высокое плато с обзором окрестных долин идеально подходило для таких встреч. Возможно, здесь происходили заключения союзов и обряды примирения.

Если так, то Мурайгхат можно считать ранним прототипом "общественной площади" — символом единства в условиях утраты старых структур власти.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Ритуальные сооружения на холмах видимость, сакральность, символ статуса сложность доступа, ветровая эрозия
Коллективные обряды укрепление единства, социальная сплоченность возможные конфликты между группами
Каменные дольмены долговечность, визуальная сила трудоемкость возведения
Новые формы памяти создание идентичности утрата старых традиций

Мифы и правда

  • Миф: дольмены — исключительно погребальные памятники.
    Правда: в Мурайгхате они использовались и для обрядов памяти, собраний и празднеств.

  • Миф: после упадка энеолитической культуры Ближний Восток погрузился в хаос.
    Правда: люди создали новые модели коллективности и культурной идентичности.

  • Миф: ритуальные комплексы строили только развитые государства.
    Правда: Мурайгхат доказывает, что даже небольшие общины без централизации могли возводить монументальные сооружения.

Исторический контекст

Рубеж IV-III тысячелетий до н. э. стал переломным для Ближнего Востока. В этот период из-за климатических изменений и истощения почв распались первые организованные поселения. Люди начали искать новые формы общественного устройства.

На смену крупным городам пришли открытые святилища и мегалитические площадки, где важнейшую роль играли общие ритуалы, коллективная память и символическая связь с предками. Мурайгхат отражает именно этот переход — от центров власти к центрам памяти.

FAQ

Что такое дольмены?
Это мегалитические каменные сооружения, обычно состоящие из нескольких плит, образующих "каменный домик". Они могли служить как могилами, так и местами ритуалов.

Почему комплекс построили на возвышении?
Холмы позволяли видеть сооружения издалека — это подчеркивало их значение и символизировало власть общины над землей.

Что нашли археологи?
Керамику, жернова, кремневые орудия, медные предметы и остатки костров — признаки коллективных трапез и ритуалов.

Какой возраст у Мурайгхата?
Около 5000 лет. Это один из древнейших ритуальных комплексов Ближнего Востока.

Почему он важен для истории?
Он показывает, как люди смогли выстроить новую систему общественных связей после краха прежней цивилизации.

Три интересных факта

  • Факт 1. В Мурайгхате нашли дольмены, вес которых превышает 20 тонн — их установка требовала десятков рабочих.

  • Факт 2. Многие дольмены ориентированы на восход солнца — вероятно, это связано с солнечными культами и символикой обновления.

  • Факт 3. Некоторые каменные символы напоминают изображения рогов — вероятно, культ животных играл важную роль в обрядах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Института Макса Планка использовали сахар для поиска тёмной материи — Карлос Бланко сегодня в 8:31
Тьма боится сладкого: учёные пробуют поймать тёмную материю с помощью сахара

Учёные решили искать тёмную материю с помощью сахара, вырастив гигантские кристаллы и охладив их почти до абсолютного нуля. Смог ли сладкий эксперимент раскрыть горькую тайну Вселенной?

Читать полностью » Учёные смоделировали гибкое мышление с помощью нейромодели CogLinks — профессор Майкл Халасса сегодня в 7:31
Мозг на автопилоте — это катастрофа: что происходит, когда разум перестаёт адаптироваться

Учёные из MIT создали модель CogLinks, которая имитирует работу мозга при принятии решений. Она раскрывает, как мозг учится и почему иногда действует нелогично.

Читать полностью » Полный запрет телефонов усилил эмоциональное одиночество среди учеников — исследователь Саньегита Кхаре сегодня в 6:31
Телефон в шкафчике — дружба под угрозой: почему отказ от гаджетов не всегда делает детей счастливее

Во многих странах школы запретили смартфоны, но результаты оказались неоднозначными. Почему запрет помогает одним детям, а других делает одинокими?

Читать полностью » Учёные Университета Джона Хопкинса смоделировали поведение тёмной материи — профессор Джозеф Силк сегодня в 5:31
Когда звёзды молчат, говорит тьма: загадочное излучение из центра Млечного Пути поставило астрономов в тупик

Учёные нашли новое объяснение загадочного света в центре Млечного Пути. Может ли это быть первый прямой след тёмной материи?

Читать полностью » ZARM: ускоренное расширение Вселенной объяснили без тёмной энергии сегодня в 4:36
Тайна тёмной энергии трещит по швам — учёные нашли простое объяснение ускорению

Учёные из Германии и Румынии утверждают, что ускоренное расширение Вселенной можно объяснить без тёмной энергии. Возможно, разгадка скрыта в самой геометрии космоса.

Читать полностью » NASA: комета Леммон пройдёт на минимальном расстоянии от Земли 21 октября сегодня в 3:25
Комета Леммон идёт к Солнцу: Землю ждёт небесное шоу тысячелетия

Редкий небесный визитёр приближается к Земле и Солнцу, обещая яркое шоу на октябрьском небе. Но увидеть его смогут лишь самые терпеливые наблюдатели.

Читать полностью » Профессор-энтомолог Динс обнаружил у дубов наросты, имитирующие семена для привлечения муравьёв сегодня в 2:21
Играл в лесу — сделал открытие: как восьмилетний мальчик изменил биологию

Когда восьмилетний мальчик из Пенсильвании нашёл странные наросты у муравейника, он не подозревал, что его находка заставит учёных пересмотреть основы экологии.

Читать полностью » Доктор Йенс Карстенс заявил о связи вулканов Санторини и Колумбо сегодня в 1:11
Санторини снова дрожит: тысячи толчков разбудили древний вулкан

В начале 2025 года Санторини пережил десятки тысяч землетрясений. Учёные выяснили, что под островом проснулась древняя вулканическая система, способная изменить представления о геологии региона.

Читать полностью »

Новости
Еда
Стейк из говядины в духовке получается сочным при соблюдении технологии приготовления
Садоводство
Персик из косточки требует стратификации и солнечного места
Спорт и фитнес
Неправильная техника выпадов вызывает боль в коленях — объяснил тренер Алекс Циммерман
Красота и здоровье
В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами в печени
Питомцы
Исследования: кошки дольше живут при питании мясом и влажным кормом
Технологии
Андрей Карпатый объяснил, почему искусственный интеллект ещё далёк от уровня AGI
Авто и мото
ГИБДД: эксплуатация машины без зимней резины опасна для движения
Красота и здоровье
Роспотребнадзор Югры выявил больше всего нарушений в кулинарных изделиях и БАДах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet