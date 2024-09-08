Porsche выходит за пределы автопрома: в Бангкоке появится роскошная башня от немецкого бренда

Компания Porsche, вдохновившись примерами конкурентов, решила расширить свою деятельность и попробовать себя в архитектурных проектах.
Немецкий автопроизводитель планирует возвести в тайской столице уникальное здание под названием Porsche Design Tower Bangkok. Согласно проекту, эта башня высотой в 95 метров будет воплощать фирменные черты бренда, включая элементы дизайна, напоминающие автомобильные фары, которые украсят ее верхушку.
Фасад здания оснастят автоматическими дверями, позволяющими легко выходить на просторные террасы. Все уровни башни будут оформлены в стиле, вдохновленном автомобильной эстетикой. Внутри комплекса разместятся эксклюзивные гаражи под названием Passion Spaces, где жители смогут хранить свои коллекционные автомобили в условиях настоящего комфорта. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни, предусмотрены площадки для проведения различных мероприятий, связанные между собой спиральными автомобильными пандусами.
На верхних уровнях башни, а именно на 21 этаже, разместятся 22 эксклюзивные виллы Sky, каждая из которых будет предлагаться по цене от 15 до 40 миллионов долларов. Обладатели этих элитных апартаментов смогут наслаждаться роскошной мебелью, изготовленной по индивидуальным заказам, а также пользоваться бассейном, фитнес-центром и конференц-залом для деловых встреч. Старт строительства комплекса запланирован на 2025 год, а его завершение намечено на 2028 год.
Фото: www. flickr.com/Alexandre Prévot (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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