Депутаты Либерально-демократической партии России (ЛДПР) под руководством Леонида Слуцкого подготовили законодательную инициативу, которая в ближайшее время будет направлена на рассмотрение в правительство.

Предложение касается введения государственного сбора в размере 3000 рублей для иностранных граждан за получение сертификата о прохождении экзамена по русскому языку.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ЛДПР, проект планируется передать в кабинет министров 25 июля.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что полученные от этого сбора средства предлагается направлять в бюджеты муниципальных образований по месту регистрации или фактического проживания иностранных граждан.

Леонид Слуцкий, комментируя инициативу, подчеркнул, что введение дополнительного финансового барьера для трудовых мигрантов является частью комплексного подхода ЛДПР к регулированию миграционной политики. По его словам, это обяжет каждого желающего работать в России знать русский язык.

Лидер ЛДПР также отметил, что данное предложение ранее входило в пакет поправок фракции к проекту изменений налоговой системы, но не было принято правительством. Он подчеркнул важность знания языка и уважения к культуре страны для мигрантов, претендующих на работу в России.

Слуцкий заявил о намерении партии добиваться принятия инициатив, включающих не только введение пошлин, но и усиление контроля за организацией и проведением экзаменов, а также немедленную депортацию за попытки фальсификации документов.

Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)