Морковь, которая не боится холодов: как получить идеальный урожай

Морковь — один из немногих овощей, который способен накапливать сахар в корнеплодах после 20 сентября, благодаря чему она становится особенно сладкой и сочной.
Этот процесс происходит даже при наступлении заморозков, которые характерны для средней полосы России в это время. Морковь не боится холодов и сохраняет свои вкусовые качества, поэтому для получения хорошего урожая не обязательно высевать ее до середины мая.
Посаженная в оптимальные сроки, морковь к середине осени достигает пика своей сладости и становится идеально пригодной для длительного хранения. Ранний посев, напротив, приводит к тому, что урожай приходится собирать в сентябре, когда погреба еще не успевают остыть после летнего тепла.
Если заложить корнеплоды в такие погреба, они быстро потеряют влагу и начнут сморщиваться, что негативно скажется на их сохранности.
Таким образом, правильные сроки посева и сбора моркови — ключ к получению качественного и долго хранящегося урожая.
Фото: commons.wikimedia.org/Davidd71bc(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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