Сгоревшие билеты, молчание консульства и паспорта в заложниках: что творится с визами в Португалию

Российские туристы массово жалуются на задержки в выдаче виз Португалии. По словам путешественников, процесс рассмотрения документов затянулся до нескольких месяцев, и решения — как положительные, так и отрицательные — приходят буквально за день-два до вылета. Особенно пострадали те, кто планировал поездки на период с 20 по 25 октября.

"Четвертый месяц издеваются": что происходит с визами

Многие россияне подали документы ещё летом, но до сих пор не получили ответа. По данным туристического портала TourDom.ru, обращения в консульство остаются без реакции, а визовый центр BLS International не в состоянии повлиять на сроки обработки заявок.

"Подавала заявление в визовый центр BLS International ещё 22 июля. Билеты в Лиссабон купила на 25 октября, забронировала отель. Но на 20-е число мои документы всё ещё находятся на рассмотрении", — рассказала одна из туристок.

Женщина призналась, что писала в консульство четыре раза, однако так и не получила ответа. Аналогичные жалобы поступают от других заявителей, которые подали документы ещё в сентябре и до сих пор не знают, получат ли они визу вовремя.

"Паспорт всё ещё в консульстве"

Другая россиянка, подавшая документы 8 сентября, рассказала, что её заявление всё ещё находится "в работе".

"Звонила — сказали, что паспорт в консульстве. Когда его выдадут — неизвестно. До вылета осталось два дня. Если визу поставят позже, билеты сгорят, придётся покупать новые", — пожаловалась она.

По её словам, двое заявителей, подавших документы в тот же день, также ждут виз, а ещё двоим уже пришли отказы.

"Партия заявок где-то затерялась"

Некоторые туристы, отчаявшись, начали переносить поездки, чтобы не потерять деньги.

"Я переоформила билеты на неделю вперёд, но боюсь загадывать. Видела отзывы, что визу выдали через пару дней после вылета. Создаётся впечатление, что целая партия заявок с вылетами 19-25 октября у них куда-то затерялась", — написала ещё одна россиянка.

Тем не менее, есть и исключения. Некоторые заявители, вылетающие позже — например, в конце октября, — получают разрешения без задержек.

"Подавала 9 сентября, вылет 28 октября. Написала письмо с просьбой ускорить рассмотрение. Через неделю визу одобрили, и 16-го числа я уже забрала паспорт", — поделилась туристка.

Что обещают официальные источники

На сайтах посольства Португалии и визового центра BLS International указано, что стандартный срок рассмотрения виз составляет до 15 календарных дней. В отдельных случаях, если требуется дополнительная проверка, этот срок может быть продлён до 45 дней с момента поступления документов в консульство.

Однако реальная практика показывает, что ожидание часто превышает и эти пределы. У некоторых россиян документы находятся в консульстве почти три месяца, без обновлений статуса и без объяснения причин.

Возможные причины задержек

Эксперты туротрасли связывают ситуацию с несколькими факторами:

• Недостаток сотрудников консульства после сокращения штата и роста потока заявителей.

• Проверки безопасности в рамках политики Шенгенской зоны.

• Переход на электронную систему контроля EES, из-за чего часть заявлений проходит дополнительную верификацию.

• Ошибки или несоответствия в документах, особенно у заявителей, которые подают сразу несколько заявок на поездку.

Таблица: как долго россияне ждут визу в Португалию

Дата подачи Планируемый вылет Виза готова Комментарий заявителя 22 июля 25 октября Нет Ожидание 3 месяца, без ответа 8 сентября 22 октября Нет Паспорт всё ещё в консульстве 9 сентября 28 октября Да Виза готова через 37 дней 12 сентября 26 октября Нет Статус не обновляется 18 сентября 2 ноября В процессе Ожидает уведомление

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: подавать документы слишком поздно, рассчитывая на стандартные сроки.

→ Последствие: риск получить визу после вылета.

→ Альтернатива: подавать заявку минимум за 2-3 месяца до поездки.

• Ошибка: ждать ответа, не связываясь с консульством.

→ Последствие: документы могут "застрять" на стадии проверки.

→ Альтернатива: направить официальное письмо с просьбой о рассмотрении в приоритетном порядке.

• Ошибка: бронировать невозвратные билеты до получения визы.

→ Последствие: потеря денег при отказе или задержке.

→ Альтернатива: выбирать тарифы с возможностью обмена или возврата.

Как ускорить процесс рассмотрения

Писать напрямую в консульство. Желательно — на английском или португальском, вежливо указав дату подачи и номер заявления. Подтвердить срочность. Приложить копии оплаченных билетов, брони отеля, приглашений. Проверять статус на сайте BLS. Иногда уведомления приходят с опозданием, а в консульстве паспорт уже готов. Использовать другие визовые центры. В некоторых регионах (например, в Петербурге или Екатеринбурге) срок обработки заявлений может быть короче. При необходимости — отозвать документы. Это возможно до принятия решения, если поездка отменяется.

А что если визу выдадут после вылета?

Такое уже происходило, утверждают пользователи туристических форумов. В этом случае виза сохраняет силу, и турист может использовать её для следующей поездки, если срок действия позволяет. Однако вернуть деньги за несостоявшийся тур удаётся редко, поскольку авиабилеты и отели чаще всего невозвратные.

Плюсы и минусы визового процесса Португалии

Плюсы Минусы Гибкие правила по пакету документов Сильные задержки в обработке заявлений Возможность ускоренного рассмотрения по письму Отсутствие обратной связи от консульства Относительно высокий процент одобрений Случаи отказов без объяснения причин

FAQ

Какой официальный срок рассмотрения визы в Португалию?

До 15 календарных дней, в отдельных случаях — до 45 дней.

Что делать, если паспорт "завис" в консульстве?

Писать на электронную почту консульства и в визовый центр, указывая номер заявки и дату подачи.

Можно ли получить визу быстрее, если отправить письмо?

Иногда помогает: при наличии билетов и чётких дат консульство может рассмотреть заявление приоритетно.

Мифы и правда

• Миф: визовые центры влияют на сроки.

Правда: BLS лишь передаёт документы, решения принимает консульство.

• Миф: подача через посредников ускоряет процесс.

Правда: агенты не имеют доступа к внутренним системам и не могут повлиять на очередь.

• Миф: после задержки визу точно одобрят.

Правда: длительное ожидание не гарантирует положительного решения.

Интересные факты