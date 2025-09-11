Пыльная флешка из ящика превратилась в универсальный инструмент — пригодится каждому

Когда-то USB-накопители были незаменимы, но сегодня, в эпоху облачных сервисов и Wi-Fi-передачи, о них вспоминают всё реже. Тем не менее даже крошечные по объёму флешки можно превратить в универсальный набор инструментов для диагностики и устранения неполадок.

Автор идеи сделал именно так: собрал на одной флешке набор приложений, которые помогают поддерживать в рабочем состоянии компьютеры, маршрутизаторы и домашнюю лабораторию с десятками устройств.

Что вошло в набор

Wireshark Portable

Программа для анализа сетевых пакетов. Она помогает выявлять "узкие места" в соединении, находить устройства, перегружающие сеть, и отслеживать подозрительную активность. Удобно, что портативная версия не требует установки.

Nmap

Классический сканер сети. С его помощью можно увидеть список подключённых устройств, проверить открытые порты и убедиться, что на сервере нет уязвимостей. Дополнительно доступна служба Netcat, позволяющая даже передавать файлы по локальной сети.

DNS Jumper

Простое решение для быстрого переключения между разными DNS-серверами. Оно помогает ускорить интернет, обойти блокировки и устранить ошибки загрузки сайтов. Достаточно пары кликов, чтобы сравнить Cloudflare, Google DNS и другие варианты.

NetResView

Утилита, которая отображает все сетевые ресурсы в одном окне. С её помощью легко проверить доступность принтера, найти забытое устройство или отследить права доступа к общим папкам.

Почему стоит сохранить USB-накопители

Даже крошечная флешка может стать незаменимым помощником. Её можно использовать как:

загрузочный диск с Windows;

установщик базовых приложений для нового компьютера;

хранилище конфигураций и драйверов;

набор сетевых инструментов для диагностики.

И всё это помещается в кармане рюкзака. Такой "карманный чемоданчик" пригодится и в дороге, и дома, если внезапно что-то перестанет работать.