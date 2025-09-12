Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Porsche
Porsche
© flickr.com by dave_7 from Lethbridge, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:17

Рекорд или позор? Как Porsche дважды пыталась штурмовать Нюрбургринг и сошла с дистанции

На Нюрбургринге заметили Porsche Taycan GT4 RS: попытки рекорда завершились неудачей

На знаменитом "Зелёном аду" — трассе Нюрбургринг — вновь заметили экстремальный прототип Porsche Taycan. Судя по всему, речь идёт о версии GT4 RS, и испытания оказались для неё жёстким испытанием: часть аэродинамического обвеса попросту оторвалась после касания днищем асфальта.

Испытания на пределе

Нюрбургринг известен не только как трасса для рекордных заездов, но и как полигон, где инженеры проверяют выносливость своих машин. На фотографиях видно, что у синего электроспорткара повреждён диффузор: элементы аэродинамики держатся буквально на изоленте.

По словам источника, Porsche пыталась установить рекорд круга дважды за один день, но оба заезда завершились неудачно. За рулём находился заводской пилот марки Ларс Керн. При первом проезде машина получила повреждения на одном из более чем 150 поворотов "Северной петли", и тест пришлось прервать.

Второй прототип

Кроме синего Taycan на трассе заметили и фиолетовый экземпляр с аналогичным обвесом: огромный фиксированный задний антикрыл, массивный диффузор, вентиляционные прорези на крыльях и аэродиски на задних колёсах. Эта машина повреждений не получила, однако, как пояснил источник, её баланс "оказался не оптимальным", и попытку тоже отменили.

Manthey и доработка

Ранее предполагалось, что это Taycan Turbo GT с дополнительным аэродинамическим пакетом от тюнинг-ателье Manthey. Но последние данные говорят о другом: Manthey действительно участвует в проекте, однако скорее в роли технического партнёра на стадии доработки. Синий прототип даже заметили в зоне, украшенной фирменной символикой компании.

Любопытно, что источники утверждают: машины на фото мощнее уже существующей версии Turbo GT, которая развивает 1092 л. с.

Возможное имя и рекорд круга

Если Porsche действительно присвоит этой электрической новинке приставку RS, это станет первым электромобилем марки с таким обозначением. Аэродинамика явно вдохновлена гоночными модификациями 911 и Cayman.

Есть шанс, что именно эта версия станет первой среди Taycan, кто преодолеет круг Нюрбургринга быстрее семи минут. Пока лучшее время Turbo GT составляет 7:07,55. Для сравнения, рекорд Porsche 911 GT3 RS образца 2022 года — 6:44,848.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Радикальная аэродинамика, близкая к гоночным авто Риск повреждений на трассе при жёстких заездах
Вероятность стать первым Taycan быстрее 7 минут Нестабильный баланс в прототипах
Участие Manthey гарантирует серьёзную доводку Высокая стоимость и ограниченность выпуска
Мощность выше 1092 л. с. Сложности в управлении на пределе

Сравнение с другими версиями Taycan

Модель Мощность Время круга (Нюрбургринг)
Taycan Turbo GT 1092 л. с. 7:07,55
Прототип GT4 RS >1092 л. с. данные не подтверждены, цель — <7 мин
911 GT3 RS (2022) 525 л. с. (бензин) 6:44,848

Советы шаг за шагом: как оценивать новинку

  1. Сравните её с серийным Taycan Turbo GT по характеристикам.

  2. Следите за временем круга — именно оно определит успех проекта.

  3. Обратите внимание на аэродинамику: антикрыло и диффузор здесь решают больше, чем мощность.

  4. Учитывайте, что Manthey обычно выпускает лимитированные комплекты — цена будет выше стандартных версий.

  5. Ждите официального анонса: пока это только прототипы.

Мифы и правда

Миф: электрический спорткар не способен на время ниже семи минут.
Правда: современные технологии позволяют Taycan приблизиться к результатам бензиновых суперкаров.

Миф: Manthey выпускает только тюнинг для серийных авто.
Правда: ателье активно участвует в разработке прототипов вместе с Porsche.

Миф: RS никогда не будет использоваться для электромобилей.
Правда: именно эта версия может стать первой.

Часто задаваемые вопросы

Когда выйдет Taycan GT4 RS?
Официальной даты нет, но по слухам, презентация может состояться в 2026 году.

Сколько будет стоить новинка?
Цена, вероятно, превысит стоимость Turbo GT (свыше 200 тыс. долларов).

Будет ли версия доступна ограниченному числу клиентов?
Да, такие автомобили чаще всего выпускаются ограниченным тиражом для коллекционеров и энтузиастов.

Исторический контекст

• 2019 год — премьера первого Porsche Taycan.
• 2023 год — появление Turbo GT как самой мощной версии.
• 2025 год — испытания экстремального прототипа GT4 RS на Нюрбургринге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком низкий дорожный просвет на трассе.
Последствие: повреждение диффузора и остановка заезда.
Альтернатива: адаптация подвески и тесты на разных конфигурациях трассы.

А что если…

А что если Taycan GT4 RS действительно проедет круг за 6:59? Это будет переломный момент в истории электрических спорткаров: впервые "чистый электромобиль" войдёт в лигу суперкаров, традиционно доминируемых бензиновыми моделями.

В заключение три интересных факта:

  1. Нюрбургринг имеет более 150 поворотов и считается одной из самых сложных трасс мира.

  2. Ларс Керн — рекордсмен Porsche, уже несколько раз устанавливал лучшие времена на этой трассе.

  3. Manthey Racing — подразделение с многолетним опытом в гонках на выносливость, тесно сотрудничающее с Porsche.

