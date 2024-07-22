Туапсинский морской торговый порт объявил конкурс на углубление дна в акватории причалов № 9 и 10. Стоимость проекта составляет 418,2 млн рублей. Победителю конкурса предстоит произвести работы на площади свыше 35 тыс. кв. м, используя порядка 32 тыс. куб. м грунта.

Срок выполнения работ установлен до 31 января 2025 года. Заявки принимаются до 5 августа, результаты будут объявлены 23 августа.

Туапсинский порт входит в группу "Первая портовая компания", обслуживающую морские торговые пути с 27 странами, сообщает ТАСС.

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