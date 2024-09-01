Росатом представил инновационный 3D-принтер для тугоплавких металлов

Специалисты из НИИ НПО "ЛУЧ", входящего в научный дивизион "Росатома", создали прототип 3D-принтера, способного производить изделия сложной конфигурации из тугоплавких металлов, таких как вольфрам, молибден и ниобий, а также их композитных материалов.

Этот аппарат стал одним из первых подобных устройств в России, позволяющих оперативно и с высоким качеством создавать металлические детали для промышленных нужд.

Данный 3D-принтер функционирует на основе технологии селективного электронно-лучевого плавления металлического порошка с дополнительным подогревом рабочей зоны. Благодаря этому, изделия, произведенные с его помощью, обладают превосходными физико-механическими свойствами и способны противостоять экстремальным температурам, не уступая по характеристикам продуктам, полученным традиционными методами литья и механической обработки.

Сергей Пшенов, руководитель лаборатории аддитивных технологий научно-технического центра "ИСТОК", пояснил, что в процессе селективного электронно-лучевого плавления, электронный луч формирует контуры будущего изделия, плавя металлический порошок в заданных областях. Данные для печати поступают из системы автоматизированного проектирования, где изделие разбивается на слои определенной толщины.

Важно отметить, что печать происходит в условиях вакуума, что особенно критично для металлов и их сплавов, которые активно реагируют с газами, что может привести к окислению изделия.

Прототип 3D-принтера демонстрирует возможность создания изделий из металла более сложной формы по сравнению с традиционными методами, с точностью изготовления до 100 микрометров. Кроме того, время и трудозатраты на производство таких деталей сокращаются в три-четыре раза, что снижает себестоимость продукции минимум на 20%.

Критические компоненты 3D-принтера на 90% состоят из отечественных комплектующих, что указывает на возможность массового производства в ближайшем будущем. Следующим шагом в реализации проекта станет разработка необходимых нормативных документов.

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