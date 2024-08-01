Археологи обнаружили неолитическое поселение возрастом около 7000 лет недалеко от Кутной Горы, к востоку от Праги в Чешской Республике.

Уникальность этого поселения заключается в том, что на его месте в последующие тысячелетия не было построено других поселений, что позволило ему отлично сохраниться, включая поэтажные планы четырех длинных домов.

Жители эпохи неолита вели сложную жизнь, тесно связанную с природой, добывая пищу выращиванием скота, собирательством и охотой. Доисторические люди поселились в Добрене, на краю области с плодородной почвой и подходящим климатом для земледелия. Место было обнаружено ранней весной в рамках спасательных раскопок, сообщает Arkeonews.

Дома, построенные из дерева, не сохранились до наших дней, но археологи нашли ямы от колонн, использовавшихся для строительства. В этих ямах обнаружена керамика и различные инструменты, которые дают представление о повседневной жизни людей эпохи неолита.

В ближайшие годы эксперты планируют проводить дальнейшие исследования, включая радиоуглеродное и люминесцентное датирование, а также генетические исследования растений.

Фото: flickr.com/Dr._Colleen_Morgan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)