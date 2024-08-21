Какие цветы нужно успеть посадить в августе

Успейте посадить эти цветы в августе: они зацветут следующей весной

Львиный зев

Львиный зев — однолетник, который легко выдерживает зимние холода. Можно посеять это растение в конце августа и получить цветы уже в мае.

Также можно выращивать растение в помещении и пересаживать рассаду за 1,5 месяца до первых заморозков. Корневая система должна успеть развиться к этому времени.

Чернушка

Это быстрорастущий однолетник. Семена, посеянные в августе, быстро прорастут и начнут цвести в мае следующего года.

Календула

Это тоже однолетник, который можно выращивать в августе. Посев в конце лета подарит вам красочные цветы в конце весны или начале лета.

Также можно выращивать календулу в контейнерах. Семена прорастут через 1-2 недели. Растения устойчивы к холоду и зацветут весной.

Фото: commons.wikimedia.org/H. Zell (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)