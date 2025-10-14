Порт утонул в машинах: Владивосток захлестнул поток азиатских авто перед подорожанием

Во Владивостоке образовался транспортный коллапс: порт города буквально забит автомобилями, прибывающими из стран Азии. Причина — массовый ажиотаж перед повышением утилизационного сбора, который вступит в силу 1 ноября. Жители Приморья и других регионов стремятся успеть растаможить иномарки по старым тарифам, из-за чего склады и стоянки оказались переполнены, а работа таможни — перегружена.

Сравнение ситуации до и после ажиотажа

Показатель До октября 2025 года Октябрь 2025 года Средний поток автомобилей через порт 300-400 машин в день 1 000-1 500 машин в день Среднее время растаможки 2-3 дня до 2 недель Загрузка стоянок 60-70% более 100% Стоимость доставки стабильная выросла на 20-30% Свободные автомобили в Японии и Корее достаточно практически отсутствуют

Советы шаг за шагом

Проверьте сроки оформления. Если ваш автомобиль уже на пути, уточните у посредника, когда планируется растаможка. Очереди увеличились, и некоторые машины простаивают неделями. Не оформляйте новые заказы. Перегонщики предупреждают, что транспорт с азиатских аукционов может просто не успеть попасть под старые ставки. Подготовьте документы заранее. Паспорт сделки, инвойс, аукционный лист — всё должно быть готово, чтобы не терять время на бумажной волоките. Выбирайте альтернативные порты. Если есть возможность, рассмотрите доставку через Находку или Корсаков — там меньше скопление машин. Учитывайте дополнительные расходы. Из-за простоев возможно начисление платы за хранение и стоянку.

"Мы больше не рекомендуем делать новые заказы. Машин почти не осталось, а порт стоит в пробках — ждать своей очереди на растаможку можно неделями", — сообщили местные автоперекупщики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заказать автомобиль за неделю до повышения сбора.

Последствие: машина не успеет пройти таможню и оформится по новым ставкам.

Альтернатива: отложить покупку до стабилизации ситуации или рассмотреть варианты в России.

Ошибка: игнорировать перегрузку порта.

Последствие: долгие простои судов и риск повреждения автомобиля при выгрузке.

Альтернатива: уточнять расписание судов и сроки выгрузки у перевозчиков.

Ошибка: не учитывать расходы на хранение.

Последствие: непредвиденные траты при ожидании растаможки.

Альтернатива: заранее резервировать стоянку или выбирать складскую площадку вне порта.

А что если…

А что если повышение утилизационного сбора всё же перенесут? Тогда часть машин, купленных в спешке, окажется лишней, и рынок может на время насытиться дешевыми предложениями.

А если напротив — сбор увеличат ещё сильнее? Тогда ажиотажная закупка осени 2025 года может стать последней возможностью купить подержанные азиатские автомобили по доступным ценам.

А что если Владивосток не справится с потоком? Возможен временный запрет на приём новых партий, что приведёт к росту цен на логистику и замедлению всех таможенных процессов.

Плюсы и минусы массового ввоза автомобилей

Аспект Плюсы Минусы Цены Пока сохраняются "старые" ставки После 1 ноября — рост на десятки тысяч рублей Ассортимент Большой выбор иномарок Дефицит популярных моделей Логистика Возможность доставки напрямую из Азии Перегрузка портов, долгие сроки Экономика региона Рост активности портовых служб Перенапряжение инфраструктуры Покупатели Шанс сэкономить до 30% Риск не успеть оформить вовремя

FAQ

Почему именно Владивосток оказался перегружен?

Это основной порт для ввоза подержанных авто из Японии, Кореи и Китая — через него проходит до 80% всех импортных машин.

Когда вступит в силу повышение утилизационного сбора?

С 1 ноября 2025 года. Повышение коснется всех категорий автомобилей, включая гибриды и электрокары.

Можно ли растаможить машину в другом регионе?

Теоретически — да, но доставка до другого порта или пункта оформления увеличит расходы.

Что будет с ценами после 1 ноября?

Ожидается рост на 15-25% в зависимости от модели и объема двигателя.

Как долго продлится перегрузка?

По оценкам экспертов, ситуация нормализуется через 4-6 недель после вступления новых ставок.

Мифы и правда

Миф: Владивостокская таможня полностью парализована.

Правда: службы продолжают работать, но с большой нагрузкой.

Миф: успеть можно, если судно уже в пути.

Правда: растаможка займёт время, и автомобиль может попасть под новые ставки.

Миф: повышение утилизационного сбора временное.

Правда: изменения носят долгосрочный характер, и снижение вряд ли произойдёт.

Миф: это выгодно только перекупщикам.

Правда: многие покупатели действительно экономят, если оформят авто до ноября.

Исторический контекст

Подобные всплески спроса Владивосток уже переживал — в 2014 и 2020 годах перед изменением таможенных пошлин. Каждый раз повышение ставок вызывало массовый ввоз автомобилей из Японии, Кореи и Китая. Тогда, как и сейчас, порты не справлялись с потоком, а судна неделями стояли на рейде.

Нынешняя ситуация отличается масштабом: к классическим японским иномаркам добавились китайские кроссоверы и электромобили. Это привело к рекордной нагрузке на логистику и инфраструктуру.

