Депутаты Либерально-демократической партии России (ЛДПР) под руководством Леонида Слуцкого подготовили законодательную инициативу, которая в ближайшее время будет направлена на рассмотрение в правительство.
Предложение касается введения государственного сбора в размере 3000 рублей для иностранных граждан за получение сертификата о прохождении экзамена по русскому языку.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ЛДПР, проект планируется передать в кабинет министров 25 июля.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что полученные от этого сбора средства предлагается направлять в бюджеты муниципальных образований по месту регистрации или фактического проживания иностранных граждан.
Леонид Слуцкий, комментируя инициативу, подчеркнул, что введение дополнительного финансового барьера для трудовых мигрантов является частью комплексного подхода ЛДПР к регулированию миграционной политики. По его словам, это обяжет каждого желающего работать в России знать русский язык.
Лидер ЛДПР также отметил, что данное предложение ранее входило в пакет поправок фракции к проекту изменений налоговой системы, но не было принято правительством. Он подчеркнул важность знания языка и уважения к культуре страны для мигрантов, претендующих на работу в России.
Слуцкий заявил о намерении партии добиваться принятия инициатив, включающих не только введение пошлин, но и усиление контроля за организацией и проведением экзаменов, а также немедленную депортацию за попытки фальсификации документов.
Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Стало известно, о чём будет говорить Байден в обращении к нации
Глава Соединенных Штатов Джо Байден планирует обратиться к нации с важным заявлением. В своей речи он объяснит причины отказа от борьбы за президентский пост, акцентируя внимание на необходимости передачи полномочий представителям нового поколения.
Дональд Трамп считает, что Байдену поставили ультиматум для выхода из президентской гонки
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, высказал мнение о недемократичном характере выхода Джо Байдена из президентской гонки. Выступая перед своими приверженцами в Северной Каролине, Трамп предположил, что руководство Демократической партии оказало давление на действующего президента, поставив его перед выбором: добровольно покинуть гонку или быть отстраненным с использованием 25-й поправки к Конституции США.
Путин выступил с поздравлением следственных органов
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность работникам и ветеранам следственных органов страны в связи с их профессиональным торжеством, отметив их преданность служебному долгу и эффективную добросовестную деятельность.
Диетолог Соломатина: сухофрукты проходят обработку диоксидом серы
Магазинные сухофрукты проходят обработку диоксидом серы. Кроме того, от их употребления стоит отказаться аллергикам и людям с диабетом. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.