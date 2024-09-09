Морковь, которая не боится холодов: как получить идеальный урожай

Морковь — один из немногих овощей, который способен накапливать сахар в корнеплодах после 20 сентября, благодаря чему она становится особенно сладкой и сочной.

Этот процесс происходит даже при наступлении заморозков, которые характерны для средней полосы России в это время. Морковь не боится холодов и сохраняет свои вкусовые качества, поэтому для получения хорошего урожая не обязательно высевать ее до середины мая.

Посаженная в оптимальные сроки, морковь к середине осени достигает пика своей сладости и становится идеально пригодной для длительного хранения. Ранний посев, напротив, приводит к тому, что урожай приходится собирать в сентябре, когда погреба еще не успевают остыть после летнего тепла.

Если заложить корнеплоды в такие погреба, они быстро потеряют влагу и начнут сморщиваться, что негативно скажется на их сохранности.

Таким образом, правильные сроки посева и сбора моркови — ключ к получению качественного и долго хранящегося урожая.

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