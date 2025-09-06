Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Porshe Taycan
© flickr by youkeys is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:04

Porsche и Tesla больше не соперники: электромобили объединяет общий "ключ к свободе"

Владельцы Porsche Taycan и Macan Electric получат доступ к зарядкам Tesla

Электромобили Porsche в ближайшее время станут ещё удобнее для владельцев в Северной Америке. Компания объявила о расширении доступа к зарядной инфраструктуре, и теперь подключение к сети Tesla Supercharger станет реальностью для тысяч автовладельцев. Речь идёт о более чем 23,5 тысячах станций по всему континенту, что заметно увеличит возможности зарядки в дальних поездках.

Бесплатный адаптер или покупка за свой счёт

Для подключения к станциям Tesla необходим специальный переходник NACS. Условия его получения зависят от модели и года выпуска. Владельцам новых Porsche Macan Electric и Taycan 2026 года адаптер выдадут бесплатно. Те, кто приобрёл машину 2025 года, тоже смогут получить его без оплаты, но потребуется оставить заявку в приложении My Porsche.
Совсем другая ситуация с обладателями Taycan 2024 года и более ранних версий: им придётся покупать переходник самостоятельно. Стоимость устройства составит 185 долларов, что эквивалентно примерно 15 тысячам рублей. Заказать его можно онлайн или через дилерский центр.

Как будет происходить зарядка

На первых порах владельцам понадобится приложение Tesla для активации процесса. Однако в Porsche заверяют, что уже в ближайшие месяцы управление зарядкой станет возможным напрямую через My Porsche. Это позволит сократить лишние действия и сделать процесс максимально привычным для пользователей бренда. Кроме того, через то же приложение можно будет подключаться и к другим станциям с разъёмами NACS, включая Ionna и Electrify America.

Обновлённая навигация и ПО

С 2026 года новые электромобили Porsche будут оснащаться навигацией, в которой заранее отмечены все совместимые зарядные станции. Это избавит водителей от необходимости искать информацию вручную и поможет строить оптимальные маршруты с учётом точек зарядки.
Для более старых моделей предусмотрены регулярные обновления программного обеспечения. Так компания планирует гарантировать актуальные данные о локациях зарядок, чтобы у владельцев всегда был доступ к последней информации.

Почему нужен адаптер

Несмотря на то, что концерн Volkswagen Group уже с 2025 года планирует перейти на стандарт NACS, встроенные порты пока не стали реальностью даже в самых новых Porsche. Владельцам всё равно придётся пользоваться переходником. Руководство бренда объясняет это техническими особенностями и необходимостью плавного перехода на новый стандарт.

