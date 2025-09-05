Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Диатомовые водоросли
Диатомовые водоросли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:12

Морские клубки очищают пляжи: удивительная роль шаров Нептуна в борьбе с пластиком

Удивительное открытие: ученые объяснили происхождение шаров Нептуна и их роль в экологии

На побережьях Средиземного моря после сильных штормов люди часто замечают загадочные круглые объекты, которые местные жители называют "шарами Нептуна". Их находят туристы, рыбаки и даже учёные, и каждый раз они вызывают любопытство. Эти необычные сферы, напоминающие комки шерсти или кокосы, десятилетиями оставались загадкой.

Разгадка природного феномена

Недавнее исследование испанских специалистов позволило объяснить происхождение этих объектов. Ученые установили, что "шары Нептуна" вовсе не связаны с далёкой планетой Солнечной системы. На самом деле, они образуются из морской травы Posidonia oceanica - уникального растения, обитающего исключительно в Средиземном море.

Эта трава, известная также как "трава Нептуна", играет важнейшую роль в экосистеме региона. Она формирует подводные луга, которые служат убежищем для множества морских животных и рыб, укрепляют дно и очищают воду. Но самое удивительное её свойство — способность превращать отмершие листья в плотные волокнистые комки, которые постепенно принимают округлую форму.

Как образуются морские "клубки"

Когда листья Posidonia oceanica отмирают, они отделяются от корней и начинают свободно плавать в толще воды. Под воздействием течений и волн они сталкиваются друг с другом, постепенно спутываясь в плотные комки. Так появляются характерные шары, которые со временем становятся почти идеально сферическими.

По принципу образования они напоминают перекати-поле: только на этот раз не по суше, а в морской среде. Сильные бури выбрасывают их на берег, где они и становятся находкой для местных жителей и туристов.

Природный фильтр от пластика

Учёные отмечают, что процесс формирования "шаров Нептуна" имеет ещё одно важное последствие. Во время вращения и спутывания морские листья захватывают различные загрязнители. Внутри сфер находят пластиковые пакеты, обрывки верёвок, крышки от бутылок и другие следы человеческой деятельности.

Фактически, эти природные комки выполняют роль биологического фильтра: они собирают мусор, уменьшая его концентрацию в воде. По данным исследователей, ежегодно "шары Нептуна" могут извлекать из моря тонны пластикового мусора, который в противном случае остался бы в экосистеме и попал в организм морских обитателей.

"Мы видим, что эти природные образования способны задерживать пластиковые отходы. Это уникальный механизм самоочищения моря", — отмечают испанские исследователи.

Символ экологии Средиземноморья

Явление "шаров Нептуна" подчёркивает роль морской травы Posidonia oceanica в сохранении хрупкого баланса Средиземного моря. Учёные считают её ключевым видом: благодаря подводным лугам стабилизируется климат, снижается эрозия дна и обеспечивается среда обитания для сотен видов животных.

В последние десятилетия эти подводные экосистемы оказались под угрозой из-за массового строительства, рыболовства и загрязнения. Потеря травы Нептуна может привести к разрушению естественного фильтра и ещё большему загрязнению морских вод. Поэтому экологи призывают охранять эти подводные "леса", а также изучать процессы образования природных сфер, которые неожиданно оказались союзником в борьбе с пластиковым мусором.

Туристическая достопримечательность и научный объект

Сегодня "шары Нептуна" стали не только предметом научных исследований, но и туристическим символом некоторых прибрежных районов Испании, Италии и Греции. Их находят на пляжах, фотографируют и бережно хранят как сувениры. Однако специалисты предупреждают, что массовый сбор таких объектов может нарушить естественные процессы самоочищения моря.

Исследователи продолжают изучать состав и внутреннюю структуру этих сфер. Важно понять, как именно морская трава скрепляет свои листья и каким образом захватывает пластик. Возможно, это знание поможет создать новые технологии переработки и фильтрации отходов.

Три интересных факта

  1. "Шары Нептуна" могут достигать размеров баскетбольного мяча и весить несколько килограммов.
  2. Учёные предполагают, что они ежегодно удаляют из Средиземного моря до 900 тонн пластика.
  3. Posidonia oceanica считается "живым ископаемым": её возраст оценивают в десятки тысяч лет, а отдельные колонии могут быть старше пирамид Египта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как формировались моря и океаны: история мировой водной системы сегодня в 5:07

Три факта, которые перевернут ваше представление о морях и океанах

Многие привыкли считать, что море и океан — это одно и то же. Однако, с научной точки зрения, между ними существует ряд принципиальных отличий.

Читать полностью » Журнал Psychiatric Services: ChatGPT чаще других чат-ботов отвечает на вопросы высокого риска суицида сегодня в 4:09

ИИ дошёл слишком далеко: что узнали о ChatGPT, Gemini и Claude после проверки

Новое исследование показало, что чат-боты ИИ могут опасно отвечать на вопросы о самоубийстве. Что выяснили учёные и как реагируют разработчики?

Читать полностью » Исследование NASA: Марс сохранил фрагменты протопланет благодаря отсутствию тектоники сегодня в 3:47

NASA зафиксировало на Марсе находку, которая меняет представления о Солнечной системе

Глубоко под поверхностью Марса скрываются древние фрагменты, возможно остатки протопланет. Уникальные данные InSight раскрыли тайны мантии планеты.

Читать полностью » ANYmal с искусственным интеллектом сыграл в бадминтон после 50 млн тренировок сегодня в 2:16

Четыре лапы и ракетка в руках: робот показал, что спорт уже не будет прежним

Четвероногий робот ANYmal научился играть в бадминтон против человека. Ученые показали, что ИИ способен справляться со сложными спортивными задачами.

Читать полностью » Полиция Франции выявила почти 900 GPS-трекеров, использованных для подготовки угонов сегодня в 1:14

Он проверил смартфон — и через минуту угнал машину: схема ошарашила даже полицию

GPS-трекеры всё чаще становятся оружием угонщиков: невидимые для водителей устройства превращают обычные авто в лёгкую цель преступников.

Читать полностью » MetaX выпустила процессор с большей памятью, чем Nvidia H20 — гонка Китая за независимостью сегодня в 0:26

Чип MetaX удивил даже конкурентов Nvidia — объём памяти заставляет ахнуть

Китай ускоряет разработку собственных процессоров для ИИ, бросая вызов Nvidia и США. Но удастся ли создать экосистему «Made in China» быстрее ожиданий?

Читать полностью » Французские учёные описали гигантский вирус PelV-1 с хвостом в 19 раз длиннее коронавируса вчера в 23:57

Вирус с хвостом в 19 раз длиннее, чем у коронавируса — фантастика или реальность

Учёные нашли гигантский вирус с хвостом, как у ската! PelV-1 заражает океанский фитопланктон и меняет взгляд на вирусы. Что скрывает его геном?

Читать полностью » Археологи обнаружили могилу 15-летней девушки в Тепе-Чалоу вчера в 23:04

Девушка, чья могила дороже царских сокровищ: загадка Великой Хорасанской цивилизации

Археологи нашли самое роскошное захоронение молодой девушки в Великой Хорасанской цивилизации — это открытие меняет представления о культурных связях бронзового века в Центральной Азии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Сомнолог Новиков: хронический недосып повышает уровень грелина и вызывает ночной аппетит
Авто и мото

Авто Mail: ФНС инициировала ликвидацию российского юрлица бренда Exeed
ДФО

Новый терминал в Хабаровске: как изменится авиасообщение Дальнего Востока
ЮФО

Власти Ростова запретили ездить на электросамокатах у школ и вуЗов
Авто и мото

Автокод: Haval Jolion стал самым популярным китайским авто на вторичном рынке в 2025 году
Туризм

Золотая осень в центральной России, Сибири и на Кавказе: лучшие маршруты
Еда

Мясное жаркое получается ароматным при запекании в тыкве с овощами
Садоводство

В Курской области для хранения моркови и свёклы применяют песок, глину и хвойные опилки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet