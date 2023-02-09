РЖД не могут увеличить объемы перевозки нефтепродуктов из-за неготовности к перевалке портов на Дальнем Востоке. Об это заявил глава компании Олег Белозеров.
По его словам, РЖД принимают грузы с учетом объемов выгрузки в портах, а они сегодня не позволяют наращивать транспортировку. По данным компании, только за первую неделю февраля 2023 года основными портами Дальнего Востока отклонено порядка 14% поданных заявок.
"Терминалы оказались не готовы перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов. Из-за этого количество вагонов с нефтепродуктами на инфраструктуре общего пользования сейчас превышает нормативы в 2,5 раза", — отметил глава РЖД.
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