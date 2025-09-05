Морские клубки очищают пляжи: удивительная роль шаров Нептуна в борьбе с пластиком

На побережьях Средиземного моря после сильных штормов люди часто замечают загадочные круглые объекты, которые местные жители называют "шарами Нептуна". Их находят туристы, рыбаки и даже учёные, и каждый раз они вызывают любопытство. Эти необычные сферы, напоминающие комки шерсти или кокосы, десятилетиями оставались загадкой.

Разгадка природного феномена

Недавнее исследование испанских специалистов позволило объяснить происхождение этих объектов. Ученые установили, что "шары Нептуна" вовсе не связаны с далёкой планетой Солнечной системы. На самом деле, они образуются из морской травы Posidonia oceanica - уникального растения, обитающего исключительно в Средиземном море.

Эта трава, известная также как "трава Нептуна", играет важнейшую роль в экосистеме региона. Она формирует подводные луга, которые служат убежищем для множества морских животных и рыб, укрепляют дно и очищают воду. Но самое удивительное её свойство — способность превращать отмершие листья в плотные волокнистые комки, которые постепенно принимают округлую форму.

Как образуются морские "клубки"

Когда листья Posidonia oceanica отмирают, они отделяются от корней и начинают свободно плавать в толще воды. Под воздействием течений и волн они сталкиваются друг с другом, постепенно спутываясь в плотные комки. Так появляются характерные шары, которые со временем становятся почти идеально сферическими.

По принципу образования они напоминают перекати-поле: только на этот раз не по суше, а в морской среде. Сильные бури выбрасывают их на берег, где они и становятся находкой для местных жителей и туристов.

Природный фильтр от пластика

Учёные отмечают, что процесс формирования "шаров Нептуна" имеет ещё одно важное последствие. Во время вращения и спутывания морские листья захватывают различные загрязнители. Внутри сфер находят пластиковые пакеты, обрывки верёвок, крышки от бутылок и другие следы человеческой деятельности.

Фактически, эти природные комки выполняют роль биологического фильтра: они собирают мусор, уменьшая его концентрацию в воде. По данным исследователей, ежегодно "шары Нептуна" могут извлекать из моря тонны пластикового мусора, который в противном случае остался бы в экосистеме и попал в организм морских обитателей.

"Мы видим, что эти природные образования способны задерживать пластиковые отходы. Это уникальный механизм самоочищения моря", — отмечают испанские исследователи.

Символ экологии Средиземноморья

Явление "шаров Нептуна" подчёркивает роль морской травы Posidonia oceanica в сохранении хрупкого баланса Средиземного моря. Учёные считают её ключевым видом: благодаря подводным лугам стабилизируется климат, снижается эрозия дна и обеспечивается среда обитания для сотен видов животных.

В последние десятилетия эти подводные экосистемы оказались под угрозой из-за массового строительства, рыболовства и загрязнения. Потеря травы Нептуна может привести к разрушению естественного фильтра и ещё большему загрязнению морских вод. Поэтому экологи призывают охранять эти подводные "леса", а также изучать процессы образования природных сфер, которые неожиданно оказались союзником в борьбе с пластиковым мусором.

Туристическая достопримечательность и научный объект

Сегодня "шары Нептуна" стали не только предметом научных исследований, но и туристическим символом некоторых прибрежных районов Испании, Италии и Греции. Их находят на пляжах, фотографируют и бережно хранят как сувениры. Однако специалисты предупреждают, что массовый сбор таких объектов может нарушить естественные процессы самоочищения моря.

Исследователи продолжают изучать состав и внутреннюю структуру этих сфер. Важно понять, как именно морская трава скрепляет свои листья и каким образом захватывает пластик. Возможно, это знание поможет создать новые технологии переработки и фильтрации отходов.

Три интересных факта