Октябрь может стать роковым месяцем для Porsche — легенды уходят с конвейера

Porsche постепенно прощается со своими культовыми бензиновыми спорткарами. Компания официально подтвердила, что больше не принимает новые заказы на модели Cayman и Boxster. Теперь их можно приобрести только из складских остатков — тех автомобилей, что уже выпущены и находятся у дилеров.

Конец эпохи бензиновых родстеров

Впервые о планах снять Cayman и Boxster с производства стало известно еще весной. Однако тогда это были лишь намерения, а сегодня ситуация стала окончательной: обратного пути нет. Производственные мощности будут работать лишь для исполнения тех заказов, что оформили заранее. После этого обе модели уйдут с конвейера навсегда.

При этом конкретная дата завершения выпуска пока не названа. По данным инсайдеров, ранее Porsche указывал на октябрь как на возможный месяц прощания с моделями. В Европе же они исчезли с витрин еще в начале 2025 года. Причина проста: автомобили не прошли по новым требованиям кибербезопасности, и компания сочла модернизацию невыгодной.

Почему отказались от обновления

Чтобы сохранить продажи, Porsche могла бы адаптировать модели под новые стандарты. Однако компания решила, что вложения в доработку бензиновых Cayman и Boxster окажутся неоправданно высокими.

Тем более, что курс концерна на электрификацию давно известен. В рамках этой стратегии бренд постепенно сворачивает выпуск машин с ДВС и готовит к премьере электрические версии самых популярных серий.

Электрическое будущее

На смену бензиновым родстерам придут их "наследники" с полностью электрической начинкой. Первоначально дебют моделей планировался на 2026 год, но позже сроки сдвинули примерно на год вперед. Это означает, что поклонникам придется подождать, прежде чем увидеть новые Cayman и Boxster в электрическом обличье.