Туапсинский морской торговый порт объявил конкурс на углубление дна в акватории причалов № 9 и 10. Стоимость проекта составляет 418,2 млн рублей. Победителю конкурса предстоит произвести работы на площади свыше 35 тыс. кв. м, используя порядка 32 тыс. куб. м грунта.
Срок выполнения работ установлен до 31 января 2025 года. Заявки принимаются до 5 августа, результаты будут объявлены 23 августа.
Туапсинский порт входит в группу "Первая портовая компания", обслуживающую морские торговые пути с 27 странами, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/A viento (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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